21 отзыв оставили туристы

Таллин - разнообразный город, Эстония в миниатюре.
В нем гармонично сочетаются Старый Город и модный район Сити, советский квартал и богемный район деревянного зодчества.
Еще больше поражает богатство природы: заповедный лес, озера,
В нем гармонично сочетаются Старый Город и модный район Сити, советский квартал и богемный район деревянного зодчества.
Еще больше поражает богатство природы: заповедный лес, озера,
6 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальные исторические достопримечательности
- 🌳 Природные красоты и заповедные места
- 🚗 Комфортное передвижение на автомобиле
- 🎨 Богемные районы и современный Сити
- 🏛 Памятники ЮНЕСКО и культурные объекты
- 📸 Возможность сделать памятные снимки
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для экскурсии по Таллину - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а город оживает благодаря множеству мероприятий и фестивалей. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, тоже можно насладиться прогулками, хотя погода может быть переменчивой. Зимой, несмотря на холод, Таллин очарователен своими рождественскими ярмарками, но прогулки могут быть менее комфортными из-за низких температур.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Парк Кадриорг
- Певческое Поле
- Телебашня
- Монастырь Пирита
- Олимпийская деревня
- Памятник Русалке
- Старый Город
- Ратушная Площадь
Описание экскурсии
Программа
На автомобиле
- Сначала мы совершим полуторачасовую экскурсию на автомобиле. Посетим парк Кадриорг, заложенный Петром I для своей супруги Екатерины I, — самый большой и по истине королевский парк города. Я расскажу об известных личностях Таллинна, которые связаны с российской историей города. Кроме Петра 1 и других императоров, здесь жили и бывали известные российские писатели, полководцы, ученые.
- Вы увидите уникальный амфитеатр Певческого Поля, где проводятся национальные праздники песни и танца. Традиция Певческого Праздника внесена в список нематериального наследия ЮНЕСКО.
- Проедем по лесным улочкам района Пирита — оценим величие телебашни, с которой в ясную погоду виден берег Финляндии, увидим руины древнего монастыря, сделаем остановку в Олимпийской деревне, у памятника Русалке и сделаем памятный снимок с набережной.
Пешком
Отправимся в Старый Город и продолжим знакомиться с городом пешком. Пешеходная экскурсия продлится 2 часа. Старый Город делится на 2 части: Нижний и Верхний.
- Начнем прогулку с Верхнего Города, города-рыцаря. Поразимся величию «Малой Крепости» и ее башни Длинный Герман, на которой каждое утро водружают эстонский триколор.
- Вы увидите самый большой в Эстонии православный собор и самый старый в Эстонии лютеранский (Домский) собор, насладитесь панорамой города с обзорных площадок.
- Верхний Город — образец классицизма. В особняках Верхнего Города проживали представители известных родов: основатель тайной полиции Бенкендорф, полярный исследователь Арктики Эдуард Толль, кругосветный мореплаватель Адам фон Крузенштерн, похороненный в Домском Соборе Таллина.
- По улице Длинной Ноги спустимся в Нижний купеческий Город, который по праву называют «домом воска и льна». Во время прогулки по Нижнему Городу рассмотрим древние готические дома, церкви, аптеку и старейшую в Европе ратушу. Я расскажу о преданиях-легендах, укладе средневековья. Экскурсия заканчивается на Ратушной Площади у «нулевого километра».
- После экскурсии можно отведать горячего шоколада с марципаном на местной Бейкер Стрит.
В результате вы не только откроете историю города, но и увидите, как гармонично в Таллине сочетаются разные эпохи, как, несмотря на разнообразие стилей и форм, город являет собой целостный организм и дышит в такт со своими жителями.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваш гид в Таллине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 443 туристов
Меня зовут Роман, я дипломированный гид по Таллину и необъятной Эстонии. Я историк по образованию и большой ценитель моего города. Буду рад с любовью и гордостью вам его показать. Таллин это культурный феномен.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 26 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
L
Роман здорово проводил экскурсию!
Много и содержательно рассказывал о Таллине, эстонцах, об истории этих мест. Заходили в самые интересные места, подезжали и прогуливалсь возле памятника русалке и были также на арене
Много и содержательно рассказывал о Таллине, эстонцах, об истории этих мест. Заходили в самые интересные места, подезжали и прогуливалсь возле памятника русалке и были также на арене
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Н
Роман отличный гид) Были в Таллине небольшой группой и посетили экскурсию «Таллин - город контрастов». За столь короткие 4,5 часа, которые пролетели незаметно, мы познакомились с основной историей Таллина. Никакой
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Роман - отличный экскурсовод, прекрасно владеющей информацией. Экскурсия была очень увлекательная, интересная и познавательная. Экскурсия длилась чуть более 4-х часов, началась со Старого Города, потом продолжилась по основным достопримечательностям Таллина.
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Роман заинтересовал нас с первой минуты! Экскурсия была на автомобиле и пешком. Мы побывали в местах до которых своими двоими вряд ли бы пошли. Роман не умолкал ни на минуту,
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Были на обзорной экскурсии с Романом. Очень понравилась пунктуальность гида, четкая программа и доступное изложение информации. Поначалу город показался серым и мрачным (вмешалась погода). Но за время экскурсии наше мнение
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В
Огромное спасибо Роману за содержательную и интересную экскурсию. Мы первоначально заказывали обычную обзорную экскурсию, но потом по нашей просьбе мы дополнили ее поездкой по интересным местам Таллина и экскурсией в
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