3 отзыва оставили туристы

Я расскажу о знаменитых башнях, о строительстве крепостной стены и бастионах города. Ведь именно городская стена и башни, а их насчитывается на настоящий момент 26, сохраняют подлинный дух средневековья, царящий в Таллинне.
У вас также будет прекрасная возможность почувствовать себя воинами, защищающими город, забраться на городскую стену, пройти по оборонительному ходу, заглянуть в бойницы, осмотреть и сфотографировать Старый город с высоты.
Организационные детали
Отдельно оплачивается вход на крепостную стену и башни: взрослый (3 евро), дети (2 евро), дети до 7 лет — бесплатно.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Здравствуйте! Меня зовут Виктория, я родилась и живу в одном из самых сказочных и красивых городов — Таллинне! Люблю и знаю свой город, буду рада показать вам Таллинн и Эстонию. За время прогулки с удовольствием отвечу на ваши вопросы, покажу лучшие кафе и ресторанчики города, посоветую, где можно сделать покупки и какие музеи стоит посетить.
Виктория, спасибо Вам большое за экскурсию! Она была очень насыщенная и увлекательная. Отдельное спасибо, что показали не только туристические маршруты, но и интересные улочки, которые не указаны в путеводителях. А возможность подняться непосредственно в башни дала ощущение перенестись на несколько столетий назад. Мы остались в восторге!
Анна
22 апреля 2014
Экскурсия прошла на одном дыхании, несмотря на достаточно продолжительный маршрут. Виктория хорошо знает свое дело, расскажет вам все официальные и неофициальные факты и легенды. Кроме этого она приятный человек. Большое спасибо!
Проникнуться мистическими историями старого города на пешеходной экскурсии
Говорят, в Средневековье, когда не было еще телевидения и интернета, люди были как дети и верили всему на свете, особенно преданиям и легендам. Во время нашей прогулки я расскажу вам традиции и истории города, а главное — познакомлю со старинными таллинскими легендами.
Истории о любви, атмосфера романтики и очаровательные фото на фоне старинных улиц
В преддверии дня влюбленных предлагаю вашему вниманию новую, запоминающуюся, романтическую фото-прогулку по городу. Таллин по праву называют городом романтиков, городом влюбленных, многие пары приезжают сюда для того, чтобы провести несколько дней в романтической обстановке. Я проведу вам индивидуальную экскурсию, а моя коллега, замечательный человек и профессиональный фотограф Татьяна, будет снимает вас на фоне лучших мест города.
«Если есть на свете что-либо надежное, так это свет маяка» — Туве Янссон
Приготовьтесь отправиться к самым красивым маякам в окрестностях Таллина. Вы узнаете о трех поколениях смотрителей деревянного маяка Нижний Суурупи, полюбуетесь заливом Лохусалу со смотрового балкона Верхнего Суурупи и сделаете захватывающие фотографии у обрыва Пакри на фоне высочайшего маяка Эстонии.
Авторский маршрут по историческому центру и неординарному кварталу Ротерманна
Главная историческая часть Таллина сосредоточена в Старом городе и это безусловный центр туристического притяжения. Но, на мой взгляд, гораздо интереснее посмотреть на столицу в более объемном хронологическом измерении. Для этого недостаточно увидеть средневековые кварталы, где сегодня соблюдают правила застройки. Нужно прогуляться и по новым районам, где современным архитекторам дышится свободнее. Я расскажу, как развивался город за пределами крепостных стен, чем были заняты местные жители и открою креативные места, где старинная архитектура гармонично сосуществует с современными стилями!
Архитектура и быт эстонских крестьян в музее национальных хуторских дворов (трансфер включен)
Чтобы понять историю и культуру Эстонии, необходимо знать не только о ее знаменитых уроженцах и их влиянии на события и облик страны, но и о жизни простого народа. Музей Rocca al Mare находится в Таллине и представляет коллекцию сельской традиционной архитектуры Эстонии. Здесь вы увидите жилые дома последних столетий, узнаете историю и особенности хуторских хозяйств Эстонии, о быте и традициях эстонских крестьян.
Cамый грандиозный дворцово-парковый ансамбль в Эстонии
Вы познакомитесь с одной из самых известных достопримечательностей Таллина — дворцово-парковым ансамблем Кадриорг. Это место было названо в честь супруги Петра I, Екатерины, а сам дворец интересен тем, в отличие от многих других построенных императором резиденций, сохранил первоначальный облик, воплощённый архитекторами по его задумке. Я расскажу вам множество интересных фактов о строительстве и благоустройстве парка, а изюминкой экскурсии станет история о Золушке и ее дворце в Ревеле.
Познакомиться с историей ветви христианства в Эстонии и увидеть главные святыни
Православие и Таллин — эта тема покажется вам менее неожиданной, как только вы узнаете, как эта вера пришла на территорию Эстонии, когда здесь появились первые православные церкви и как сложен был путь этой ветви христианства в стране: от становления к разрушению и восстановлению. Я расскажу, какие известные личности внесли свой вклад в историю православия на территории Эстонии, и проведу к самым значимым храмам.
Жизнь и обычаи эстонских хуторян в этнографическом музее под открытым небом
Эстонские хуторяне — важная часть истории и культуры Эстонии. Приобщиться к их жизни вы сможете в «Рокка-аль-Маре» — этнографическом музее под открытым небом. Вы увидите крытые соломой хутора и ветряные мельницы, собранные из разных регионов страны, старинную деревянную сельскую церковь и действующий сельский магазин. Я помогу вам окунуться в жизнь и быт эстонских крестьян разных столетий.
Отправиться в средневековую крепость и увидеть Эстонию за пределами Таллина
Совместим в одной поездке экскурс в историю Средневековья и пасторальные виды Эстонии! Вы увидите самую маленькую (но очень неприступную) крепость в Европе, узнаете всё о быте рыцарей и верованиях их современников, удивитесь тому, где снимался «Сталкер», и, если захотите, даже постреляете из лука, как настоящий житель Средневековья.