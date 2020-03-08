54 отзыва оставили туристы

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История Старого Таллина за два часа

О городском укладе, быте и законах горожан в непростую эпоху средних веков

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 8 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча у Ратуши
  • Заказать экскурсию

52 за экскурсию

У этой экскурсии54 отзыва
4.91
Ирина
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Ирина – Гид в Таллине
Мы прогуляемся по Старому городу, надышимся воздухом средневековья, полюбуемся на черепичные крыши Нижнего города со смотровых площадок Вышгорода.

Вы узнаете, почему в старину наш город 🏙️ делился на два юридически обособленных города, кто жил в Верхнем городе, а кто в Нижнем, и почему в средневековом Таллине была выстроена «стена Вражды».

Я погружу вас в атмосферу средних веков, в красках расскажу про условия, быт и законы города в ту непростую эпоху.
История Старого Таллина за два часа
История Старого Таллина за два часа

Что вас ожидает

  • Вы услышите реальные истории о жителях Таллина и городские легенды, в которых «сказка — ложь, да в ней намёк…».
  • Узнаете, почему говорят, что Таллин «хромает».
  • Прогуляемся по Королевскому Саду. Да, есть в Таллине и такой — Сад Датского Короля! Я расскажу его историю.
  • Полюбуетесь на дома, в которых жили когда-то рыцари и купцы. Узнаете, как жили, чем лечились и как наказывались горожане в средневековье.
  • У величественного здания городской ратуши — свидетеля почти 800-летней истории города — узнаете, кто в ней заседал и как управлял жизнью ганзейского Ревеля.
  • По желанию мы можем зайти в ратушу, прогуляться по красивейшим залам, полюбоваться на оригинальные сохранившиеся предметы быта и обстановки. Я расскажу об укладе жизни, о том, какие понятия морали и чести были в средневековье и как мастера и художники воплощали эти понятия в своих творениях.
  • И много-много всего расскажут вам дома и улицы, крепостные стены и сторожевые башни средневекового Таллина.

В результате вы откроете историю Старого города, насладитесь многовековой архитектурой и узнаете, какая пропасть — не только временная, но и культурная — отделяет современных жителей Таллина от их средневековых предков.

Организационные детали

Таллинская ратуша открыта к посещению с 27 июня по 31 августа с понедельника по субботу включительно, с 10.00 до 16.00 и в дни новогодних праздников. В это время вы можете посетить ратушу и самостоятельно по входному билету (4 евро — взрослый, 2 евро — детский). В остальное время, чтобы попасть в ратушу, нужно сопровождение гида и предварительная договорённость за 1-2 рабочих дня.

История Старого Таллина за два часа
История Старого Таллина за два часа
История Старого Таллина за два часа
История Старого Таллина за два часа
История Старого Таллина за два часа
История Старого Таллина за два часа
История Старого Таллина за два часа
История Старого Таллина за два часа
История Старого Таллина за два часа
История Старого Таллина за два часа
История Старого Таллина за два часа
История Старого Таллина за два часа
История Старого Таллина за два часа
История Старого Таллина за два часа
История Старого Таллина за два часа
История Старого Таллина за два часа
История Старого Таллина за два часа
История Старого Таллина за два часа
История Старого Таллина за два часа
История Старого Таллина за два часа
История Старого Таллина за два часа
История Старого Таллина за два часа
История Старого Таллина за два часа
История Старого Таллина за два часа
История Старого Таллина за два часа
История Старого Таллина за два часа
История Старого Таллина за два часа
История Старого Таллина за два часа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала у Ратуши.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ирина
Ирина
Меня зовут Ирина. Я всегда очень любила путешествовать. Не даёт мне покоя жажда открытия "новых" мест на карте, нравится находить что-то новое в исхоженных вдоль и поперёк, знакомых уголках любимого Таллина. Оказалось ,что хочется ещё и поделиться тем ,что открыла, гуляя по нашему Старому городу ,изучая историю его основания и строительства .Очень интересно узнавать каким город был раньше и сопоставлять с тем ,что сохранилось до наших дней. Пусть мой город будет одним из любимых в вашей «копилке» путешествий.Я приглашаю подышать воздухом средневековья вместе со мной.
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54 отзыва оставили туристы

8 марта 2020
Большое спасибо нашему гиду Ирине за прекрасную экскурсию, приятное общение и за возможность увидеть Таллин любящими глазами жителя города. Надеемся на новые встречи. Творческих успехов в вашей прекрасной работе!
9 января 2020
Экскурсия понравилась очень. Интересно. Время прошло незаметно. Ирина профессионал своего дела. Спасибо большое!
7 января 2020
Nam ochen ponravilas gid Irina, ekskursiju provela v ochen horoshom tempe, rasskazivala interesno, na ochen krasivom russkom jazike, gramotnom, prislushivalas k nashim pozelanijam, dala otveti na interesujushije voprosi. 2 chasha proleteli nezametno I mi poluchili pervije vpechatlenija o Talline I zelanije vnov vernutsia v etot krasivij gorod. bolshoje spasibo/
6 января 2020
Отличная экскурсия! Ирина прекрасно знает историю города, С интересом рассказала о жизни эстонцев, Подсказала хорошие рестораны! Всем советую этого гида!
1 декабря 2019
Отличная прогулка по городу! Погуляли не только по всем главным местам старого Таллинна, но и необычным местам, про которые раньше не слышали. В Таллинне не первый раз, но экскурсию никогда не брали. С Ириной город раскрылся совсем по новому. Понравилось всем в нашей компании, в том числе подростку и тем, кто вообще не хотел в принципе на экскурсию. В итоге все высоко оценили и остались довольны! 2 часа пролетело не заметно, не смотря на то что было прохладно было очень комфортно, заходили периодически погреться, выпить кофе и глинтвейна. Получили рекомендации куда еще сходить, когда и где послушать органные концерты и конечно где вкусно и национально поесть =) Спасибо Ирине за познавательную экскурсию!
23 августа 2019
Спасибо Ирине за прекрасную прогулку и наше первое знакомство с городом Таллин. Ирина интересный, приятный и очень позитивный человек. Экскурсия понравилась, всем рекомендуем.
13 августа 2019
Благодарим за экскурсию. Было приятно прогуляться и послушать интересные истории и жизни народа Эстонии.
10 августа 2019
Очень понравился наш гид -Ирина! Узнали много исторических фактов и легенды - два часа пролетели незаметно.
7 августа 2019
Замечательная экскурсия по средневековому Таллину, интересные места и связанные с ними легенды. Все понравилось, с удовольствием посетим Таллин еще раз.
27 июля 2019
Прекрасная экскурсия. Очень интересно и захватывающее. Рекомендую.
Ещё 44 отзыва

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