За пределами крепостных стен

Путешествие по Таллину: от средневековых улиц до современных достопримечательностей. Узнайте больше о городе, его истории и культуре
Таллин - город, где переплетаются разные эпохи и стили. На экскурсии можно увидеть, как современность соседствует с историей.

Прогулка начинается у городской Ратуши и ведет через Площадь Свободы, Рыночные территории и парк Кадриорг. Памятник броненосцу «Русалка» станет финальной точкой маршрута. Это возможность взглянуть на Таллин с новой стороны, понять его многогранность и уникальность
4.9
19 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальные исторические места
  • 🌳 Прогулка по парку Кадриорг
  • 🎨 Посещение Художественного музея
  • 🎤 Таллинское Певческое поле
  • ⚓ Памятник броненосцу «Русалка»
  • 🏙️ Современный центр города
Что можно увидеть

  • Площадь Свободы
  • Рыночные территории
  • Парк Кадриорг
  • Художественный музей
  • Таллинское Певческое поле
  • Памятник броненосцу «Русалка»

Описание экскурсии

Откройте Таллин для себя

Таллин - это многогранный город, полный тайных уголков и историй, которые ждут, чтобы их открыли. Когда туристы приезжают сюда, зачастую они даже не догадываются, сколько интересного скрывается за пределами крепостей Старого города.

Наше двухчасовое путешествие

Приглашаем вас присоединиться к увлекательной двухчасовой экскурсии, которая откроет вам самые удивительные и значимые места Таллина. Наш маршрут начнётся от величественного здания городской Ратуши.

Площадь Свободы

Сначала мы посетим главную площадь города – Площадь Свободы. Здесь хранится история, уходящая корнями в 5000 лет назад. Узнаем, как название площади менялось на протяжении веков, как она выглядела раньше и какую роль играет сегодня.

Рыночные территории

Наша экскурсия продолжится на Рыночных территориях, которые помнят многочисленные исторические события. Эти места стали излюбленной зоной отдыха как для местных жителей, так и для туристов.

Кадриорг

Мы проедем по современному центру города и окажемся в парке Кадриорг (Екатериенталь). Здесь находилась резиденция семьи Романовых. Мы прогуляемся по живописным аллеям, увидим домик Петра I и здание Художественного Музея. У вас будет возможность узнать, работает ли ныне Президент Эстонской республики, чья резиденция расположена на территории парка.

Таллинское Певческое поле

Далее наш путь пройдёт через Таллинское Певческое поле и морской променад. Мы сделаем остановку у памятника трагедии броненосца «Русалка», который представляет собой печальную страницу в истории русского флота.

Почему стоит выбрать нашу экскурсию?

Эта экскурсия станет для вас уникальным переживанием. Вы сможете:

  • Узнать детали о каждой остановке на маршруте и наслаждаться живым рассказом, который невозможно получить из печатного путеводителя.
  • Вживую ощутить атмосферу старого и нового Таллина вместе с опытным гидом, который расскажет вам об исторических и культурных аспектах города.
  • Увидеть города с новой стороны: прогулки вместе с нами помогут вам понять, как слились воедино история и современность.

Не упустите возможность погрузиться в культуру и историю Таллина и открыть для себя его красоту, путешествуя вместе с нами.

по договоренности

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Парк Кадриорг или Екатериенталь
  • Домик Петра I
  • Екатерининский дворец
  • Таллинское певческое поле
  • Морской променад
  • Памятник в честь трагедии броненосца «Русалка»
Что включено
  • Транспортные услуги, хорошее настроение, приятная компания, интересная информация и услуги профессионального гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Raekoja plats 1
Завершение: Таллин
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
17
4
2
3
2
1
Л
Лариса
22 окт 2018
Экскурсия очень понравилась. От парка Кадриорг просто в восторге. На экскурсии была одна, но на содержании экскурсии и продолжительности это не сказалось. Гид Дмитрий настолько увлеченный человек, что рассказывал на час больше! Прекрасный рассказ мастера своего дела. Большое Вам спасибо Дмитрий! Всем рекомендую.
С
Спасскина
29 авг 2018
И
Инна
21 июл 2018
g
gorod-49
12 июн 2018
Огромное спасибо за очень насыщенную, отлично организованную экскурсию. Побывали там где даже и не могли мечтать. Константин очень приятный, любящий своё дело гид. Получили массу положительных эмоций, много узнали интересного. Отдельное спасибо водителю, который создал комфортную поездку. Будем все кто собирается в Таллин рекомендовать данную экскурсию и Константина. Огромное спасибо за созданный комфорт и позитив.
Н
Наталья
11 июн 2018
o
olga.pok
16 апр 2018
В
Валерия
5 апр 2018
S
Svetlana
7 мар 2018
Прекрасная экскурсия, продуманная и насыщенная. Мы побывали в разных уголках Таллина и в его окрестностях, увидели не только средневековый, но и современный город. Большое спасибо Константину - прекрасному рассказчику, любящему свой город и интересующемуся его историей.
Е
Елена
18 фев 2018
Е
Елена
26 дек 2017
g
gromova_
11 мая 2017
Спасибо Роману, который открыл нам Таллин, показал нам места, до которых мы бы не доехали!
В
Вера
28 апр 2017
S
Svorsano
29 мар 2017
Очень хорошая и познавательная экскурсия! Украшает её и то, что она проводится на воздухе в экологически чистых условиях.
К
Курута
8 мар 2017
Отличная экскурсия. Спасибо Константину, он профессионал, подошёл к делу с душой, мы остались им очень довольны.
Геннадий и Тамара.
K
Ktronko
24 фев 2017

