21 отзыв оставили туристы

Сначала мы совершим полуторачасовую экскурсию на автомобиле. Посетим парк Кадриорг, заложенный Петром I для своей супруги Екатерины I, — самый большой и по истине королевский парк города. Я расскажу об известных личностях Таллинна, которые связаны с российской историей города. Кроме Петра 1 и других императоров, здесь жили и бывали известные российские писатели, полководцы, ученые.
Вы увидите уникальный амфитеатр Певческого Поля, где проводятся национальные праздники песни и танца. Традиция Певческого Праздника внесена в список нематериального наследия ЮНЕСКО.
Проедем по лесным улочкам района Пирита — оценим величие телебашни, с которой в ясную погоду виден берег Финляндии, увидим руины древнего монастыря, сделаем остановку в Олимпийской деревне, у памятника Русалке и сделаем памятный снимок с набережной.
Пешком
Отправимся в Старый Город и продолжим знакомиться с городом пешком. Пешеходная экскурсия продлится 2 часа. Старый Город делится на 2 части: Нижний и Верхний.
Начнем прогулку с Верхнего Города, города-рыцаря. Поразимся величию «Малой Крепости» и ее башни Длинный Герман, на которой каждое утро водружают эстонский триколор.
Вы увидите самый большой в Эстонии православный собор и самый старый в Эстонии лютеранский (Домский) собор, насладитесь панорамой города с обзорных площадок.
Верхний Город — образец классицизма. В особняках Верхнего Города проживали представители известных родов: основатель тайной полиции Бенкендорф, полярный исследователь Арктики Эдуард Толль, кругосветный мореплаватель Адам фон Крузенштерн, похороненный в Домском Соборе Таллина.
По улице Длинной Ноги спустимся в Нижний купеческий Город, который по праву называют «домом воска и льна». Во время прогулки по Нижнему Городу рассмотрим древние готические дома, церкви, аптеку и старейшую в Европе ратушу. Я расскажу о преданиях-легендах, укладе средневековья. Экскурсия заканчивается на Ратушной Площади у «нулевого километра».
После экскурсии можно отведать горячего шоколада с марципаном на местной Бейкер Стрит.
В результате вы не только откроете историю города, но и увидите, как гармонично в Таллине сочетаются разные эпохи, как, несмотря на разнообразие стилей и форм, город являет собой целостный организм и дышит в такт со своими жителями.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Меня зовут Роман, я дипломированный гид по Таллину и необъятной Эстонии.
Я историк по образованию и большой ценитель моего города.
Буду рад с любовью и гордостью вам его показать.
Таллин это культурный феномен. В нем сочетаются несочетаемые вещи. Таллин приглашает вас погулять по средневековым улочкам Старого Города, по романтическим паркам и набережным, а потом принять солнечные ванны на городском пляже. А моя задача как гида еще сильнее укрепить ваши впечатления.
Имею лицензии в основные музеи, что позволит нам проникнуть в самые потаенные уголки города.
Моя программа разнообразная: предлагаю экскурсии по Старому Городу, костюмированные экскурсии по ночному городу, вылазки за город на водопады и усадьбы, туры на острова, морские экскурсии, экскурсии по музеям, дегустации напитков для взрослых.
Я начитанный, коммуникабельный, находчивый, с чувством юмора, легкий на подъем.
Добро пожаловать в Таллин!
Вам понравится, иначе быть не может!
Исключительно познавательно, содежательно и исторически информативно организованная экскурсия. Большое спасибо, Роман!
Надежда
10 января 2020
Роман отличный гид) Были в Таллине небольшой группой и посетили экскурсию «Таллин - город контрастов». За столь короткие 4, 5 часа, которые пролетели незаметно, мы познакомились с основной историей Таллина. Никакой ‘воды’, никаких скучных и плохо запоминаемых дат - все очень интересно и доступно, с шутками, легендами и фактами. Маршрут выстроен таким образом, что хочется гулять ещё и ещё. Потрясающие виды с площадок, где проходил маршрут. Благодаря Роману очень прониклись городом! С Романом мы посетили еще экскурсию "Романтика эстонской провинции". Остается сказать спасибо, этому замечательному человеку. Оставил только положительные эмоции!
Елена
7 января 2020
Отдыхали в Таллине на Новогодние празднике. В Эстонии были первый раз и хотелось в кратчайшие сроки узнать о Таллине как можно больше. С индивидуальной экскурсией не ошиблись, Увидели и старый город, и телебашню, парки. Вообщем очень насыщенный и интересный день! Роман интересный рассказчик, душевный человек, с чувством юмора. Однозначно рекомендую!
