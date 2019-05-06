3 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Я расскажу о знаменитых башнях, о строительстве крепостной стены и бастионах города. Ведь именно городская стена и башни, а их насчитывается на настоящий момент 26, сохраняют подлинный дух средневековья, царящий в Таллинне.

У вас также будет прекрасная возможность почувствовать себя воинами, защищающими город, забраться на городскую стену, пройти по оборонительному ходу, заглянуть в бойницы, осмотреть и сфотографировать Старый город с высоты.