Надежда проводит ещё 6 экскурсий

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Поездка на остров Таблас

Надежда
Надежда – Гид из Боракая
Поездка на остров Таблас
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • $90 за человека

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Поездка на остров Таблас
Этот тур занимает всего один день, при этом ярких впечатлений хватит на несколько лет, так как в процессе экскурсии 🧭 Вы посетите и морской заповедник, где сможете собственноручно покормить рыб и поплавать с маской и побываете на диком пляже в гостях у итальянской семьи Флавио и Кьяры. Разместившись в небольшом отеле можно попробовать настоящую итальянскую пасту и оригинальную пиццу, а также отведать в минуту отдыха домашнее мороженое. Романтики ощутят особый трепет при встрече заката с бокалом хорошего вина, что умиротворяет и положительно действует на нервную систему, избавляя от накопившегося стресса.
Наша компания готова организовать для Вас, как индивидуальные, так и групповые туры, при этом мы учтём Ваши пожелания и требования к организации отдыха, поэтому поездка на Боракай станет одним из самых лучших Ваших путешествий. Вам не надо беспокоиться о том, с кем оставить детей, так как мы предоставим для них солидные скидки, и Вы сможете качественно отдохнуть всей семьёй, что создаст в Вашей ячейке общества новый положительный уровень отношений.
При выборе тура советуем также изучить экскурсии на остров 🏝️ Коневец из Спб, каталог поездок уже доступен на нашем сайте.
Начало и место завершения
🚩 по договоренности

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Надежда
Надежда
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