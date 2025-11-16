Мои заказы

Тишина и покой у крепостных стен

Насладитесь прогулкой вдоль средневековых стен Таллина, где каждый камень хранит историю. Почувствуйте атмосферу старого города без суеты
Неспешная прогулка вдоль средневековых стен Таллина превратится в увлекательное путешествие сквозь века. У морской бухты вырос торговый город Ревель, нуждавшийся в мощной крепости. Башни и стены, сложенные из серого плитняка,
защищали город от врагов. Загляните в старинные башни, услышьте легенды, оживающие между камней. Эта экскурсия подходит тем, кто хочет почувствовать атмосферу старого города без спешки и суеты. История здесь не в учебниках - она на каждом повороте

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Прогулка вдоль крепостных стен
  • 📜 Легенды и истории прошлого
  • 🌊 Вид на морскую бухту
  • 🗺️ Атмосфера старого города
  • 🕰️ Путешествие сквозь века
Что можно увидеть

  • Крепостные стены
  • Старинные башни

Описание экскурсии

Вдохновение природы

Представьте себе великолепную морскую бухту, созданную Богом и природой. На берегу возвышается скала, на которой можно построить крепость. Наши соседи, находящиеся на востоке и западе, стремятся к торговле, что уже предвещает процветание.

Торговые традиции

Хотя город еще не возник, вдоль берега уже существовали поселения новгородских и скандинавских купцов. Чертовски высокие церковные башни, видимые с моря, служили надежными ориентирами для торговых судов, ожидающих возможности разгрузиться.

Постройка успешного города

Караваны кораблей начали прибывать в гавань, принося с собой:

  • специи;
  • ткани;
  • зерно;
  • воск.

Мечта о процветающем торговом городе воплотилась в жизнь! Так и появился мой город — маленький и уютный Ревель. Чтобы защитить его, был возведен пояс укреплений.

Крепость и история

Массивные стены и башни, созданные из серого плитняка, превратили город в грозную и надежную крепость. Прогуливаясь вдоль этих мощных укреплений, мы сможем заглянуть в башни и приоткрыть двери в таинственное прошлое, наполненное:

  • легендами;
  • шутками;
  • удивительными фактами.

Память о времени

Надеюсь, время, проведенное в этом удивительном месте, пройдет для вас незаметно и навсегда останется в вашей памяти.

Любое время по договоренности.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Малый замок Верхнего города
  • Стена и башни Нижнего города
  • Оборонительные сооружения шведского времени
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Входные билеты в башни (по желанию). Питание в ходе экскурсии не предусмотрено.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Свободы Таллинн (Vabaduse väljak 9)
Завершение: Большие Морские ворота (Pikk 70)
Когда и сколько длится?
Когда: Любое время по договоренности.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 108 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

