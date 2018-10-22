Прогулка начинается у городской Ратуши и ведет через Площадь Свободы, Рыночные территории и парк Кадриорг. Памятник броненосцу «Русалка» станет финальной точкой маршрута. Это возможность взглянуть на Таллин с новой стороны, понять его многогранность и уникальность
6 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальные исторические места
- 🌳 Прогулка по парку Кадриорг
- 🎨 Посещение Художественного музея
- 🎤 Таллинское Певческое поле
- ⚓ Памятник броненосцу «Русалка»
- 🏙️ Современный центр города
Что можно увидеть
- Площадь Свободы
- Рыночные территории
- Парк Кадриорг
- Художественный музей
- Таллинское Певческое поле
- Памятник броненосцу «Русалка»
Описание экскурсии
Откройте Таллин для себя
Таллин - это многогранный город, полный тайных уголков и историй, которые ждут, чтобы их открыли. Когда туристы приезжают сюда, зачастую они даже не догадываются, сколько интересного скрывается за пределами крепостей Старого города.
Наше двухчасовое путешествие
Приглашаем вас присоединиться к увлекательной двухчасовой экскурсии, которая откроет вам самые удивительные и значимые места Таллина. Наш маршрут начнётся от величественного здания городской Ратуши.
Площадь Свободы
Сначала мы посетим главную площадь города – Площадь Свободы. Здесь хранится история, уходящая корнями в 5000 лет назад. Узнаем, как название площади менялось на протяжении веков, как она выглядела раньше и какую роль играет сегодня.
Рыночные территории
Наша экскурсия продолжится на Рыночных территориях, которые помнят многочисленные исторические события. Эти места стали излюбленной зоной отдыха как для местных жителей, так и для туристов.
Кадриорг
Мы проедем по современному центру города и окажемся в парке Кадриорг (Екатериенталь). Здесь находилась резиденция семьи Романовых. Мы прогуляемся по живописным аллеям, увидим домик Петра I и здание Художественного Музея. У вас будет возможность узнать, работает ли ныне Президент Эстонской республики, чья резиденция расположена на территории парка.
Таллинское Певческое поле
Далее наш путь пройдёт через Таллинское Певческое поле и морской променад. Мы сделаем остановку у памятника трагедии броненосца «Русалка», который представляет собой печальную страницу в истории русского флота.
Почему стоит выбрать нашу экскурсию?
Эта экскурсия станет для вас уникальным переживанием. Вы сможете:
- Узнать детали о каждой остановке на маршруте и наслаждаться живым рассказом, который невозможно получить из печатного путеводителя.
- Вживую ощутить атмосферу старого и нового Таллина вместе с опытным гидом, который расскажет вам об исторических и культурных аспектах города.
- Увидеть города с новой стороны: прогулки вместе с нами помогут вам понять, как слились воедино история и современность.
Не упустите возможность погрузиться в культуру и историю Таллина и открыть для себя его красоту, путешествуя вместе с нами.
по договоренности
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парк Кадриорг или Екатериенталь
- Домик Петра I
- Екатерининский дворец
- Таллинское певческое поле
- Морской променад
- Памятник в честь трагедии броненосца «Русалка»
Что включено
- Транспортные услуги, хорошее настроение, приятная компания, интересная информация и услуги профессионального гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Геннадий и Тамара.