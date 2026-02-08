54 отзыва оставили туристы

Присоединяйтесь к увлекательной прогулке по Старому Таллину, где история оживает на каждом шагу.
Вместе мы пройдем по мощеным улочкам, ощутим дух средневековья и насладимся видами черепичных крыш с высоты смотровых площадок
Вместе мы пройдем по мощеным улочкам, ощутим дух средневековья и насладимся видами черепичных крыш с высоты смотровых площадок
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальная атмосфера средневековья
- 🏰 Величественные исторические здания
- 🗺️ Интересные городские легенды
- 👑 Прогулка по Королевскому Саду
- 🏛️ Посещение городской ратуши
- 🕰️ Погружение в историю Таллина
Лучшее время для посещения
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Лучше всего посетить экскурсию в Таллине в июне, июле и августе, когда погода наиболее комфортная, а ратуша открыта для посещения. В мае и сентябре также можно насладиться прогулками, хотя погода может быть менее предсказуемой. В остальные месяцы посещение возможно, но следует учитывать более холодные условия и необходимость предварительной договорённости для посещения ратуши.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Старый город
- Нижний город
- Вышгород
- Королевский Сад
- Городская ратуша
Описание экскурсии
- Вы услышите реальные истории о жителях Таллина и городские легенды, в которых «сказка — ложь, да в ней намёк…».
- Узнаете, почему говорят, что Таллин «хромает».
- Прогуляемся по Королевскому Саду. Да, есть в Таллине и такой — Сад Датского Короля! Я расскажу его историю.
- Полюбуетесь на дома, в которых жили когда-то рыцари и купцы. Узнаете, как жили, чем лечились и как наказывались горожане в средневековье.
- У величественного здания городской ратуши — свидетеля почти 800-летней истории города — узнаете, кто в ней заседал и как управлял жизнью ганзейского Ревеля.
- По желанию мы можем зайти в ратушу, прогуляться по красивейшим залам, полюбоваться на оригинальные сохранившиеся предметы быта и обстановки. Я расскажу об укладе жизни, о том, какие понятия морали и чести были в средневековье и как мастера и художники воплощали эти понятия в своих творениях.
- И много-много всего расскажут вам дома и улицы, крепостные стены и сторожевые башни средневекового Таллина.
В результате вы откроете историю Старого города, насладитесь многовековой архитектурой и узнаете, какая пропасть — не только временная, но и культурная — отделяет современных жителей Таллина от их средневековых предков.
Организационные детали
Таллинская ратуша открыта к посещению с 27 июня по 31 августа с понедельника по субботу включительно, с 10.00 до 16.00 и в дни новогодних праздников. В это время вы можете посетить ратушу и самостоятельно по входному билету (4 евро — взрослый, 2 евро — детский). В остальное время, чтобы попасть в ратушу, нужно сопровождение гида и предварительная договорённость за 1-2 рабочих дня.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Ратуши
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Таллине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 2 часа 10 минут
Провела экскурсии для 1346 туристов
Меня зовут Ирина. Я всегда очень любила путешествовать. Не даёт мне покоя жажда открытия "новых" мест на карте, нравится находить что-то новое в исхоженных вдоль и поперёк, знакомых уголках любимого Таллина. Оказалось,что
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 66 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Э
Прекрасная экскурсия с Ириной, очень чуткой к потребностям заказчика. Ирина заранее предупредила о погоде, и что нужно потеплее одеться. Также я немного сомневалась, что вечером в темноте будет хорошо видно,
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Приезжаем в Таллин не в первый раз. Решили организовать времяпровождение с экскурсией по городу. Все прошло очень хорошо, Ирина не мучила нас нудными цифрами, рассказы ее интересны и неутомительны, узнали несколько новых фактов из жизни эстов. К тому же был сильный мороз, и ее внимание к нашему самочувствию тронуло. Спасибо.
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Очень интересная экскурсия! Попали на хорошую погоду и хороших впечатлений стало еще больше!
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Отличная прогулка по городу! Погуляли не только по всем главным местам старого Таллинна, но и необычным местам, про которые раньше не слышали. В Таллинне не первый раз, но экскурсию никогда
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И
Обычно мы с сестрой путешествуем без экскурсий. Маршруты выстраиваем самостоятельно. Но на этот раз решили воспользоваться услугами интересного рассказчика. И тема показалась привлекательной, времени на поездку было не много, да
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В
Отличная экскурсия! Ирина, наш чудесный гид, встретила нас в лобби отеля, показала все знаменитые рестораны, улицу мастеров и посоветовала, куда можно сходить вечером. Несмотря на холодное зимнее утро (было -20)
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