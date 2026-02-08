54 отзыва оставили туристы

Присоединяйтесь к увлекательной прогулке по Старому Таллину, где история оживает на каждом шагу.Вместе мы пройдем по мощеным улочкам, ощутим дух средневековья и насладимся видами черепичных крыш с высоты смотровых площадок

Вышгорода. Вы узнаете удивительные факты о разделении города на Верхний и Нижний, об их жителях и особенностях быта. Мы рассмотрим архитектурные шедевры, в которых проживали рыцари и купцы, и узнаем, какие законы и обычаи существовали в городе. Перед величественным зданием ратуши вы услышите о важных исторических событиях, которые происходили в стенах этого почти 800-летнего свидетеля истории. Если желаете, мы можем зайти внутрь и взглянуть на предметы быта того времени, погрузившись еще глубже в атмосферу средневековья. Эта экскурсия - настоящее путешествие в прошлое, которое позволит вам по-новому взглянуть на современный Таллин

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучше всего посетить экскурсию в Таллине в июне, июле и августе, когда погода наиболее комфортная, а ратуша открыта для посещения. В мае и сентябре также можно насладиться прогулками, хотя погода может быть менее предсказуемой. В остальные месяцы посещение возможно, но следует учитывать более холодные условия и необходимость предварительной договорённости для посещения ратуши.

Сейчас август — это идеальное время.