Мария
7 января 2020
Роман просто замечательный гид!!! Лучше, поверьте, не найдёте! О том сколько он знает об истории и архитектуре, о маленьких тонкостях и занятных деталях, писать не буду... А то ещё историки позавидуют. Скажу о том, как он с нами возился😂 Всегда очень деликатно ждал, всюду провёл, повозил, показал. На все пожелания один ответ: пожалуйста! А главное - влюбил в этот город. Заставил пожалеть, что мы были всего один день😔
Оксана
31 октября 2019
Благодарим Романа за Экскурсию «Таллин - город контрастов» Ездим часто на различные экскурсии в разных странах, можем сравнить. Это было здорово! Такие интересные рассказчики встречаются редко. Гида отличают пунктуальность, грамотность, начитанность, индивидуальный подход, чувство юмора, отличное знание города, его истории, умение заинтересовать и влюбить в город. Рекомендуем!!!
Алексей
1 октября 2019
Гид вежливый, знающий тему.
Денис
22 марта 2019
Огромное спасибо Роману! Прекрасный гид - увлечённый, знающий, умеющий донести всё самое интересное! Роман показал нам очарование старого и интересные места нового Таллина (не обращая внимание на своё время - за что ему отдельное спасибо!!!). Всем настоятельно рекомендую!!! Роман отличный гид и прекрасный собеседник! Роману - огромное спасибо за экскурсию!!!
Елена
6 апреля 2018
Были на обзорной экскурсии с Романом. Очень понравилась пунктуальность гида, четкая программа и доступное изложение информации. Поначалу город показался серым и мрачным (вмешалась погода). Но за время экскурсии наше мнение в корне изменилось! Роман открыл нам самые интересные места, очень много исторических и неизвестных нам фактов! 4 часа пролетели незаметно! Всем рекомендуем этого замечательного, интеллектуального и грамотного гида. Нам есть с чем сравнить, были во многих странах и встречались с разными гидами. Роман искренне любит Таллинн и старается, чтобы нам он тоже понравился!
Татьяна
24 марта 2018
Были 8 марта на экскурсии по Таллину. Замечательная экскурсия, много узнали интересного и нового, увидели старый средневековый город, места, где снимались многочисленные фильмы. Очень красивый город, вкусная кухня, приятные и доброжелательные люди. Обязательно порекомендуем своим друзьям путешествие в Таллин. Татьяна
Pavel
10 января 2018
Все прошло идеально! Экскурсия была разделена на 2 дня по 2 часа. Складывалось ощущение, что Роман может рассказывать о Таллинне не 4 часа, а все 40. Хотя и были в Таллинне уже неоднократно, благодаря экскурсии увидели новый город.
Подняться на горку поцелуев, заглянуть в дом купца и узнать все о романтиках Средневековья
Старый Город Таллина — не только колыбель суровой немецкой готики, но и очень романтический район. Мы исследуем секретные атмосферные дворики, пройдемся узкими улочками до Ратуши и поговорим о делах сердечных. Я расскажу, как раньше лечились от несчастной любви и о влюбленных, обращенных в камень.
Архитектура и быт эстонских крестьян в музее национальных хуторских дворов (трансфер включен)
Чтобы понять историю и культуру Эстонии, необходимо знать не только о ее знаменитых уроженцах и их влиянии на события и облик страны, но и о жизни простого народа. Музей Rocca al Mare находится в Таллине и представляет коллекцию сельской традиционной архитектуры Эстонии. Здесь вы увидите жилые дома последних столетий, узнаете историю и особенности хуторских хозяйств Эстонии, о быте и традициях эстонских крестьян.
Открыть красоты Таллина с нового ракурса в увлекательном туре на катере с опытным капитаном
Таллин — город разносторонний. Он может привлечь даже самых искушенных ценителей красоты. Его красота кроется в средневековых улочках Старого Города, готических домах и флюгерах на них, в монументальности современной архитектуры хай-тек, в романтической набережной Пирита. Насладиться всеми этими достопримечательностями за раз можно, совершив морской тур на катере. Вы рассмотрите красоты города с неожиданного ракурса и полюбите его за новые виды!
Автомобильное путешествие к красотам старинной курортной столицы Эстонии
Удивительный город Хаапсалу знаменит морским променадом, по которому гуляли П. И. Чайковский или балерина Матильда Кшесинская, местными платками, которые не уступают оренбургским, древним Орденским замком и императорским ж/д вокзалом с самым длинным крытым деревянным перроном в Европе. Я познакомлю вас с историей города, расскажу про средневековый уклад жизни, легенды и суровый быт Хаапсалу через призму современности.
Насладиться красотой, спокойствием и аутентичностью знаменитых эстонских достопримечательностей
Острова Эстонии — места, где отдыхает время. Жизнь там не летит, а медленно протекает. На островах не хочется никуда торопиться, а хочется гулять и наслаждаться природой, чем мы и будем заниматься во время экскурсии. Местные жители относятся к природе с почтением. Где еще, кроме Сааремаа, вы увидите футбольное поле, на котором растет очень старый дуб?
