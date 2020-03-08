54 отзыва оставили туристы

Отличная прогулка по городу! Погуляли не только по всем главным местам старого Таллинна, но и необычным местам, про которые раньше не слышали. В Таллинне не первый раз, но экскурсию никогда не брали. С Ириной город раскрылся совсем по новому. Понравилось всем в нашей компании, в том числе подростку и тем, кто вообще не хотел в принципе на экскурсию. В итоге все высоко оценили и остались довольны! 2 часа пролетело не заметно, не смотря на то что было прохладно было очень комфортно, заходили периодически погреться, выпить кофе и глинтвейна. Получили рекомендации куда еще сходить, когда и где послушать органные концерты и конечно где вкусно и национально поесть =) Спасибо Ирине за познавательную экскурсию!