Надежда проводит ещё 6 экскурсий

Этот тур занимает всего один день, при этом ярких впечатлений хватит на несколько лет, так как в процессе экскурсии 🧭 Вы посетите и морской заповедник, где сможете собственноручно покормить рыб и поплавать с маской и побываете на диком пляже в гостях у итальянской семьи Флавио и Кьяры. Разместившись в небольшом отеле можно попробовать настоящую итальянскую пасту и оригинальную пиццу, а также отведать в минуту отдыха домашнее мороженое. Романтики ощутят особый трепет при встрече заката с бокалом хорошего вина, что умиротворяет и положительно действует на нервную систему, избавляя от накопившегося стресса.

Наша компания готова организовать для Вас, как индивидуальные, так и групповые туры, при этом мы учтём Ваши пожелания и требования к организации отдыха, поэтому поездка на Боракай станет одним из самых лучших Ваших путешествий. Вам не надо беспокоиться о том, с кем оставить детей, так как мы предоставим для них солидные скидки, и Вы сможете качественно отдохнуть всей семьёй, что создаст в Вашей ячейке общества новый положительный уровень отношений.

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