От журналистики до парламентаризма — разобраться во влиянии Тарту на культуру Эстонии
Тарту — молодёжная столица Эстонии. Это город умных мыслей и благородных идей. В Тарту родился Певческий праздник, национальный театр, журналистика и парламентаризм. Тартуский университет вызывает трепет, и его нельзя не посмотреть. Я расскажу, что происходило в городе в далекие лета, как он страдал в военное лихолетье и преображался.
Открыть красоту незаслуженно забытого морского курорта, его «шведское» барокко и выдающихся жителей
Пярну незаслуженно забыт. Большая часть его пострадала в войну, но он сохранил свою оригинальность. Пярну отличен от любого другого города Эстонии, так как особенно сильно испытал на себе шведское влияние. Более нигде вы не найдете такого милого барокко. На экскурсии вы насладитесь красотой его «шведских» улочек, познакомитесь с историями о его выдающихся жителях и отдохнете на песчаном пляже. Это новая и неожиданная сторона Эстонии вам обязательно понравится.
Отправиться в средневековую крепость и увидеть Эстонию за пределами Таллина
Совместим в одной поездке экскурс в историю Средневековья и пасторальные виды Эстонии! Вы увидите самую маленькую (но очень неприступную) крепость в Европе, узнаете всё о быте рыцарей и верованиях их современников, удивитесь тому, где снимался «Сталкер», и, если захотите, даже постреляете из лука, как настоящий житель Средневековья.
Открыть значение старинной церкви в истории Таллина и познакомиться с наследием средневековых купцов
Нигулисте — очень интересный музей. Это церковь-крепость, которая очарует вас своей готической красотой снаружи и богатыми коллекциями средневековых шедевров внутри. Я помогу вам ощутить масштаб церкви и музея в истории Таллина и всей страны.
Забыть о заботах в гостеприимной усадьбе героя Отечественной войны в обрамлении чудесной природы
Я хочу показать вам райский уголок — усадьбу Фалль, принадлежавшую одному из самых уважаемых прибалтийских немцев Александру Бенкендорфу — герою Отечественной войны 1812 года, коменданту Москвы, Министру Юстиции. Здесь вы проникнитесь духом настоящей эстонской провинции, а в бывшей усадьбе Бенкендорфа узнаете, чем он прославил Россию и почему его называли умнейшим человеком России.
Таллин — это два города в одном. Верхний — город феодалов, нижний — купцов и ремесленников. Поэтому маршрутов у нас тоже два: выбирайте один из них или пройдите оба. Вы в любом случае погрузитесь в яркую и насыщенную историю Таллина, увидите его главные достопримечательности и любопытные уголки, о которых знают лишь немногие местные жители. Услышите об эстонцах и получите практические советы по Таллину.
Погрузиться в атмосферу очаровательного города, его историю и особенности современной жизни Эстонии
На прогулке по старинным улочкам Нижнего и Верхнего Таллина я расскажу легенды и интересные истории о людях, связанных с этими местами, и о жизни города. Вы узнаете, почему Старый Таллин был так разделен, кто жил в Нижнем, а кто в Верхнем городе. И поймете, почему Таллин называют «Рыцарем» Балтийского моря.
Почувствовать себя жителями старинного города и узнать о жизни Таллина в средние века
Узкие улочки Старого Таллина не изменились за сотни лет. Попадешь в них, и кажется, будто ты в средневековье. Мы прогуляемся по ним, представив себя жителями средних веков, я расскажу много интересного о жизни людей в ту эпоху, а в конце при желании вы сможете сфотографироваться в старинных костюмах.
Погрузиться в атмосферу средневекового города и открыть самое любопытное из его прошлого
Без скучных лекций и набора дат — мы познакомим вас с хрониками старинного Ревеля и расскажем о современной жизни его преемника-Таллина. Вы узнаете, почему он хромает на одну ногу, заглянете в раритетную аптеку, услышите о религии и праздниках эстонцев и вникнете в особенности национальной кухни. А с высоты смотровых площадок окончательно сложите таллинский пазл!
Понять, кто такие эстонцы, и сравнить препоны средневековой жизни с современными на пешей прогулке
Мы прогуляемся в Верхнем и Нижнем городах, и я открою вам знаковые места и историю столицы. Вы узнаете о происхождении эстонцев и Таллина, о жизни, сословиях и жестоких законах средневекового города, о прочной связи между Россией и Эстонией в лице знаменитых исторических личностей.
Раскрыть тайны Старого города на обзорной экскурсии с профессиональным гидом
Гуляя по уютным мощеным улочкам, вы увидите главные достопримечательности исторического Таллина, услышите его легенды и ненадолго ощутите себя в Средневековье. Я расскажу, как местные жители сражались с иноземными завоевателями, и помогу понять современные реалии эстонской столицы.