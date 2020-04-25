3 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Знаменитые граффити и неизвестные работы

От эстонских творцов до художников Латинской Америки — стены и заборы Таллина приютили шедевры со всех концов света. Я расскажу, какие граффити нарисованы с разрешения властей, а какие существуют незаконно. Поясню, почему Эдварда вон Лынгуса прозвали «эстонским Бэнкси» и какую философскую идею он заложил в настенный рисунок «Селфи с собой». Вы полюбуетесь граффити аргентинца Мартина Рона и поймёте, какие символы сокрыты в его произведениях. Мы обсудим, можно ли считать стрит-артом высоким искусством, и поговорим о его популярности среди современных художников.

Модный район и его прошлое

Конечно, мой рассказ затронет и жизнь самого Теллискиви. Вы услышите, как развивалась эстонская промышленность в XX веке и выясните, когда и почему рабочий квартал облюбовали творческие таллинцы. Я покажу популярные кафе и магазины, приведу вас на блошиный рынок, где можно купить оригинальные вещи, и расскажу, какие интересные события происходят в Теллискиви сегодня. Кроме того, я посоветую, что ещё посетить в городе, где вкусно поесть и какие неизведанные туристами места вам стоит обязательно увидеть.