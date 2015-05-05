3 отзыва оставили туристы

Крепостная городская стена и башни старого Таллинна - уникальный средневековый каменный пояс вокруг старого города, который сохранился с 14-15 веков! Мало где в Европе (Северной Европе) вы встретите так хорошо сохранившиеся крепостные сооружения! Я покажу вам башни Длинный Герман, Короткую и Длинную ногу, Кик ин де Кек, Девичью и башню Монашку и расскажу, какие секреты они скрывают

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Я расскажу о знаменитых башнях, о строительстве крепостной стены и бастионах города. Ведь именно городская стена и башни, а их насчитывается на настоящий момент 26, сохраняют подлинный дух средневековья, царящий в Таллинне.

У вас также будет прекрасная возможность почувствовать себя воинами, защищающими город, забраться на городскую стену, пройти по оборонительному ходу, заглянуть в бойницы, осмотреть и сфотографировать Старый город с высоты.

Организационные детали

Отдельно оплачивается вход на крепостную стену и башни: взрослый (3 евро), дети (2 евро), дети до 7 лет — бесплатно.