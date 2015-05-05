3 отзыва оставили туристы

Крепостная городская стена и башни старого Таллинна - уникальный средневековый каменный пояс вокруг старого города, который сохранился с 14-15 веков! Мало где в Европе (Северной Европе) вы встретите так хорошо сохранившиеся крепостные сооружения! Я покажу вам башни Длинный Герман, Короткую и Длинную ногу, Кик ин де Кек, Девичью и башню Монашку и расскажу, какие секреты они скрывают
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальные средневековые крепостные сооружения
- 📸 Возможность сделать потрясающие фотографии
- 🔍 Узнать секреты башен и городской стены
- 🛡 Почувствовать себя защитником города
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Что можно увидеть
- Крепостная городская стена
- Башня Длинный Герман
- Башня Короткая нога
- Башня Длинная нога
- Башня Кик ин де Кек
- Башня Девичья
- Башня Монашка
Описание экскурсии
Я расскажу о знаменитых башнях, о строительстве крепостной стены и бастионах города. Ведь именно городская стена и башни, а их насчитывается на настоящий момент 26, сохраняют подлинный дух средневековья, царящий в Таллинне.
У вас также будет прекрасная возможность почувствовать себя воинами, защищающими город, забраться на городскую стену, пройти по оборонительному ходу, заглянуть в бойницы, осмотреть и сфотографировать Старый город с высоты.
Организационные детали
Отдельно оплачивается вход на крепостную стену и башни: взрослый (3 евро), дети (2 евро), дети до 7 лет — бесплатно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваш гид в Таллине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 777 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Виктория, я родилась и живу в одном из самых сказочных и красивых городов — Таллинне! Люблю и знаю свой город, буду рада показать вам Таллинн и Эстонию. За время прогулки с удовольствием отвечу на ваши вопросы, покажу лучшие кафе и ресторанчики города, посоветую, где можно сделать покупки и какие музеи стоит посетить.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Виктория, спасибо Вам большое за экскурсию! Она была очень насыщенная и увлекательная. Отдельное спасибо, что показали не только туристические маршруты, но и интересные улочки, которые не указаны в путеводителях. А возможность подняться непосредственно в башни дала ощущение перенестись на несколько столетий назад. Мы остались в восторге!
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Е
Виктория подстроилась под наши обстоятельства и мы гуляли не столько по стене, сколько прошли по нормальному обзорному маршруту. Нам с дочкой 10 лет было интересно, хорошая экскурсия и увлекательно рассказанная. С удовольствием приедем в Таллинн еще.
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Экскурсия прошла на одном дыхании, несмотря на достаточно продолжительный маршрут. Виктория хорошо знает свое дело, расскажет вам все официальные и неофициальные факты и легенды. Кроме этого она приятный человек. Большое спасибо!
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A
Интересная экскурсия,1,5 пролетели незаметно.
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С
Отлично!
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