Таллин - город, где переплетаются разные эпохи и стили. На экскурсии можно увидеть, как современность соседствует с историей. Прогулка начинается у городской Ратуши и ведет через Площадь Свободы, Рыночные территории и парк Кадриорг. Памятник броненосцу «Русалка» станет финальной точкой маршрута. Это возможность взглянуть на Таллин с новой стороны, понять его многогранность и уникальность

Описание экскурсии

Откройте Таллин для себя

Таллин - это многогранный город, полный тайных уголков и историй, которые ждут, чтобы их открыли. Когда туристы приезжают сюда, зачастую они даже не догадываются, сколько интересного скрывается за пределами крепостей Старого города.

Наше двухчасовое путешествие

Приглашаем вас присоединиться к увлекательной двухчасовой экскурсии, которая откроет вам самые удивительные и значимые места Таллина. Наш маршрут начнётся от величественного здания городской Ратуши.

Площадь Свободы

Сначала мы посетим главную площадь города – Площадь Свободы. Здесь хранится история, уходящая корнями в 5000 лет назад. Узнаем, как название площади менялось на протяжении веков, как она выглядела раньше и какую роль играет сегодня.

Рыночные территории

Наша экскурсия продолжится на Рыночных территориях, которые помнят многочисленные исторические события. Эти места стали излюбленной зоной отдыха как для местных жителей, так и для туристов.

Кадриорг

Мы проедем по современному центру города и окажемся в парке Кадриорг (Екатериенталь). Здесь находилась резиденция семьи Романовых. Мы прогуляемся по живописным аллеям, увидим домик Петра I и здание Художественного Музея. У вас будет возможность узнать, работает ли ныне Президент Эстонской республики, чья резиденция расположена на территории парка.

Таллинское Певческое поле

Далее наш путь пройдёт через Таллинское Певческое поле и морской променад. Мы сделаем остановку у памятника трагедии броненосца «Русалка», который представляет собой печальную страницу в истории русского флота.

Почему стоит выбрать нашу экскурсию?

Эта экскурсия станет для вас уникальным переживанием. Вы сможете:

Не упустите возможность погрузиться в культуру и историю Таллина и открыть для себя его красоту, путешествуя вместе с нами.