21 отзыв оставили туристы

Таллин - разнообразный город, Эстония в миниатюре.В нем гармонично сочетаются Старый Город и модный район Сити, советский квартал и богемный район деревянного зодчества.Еще больше поражает богатство природы: заповедный лес, озера,

болота, реки, море, каньон и острова! На экскурсии по средневековому городу, памятнику старины ЮНЕСКО, и современному, признанному культурной столицей Европы, вы поймете, почему Таллин называют городом контрастов, откроете историю и традиции не только города, но и всей Эстонии

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии по Таллину - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а город оживает благодаря множеству мероприятий и фестивалей. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, тоже можно насладиться прогулками, хотя погода может быть переменчивой. Зимой, несмотря на холод, Таллин очарователен своими рождественскими ярмарками, но прогулки могут быть менее комфортными из-за низких температур.

Сейчас август — это идеальное время.