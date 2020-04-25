3 отзыва оставили туристы

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Уличное искусство по-таллински

Познакомиться со стрит-артом и исследовать новые грани города

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 🚩Встреча у Балтийского рынка
  • Заказать экскурсию

55 за экскурсию

У этой экскурсии3 отзыва
5
Julia
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
Julia – Гид в Таллине
Что посмотреть в эстонской столице, если главные достопримечательности 🏛️ вы уже видели? Я предлагаю вам открыть другой Таллин: креативный, нетривиальный, покоряющий своей уличной живописью.

Вы отправитесь в район Теллискиви — некогда промышленный квартал, в настоящем приют творческих таллинцев.

Прогуляетесь 👣 у модных кафе и магазинов, рассмотрите граффити и узнаете об их авторах.

Вы прикоснётесь к неизведанным сторонам Таллина — города, сочетающего в себе средневековый дух и современное искусство.
Уличное искусство по-таллински
Уличное искусство по-таллински

Что вас ожидает

Знаменитые граффити и неизвестные работы
От эстонских творцов до художников Латинской Америки — стены и заборы Таллина приютили шедевры со всех концов света. Я расскажу, какие граффити нарисованы с разрешения властей, а какие существуют незаконно. Поясню, почему Эдварда вон Лынгуса прозвали «эстонским Бэнкси» и какую философскую идею он заложил в настенный рисунок «Селфи с собой». Вы полюбуетесь граффити аргентинца Мартина Рона и поймёте, какие символы сокрыты в его произведениях. Мы обсудим, можно ли считать стрит-артом высоким искусством, и поговорим о его популярности среди современных художников.

Модный район и его прошлое
Конечно, мой рассказ затронет и жизнь самого Теллискиви. Вы услышите, как развивалась эстонская промышленность в XX веке и выясните, когда и почему рабочий квартал облюбовали творческие таллинцы. Я покажу популярные кафе и магазины, приведу вас на блошиный рынок, где можно купить оригинальные вещи, и расскажу, какие интересные события происходят в Теллискиви сегодня. Кроме того, я посоветую, что ещё посетить в городе, где вкусно поесть и какие неизведанные туристами места вам стоит обязательно увидеть.

Организационные детали

Прогулка пешеходная, поэтому, пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь.

Уличное искусство по-таллински
Уличное искусство по-таллински
Уличное искусство по-таллински

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала у Балтийского рынка.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Julia
Julia
Несмотря на то, что гидом я работаю более 15 лет, до сих пор мой родной город продолжает открываться для меня с новых и интересных сторон. Этой любовью и интересом к Таллину я хотела бы поделиться с вами. Помимо нового направления уличного искусства я предлагаю прогулки по Старому городу, а также экскурсии на машине по всему городу.
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3 отзыва оставили туристы

25 апреля 2020
Подбирая индивидуальные экскурсии по Таллину в Трипстере натолкнулась на предложении Юлии. Побывали на экскурсии и остались в восторге. Сами мы вряд ли нашли эти места. Стрит-арт в старом и хорошо знакомом Таллине - это очень необычно. Стараемся в каждом посещаемом нами городе найти эти яркие урбанистические объекты. Очень советуем всем заказывать именно эту экскурсию. Эта экскурсия для молодых и не очень. В наших городах много много унылых брандмауэров. Их роспись возбуждает фантазию смотрящих. И Юля чутко улавливает настроение своих экскурсантов. Блестящее знание материала. Через пару лет думаем снова съездить к соседям в Таллин, и обязательно попросим показать новинки стрит-арта в ее любимом городе. И вы поезжайте.
6 августа 2019
Экскурсия понравилась, Юля прекрасно владеет темой, узнали много нового и интересного про уличное искусство в Таллинне и не только. Теперь везде находим образцы уличного искусства)
13 июля 2019
Были на экскурсии семьёй с двумя подростками. В основном затеяли её ради них, но как оказалось, недоценили Юлю как расказчика и тему экскурсии тоже. Сами уличным искусством не особо интересовались, но теперь точно все зажглись этой темой. Будем теперь сами искать в интернете информацию и ещё работы художников в других городах. Очень интересная и содержательная экскурсия. Нам даже повезло и увидели самый настоящий батл художников по у личному искусству. Если ищите новых и необычных впечатлений, то вам точно к Юле

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