Полезная информация о Тарту

Что нужно знать о Тарту: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Тарту, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 1 экскурсия
Местное время в Тарту
22:2618
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇪🇪 Эстония
Название городаТарту
По-английскиTartu
Столица регионаТарту является столицей региона
Население города101 092 чел.
АэропортТарту TAY
Часовой поясEurope/Tallinn
Средняя высота39 м. от уровня моря

Где находится Тарту на карте

Тарту фото города
Тарту

Популярные экскурсии в Тарту

Весь Тарту за один день
Весь Тарту за один день
4.8
15 отзывов
44
за чел.
Прогуляться по старейшему эстонскому городу и увидеть жизнь за «фасадом» классического центра

Когда лучше лететь в Тарту

Расписание авиа-рейсов