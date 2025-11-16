Насладитесь прогулкой вдоль средневековых стен Таллина, где каждый камень хранит историю. Почувствуйте атмосферу старого города без суеты
Неспешная прогулка вдоль средневековых стен Таллина превратится в увлекательное путешествие сквозь века. У морской бухты вырос торговый город Ревель, нуждавшийся в мощной крепости. Башни и стены, сложенные из серого плитняка, читать дальше
защищали город от врагов. Загляните в старинные башни, услышьте легенды, оживающие между камней. Эта экскурсия подходит тем, кто хочет почувствовать атмосферу старого города без спешки и суеты. История здесь не в учебниках - она на каждом повороте
Описание экскурсии
Вдохновение природы
Представьте себе великолепную морскую бухту, созданную Богом и природой. На берегу возвышается скала, на которой можно построить крепость. Наши соседи, находящиеся на востоке и западе, стремятся к торговле, что уже предвещает процветание.
Торговые традиции
Хотя город еще не возник, вдоль берега уже существовали поселения новгородских и скандинавских купцов. Чертовски высокие церковные башни, видимые с моря, служили надежными ориентирами для торговых судов, ожидающих возможности разгрузиться.
Постройка успешного города
Караваны кораблей начали прибывать в гавань, принося с собой:
специи;
ткани;
зерно;
воск.
Мечта о процветающем торговом городе воплотилась в жизнь! Так и появился мой город — маленький и уютный Ревель. Чтобы защитить его, был возведен пояс укреплений.
Крепость и история
Массивные стены и башни, созданные из серого плитняка, превратили город в грозную и надежную крепость. Прогуливаясь вдоль этих мощных укреплений, мы сможем заглянуть в башни и приоткрыть двери в таинственное прошлое, наполненное:
легендами;
шутками;
удивительными фактами.
Память о времени
Надеюсь, время, проведенное в этом удивительном месте, пройдет для вас незаметно и навсегда останется в вашей памяти.
Любое время по договоренности.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Малый замок Верхнего города
Стена и башни Нижнего города
Оборонительные сооружения шведского времени
Что включено
Услуги гида
Что не входит в цену
Входные билеты в башни (по желанию). Питание в ходе экскурсии не предусмотрено.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Свободы Таллинн (Vabaduse väljak 9)
Завершение: Большие Морские ворота (Pikk 70)
Когда и сколько длится?
Когда: Любое время по договоренности.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 108 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.