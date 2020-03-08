54 отзыва оставили туристы

Вы услышите реальные истории о жителях Таллина и городские легенды, в которых «сказка — ложь, да в ней намёк…».
Узнаете, почему говорят, что Таллин «хромает».
Прогуляемся по Королевскому Саду. Да, есть в Таллине и такой — Сад Датского Короля! Я расскажу его историю.
Полюбуетесь на дома, в которых жили когда-то рыцари и купцы. Узнаете, как жили, чем лечились и как наказывались горожане в средневековье.
У величественного здания городской ратуши — свидетеля почти 800-летней истории города — узнаете, кто в ней заседал и как управлял жизнью ганзейского Ревеля.
По желанию мы можем зайти в ратушу, прогуляться по красивейшим залам, полюбоваться на оригинальные сохранившиеся предметы быта и обстановки. Я расскажу об укладе жизни, о том, какие понятия морали и чести были в средневековье и как мастера и художники воплощали эти понятия в своих творениях.
И много-много всего расскажут вам дома и улицы, крепостные стены и сторожевые башни средневекового Таллина.
В результате вы откроете историю Старого города, насладитесь многовековой архитектурой и узнаете, какая пропасть — не только временная, но и культурная — отделяет современных жителей Таллина от их средневековых предков.
Организационные детали
Таллинская ратуша открыта к посещению с 27 июня по 31 августа с понедельника по субботу включительно, с 10.00 до 16.00 и в дни новогодних праздников. В это время вы можете посетить ратушу и самостоятельно по входному билету (4 евро — взрослый, 2 евро — детский). В остальное время, чтобы попасть в ратушу, нужно сопровождение гида и предварительная договорённость за 1-2 рабочих дня.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Место встречи для начала у Ратуши.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Меня зовут Ирина.
Я всегда очень любила путешествовать. Не даёт мне покоя жажда открытия "новых" мест на карте, нравится находить что-то новое в исхоженных вдоль и поперёк, знакомых уголках любимого Таллина.
Оказалось ,что хочется ещё и поделиться тем ,что открыла, гуляя по нашему Старому городу ,изучая историю его основания и строительства .Очень интересно узнавать каким город был раньше и сопоставлять с тем ,что сохранилось до наших дней. Пусть мой город будет одним из любимых в вашей «копилке» путешествий.Я приглашаю подышать воздухом средневековья вместе со мной.
Большое спасибо нашему гиду Ирине за прекрасную экскурсию, приятное общение и за возможность увидеть Таллин любящими глазами жителя города. Надеемся на новые встречи. Творческих успехов в вашей прекрасной работе!
Мария
9 января 2020
Экскурсия понравилась очень. Интересно. Время прошло незаметно. Ирина профессионал своего дела. Спасибо большое!
YULIA
7 января 2020
Nam ochen ponravilas gid Irina, ekskursiju provela v ochen horoshom tempe, rasskazivala interesno, na ochen krasivom russkom jazike, gramotnom, prislushivalas k nashim pozelanijam, dala otveti na interesujushije voprosi. 2 chasha proleteli nezametno I mi poluchili pervije vpechatlenija o Talline I zelanije vnov vernutsia v etot krasivij gorod. bolshoje spasibo/
Дмитрий
6 января 2020
Отличная экскурсия! Ирина прекрасно знает историю города, С интересом рассказала о жизни эстонцев, Подсказала хорошие рестораны! Всем советую этого гида!
Ekaterina
1 декабря 2019
Отличная прогулка по городу! Погуляли не только по всем главным местам старого Таллинна, но и необычным местам, про которые раньше не слышали. В Таллинне не первый раз, но экскурсию никогда не брали. С Ириной город раскрылся совсем по новому. Понравилось всем в нашей компании, в том числе подростку и тем, кто вообще не хотел в принципе на экскурсию. В итоге все высоко оценили и остались довольны! 2 часа пролетело не заметно, не смотря на то что было прохладно было очень комфортно, заходили периодически погреться, выпить кофе и глинтвейна. Получили рекомендации куда еще сходить, когда и где послушать органные концерты и конечно где вкусно и национально поесть =) Спасибо Ирине за познавательную экскурсию!
Геннадий
23 августа 2019
Спасибо Ирине за прекрасную прогулку и наше первое знакомство с городом Таллин. Ирина интересный, приятный и очень позитивный человек. Экскурсия понравилась, всем рекомендуем.
Алексей
13 августа 2019
Благодарим за экскурсию. Было приятно прогуляться и послушать интересные истории и жизни народа Эстонии.
Ольга
10 августа 2019
Очень понравился наш гид -Ирина! Узнали много исторических фактов и легенды - два часа пролетели незаметно.
