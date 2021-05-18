Полезная информация о Тарту
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Местное время в Тарту
22:2618
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇪🇪 Эстония
|Название города
|Тарту
|По-английски
|Tartu
|Столица региона
|Тарту является столицей региона
|Население города
|101 092 чел.
|Аэропорт
|Тарту TAY
|Часовой пояс
|Europe/Tallinn
|Средняя высота
|39 м. от уровня моря
Где находится Тарту на карте
Тарту
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