3 отзыва оставили туристы

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Прогулка вдоль крепостной стены

История строительства и тайны средневековых оборонительных построек Таллина

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 1.5 часа
  • 👥 Не более 8 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

42 за экскурсию

У этой экскурсии3 отзыва
5
Victoria
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Victoria – Гид в Таллине
Крепостная городская стена и башни старого Таллинна — уникальный средневековый каменный пояс вокруг старого города, который сохранился с 14-15 веков! Мало где в Европе (Северной Европе) вы встретите так хорошо сохранившиеся крепостные сооружения! Я покажу вам башни Длинный Герман, Короткую и Длинную ногу, Кик ин де Кек, Девичью и башню Монашку и расскажу, какие секреты они скрывают.
Прогулка вдоль крепостной стены
Прогулка вдоль крепостной стены

Что вас ожидает

Я расскажу о знаменитых башнях, о строительстве крепостной стены и бастионах города. Ведь именно городская стена и башни, а их насчитывается на настоящий момент 26, сохраняют подлинный дух средневековья, царящий в Таллинне.

У вас также будет прекрасная возможность почувствовать себя воинами, защищающими город, забраться на городскую стену, пройти по оборонительному ходу, заглянуть в бойницы, осмотреть и сфотографировать Старый город с высоты.

Организационные детали

Отдельно оплачивается вход на крепостную стену и башни: взрослый (3 евро), дети (2 евро), дети до 7 лет — бесплатно.

Прогулка вдоль крепостной стены
Прогулка вдоль крепостной стены

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Victoria
Victoria
Здравствуйте! Меня зовут Виктория, я родилась и живу в одном из самых сказочных и красивых городов — Таллинне! Люблю и знаю свой город, буду рада показать вам Таллинн и Эстонию. За время прогулки с удовольствием отвечу на ваши вопросы, покажу лучшие кафе и ресторанчики города, посоветую, где можно сделать покупки и какие музеи стоит посетить.
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3 отзыва оставили туристы

6 мая 2019
Отлично!
Екатерина
5 мая 2015
Виктория, спасибо Вам большое за экскурсию! Она была очень насыщенная и увлекательная. Отдельное спасибо, что показали не только туристические маршруты, но и интересные улочки, которые не указаны в путеводителях. А возможность подняться непосредственно в башни дала ощущение перенестись на несколько столетий назад. Мы остались в восторге!
Анна
22 апреля 2014
Экскурсия прошла на одном дыхании, несмотря на достаточно продолжительный маршрут. Виктория хорошо знает свое дело, расскажет вам все официальные и неофициальные факты и легенды. Кроме этого она приятный человек. Большое спасибо!

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