Алла
7 августа 2019
Замечательная экскурсия по средневековому Таллину, интересные места и связанные с ними легенды. Все понравилось, с удовольствием посетим Таллин еще раз.
Татьяна
27 июля 2019
Прекрасная экскурсия. Очень интересно и захватывающее. Рекомендую.
Узнать личные истории великих экспонатов, которые не прочитаешь на музейных табличках
Мы посетим один из самых современных музеев Таллина — интерактивный Морской музей. Здесь вы побываете и в воздухе, и в море, и даже походите по морскому дну. Я помогу сориентироваться среди экспонатов, расскажу их историю и на что обратить внимание. Музейные объекты, помимо официальной истории, имеют и так называемые личные истории, которые не прочитать на музейных табличках. Их вы, конечно, тоже узнаете. Со мной простые «лодки» и «пушки» обретут свое истинное лицо и поразят вас своим величием.
Отправиться в авто-путешествие по столице Эстонии, увидеть главные места и узнать об истории города
Таллин — это не только Ратуша и Домский собор, но чтобы осмотреть все культовые достопримечательности, потребуется автомобиль. Путешествуя со мной, вы увидите город глазами местного жителя, услышите множество забавных историй и фактов, а также лучше поймете эстонский менталитет.
Жизнь и обычаи эстонских хуторян в этнографическом музее под открытым небом
Эстонские хуторяне — важная часть истории и культуры Эстонии. Приобщиться к их жизни вы сможете в «Рокка-аль-Маре» — этнографическом музее под открытым небом. Вы увидите крытые соломой хутора и ветряные мельницы, собранные из разных регионов страны, старинную деревянную сельскую церковь и действующий сельский магазин. Я помогу вам окунуться в жизнь и быт эстонских крестьян разных столетий.
Погулять по тайным улочкам и узнать легенды средневекового города
Таллин прекрасен в любое время суток, но в сумерках и при свете фонарей особенно чувствуется его таинственная грань. Легенды и были о Таллине и его жителях оживают в этих реальных декорациях. На этой экскурсии вы прогуляетесь по таинственным местам Нижнего города и Вышгорода, открывая мистические истории Таллина.
Таллин — это два города в одном. Верхний — город феодалов, нижний — купцов и ремесленников. Поэтому маршрутов у нас тоже два: выбирайте один из них или пройдите оба. Вы в любом случае погрузитесь в яркую и насыщенную историю Таллина, увидите его главные достопримечательности и любопытные уголки, о которых знают лишь немногие местные жители. Услышите об эстонцах и получите практические советы по Таллину.
Погрузиться в атмосферу очаровательного города, его историю и особенности современной жизни Эстонии
На прогулке по старинным улочкам Нижнего и Верхнего Таллина я расскажу легенды и интересные истории о людях, связанных с этими местами, и о жизни города. Вы узнаете, почему Старый Таллин был так разделен, кто жил в Нижнем, а кто в Верхнем городе. И поймете, почему Таллин называют «Рыцарем» Балтийского моря.
Почувствовать себя жителями старинного города и узнать о жизни Таллина в средние века
Узкие улочки Старого Таллина не изменились за сотни лет. Попадешь в них, и кажется, будто ты в средневековье. Мы прогуляемся по ним, представив себя жителями средних веков, я расскажу много интересного о жизни людей в ту эпоху, а в конце при желании вы сможете сфотографироваться в старинных костюмах.
Погрузиться в атмосферу средневекового города и открыть самое любопытное из его прошлого
Без скучных лекций и набора дат — мы познакомим вас с хрониками старинного Ревеля и расскажем о современной жизни его преемника-Таллина. Вы узнаете, почему он хромает на одну ногу, заглянете в раритетную аптеку, услышите о религии и праздниках эстонцев и вникнете в особенности национальной кухни. А с высоты смотровых площадок окончательно сложите таллинский пазл!
Понять, кто такие эстонцы, и сравнить препоны средневековой жизни с современными на пешей прогулке
Мы прогуляемся в Верхнем и Нижнем городах, и я открою вам знаковые места и историю столицы. Вы узнаете о происхождении эстонцев и Таллина, о жизни, сословиях и жестоких законах средневекового города, о прочной связи между Россией и Эстонией в лице знаменитых исторических личностей.
Раскрыть тайны Старого города на обзорной экскурсии с профессиональным гидом
Гуляя по уютным мощеным улочкам, вы увидите главные достопримечательности исторического Таллина, услышите его легенды и ненадолго ощутите себя в Средневековье. Я расскажу, как местные жители сражались с иноземными завоевателями, и помогу понять современные реалии эстонской столицы.