Надежда проводит ещё 6 экскурсий

Поездка на самый крупный остров 🏝️ вблизи Боракая Панай включает в себя широкий спектр экскурсионных мероприятий, с помощью которых Вы ознакомитесь и с красотами местной природы и с загадками подводных глубин. В процессе тура Вы обязательно посетите Малайский Эко-Парк, где можно увидеть сотни неизвестных до этого для Вас растений и посмотреть на процесс их роста в естественных условиях филиппинской природы. Также в парке 🌳 можно увидеть мумию огромной черепахи, найденной в этих местах и посетить экзотическую ферму бабочек, аналогов которой просто нельзя увидеть нигде в мире.

В программу тура на Панау входит посещение пещеры Пангихан, в которой нашли прибежище тысячи летучих мышей. Подземный мир пещеры обрамлён огромными многовековыми сталактитами и сталагмитами, что передаёт туристу ощущение девственности природы и на несколько часов переносит его в первозданный мир, наполненный таинствами и загадками.

После этого Вам предложат посетить минеральные холодные источники Хурум-Хурум, где можно в гармонии с природой вкусно пообедать и искупаться. Целебные свойства воды источника подтверждены научно, поэтому обязательно окунитесь в благодатные воды и почувствуете прилив новых сил и получите заряд положительной энергии, которая не будет лишней по возвращению домой. Вода в Хурум-Хурум настолько чиста, что она уже много лет применяется местными жителями для питья и приготовления пищи, что для Филиппин в целом и для Боракая в частности редкость.

Обед возле источника покорит Вас не меньше удивительных качеств местной воды. Филиппинский обед – это праздник для гурманов, ибо он состоит из сочных креветок в соусе, таниги (рыбы семейства тунцовых) и других блюд, приготовленных с азиатским изыском и приправленных экзотическим специями.

Завершается экскурсионный тур на Панай посещением водопадов, при этом гость острова может выбрать сам приглянувшийся из них. Самый популярный водопад на острове Самираха, который ещё называют падающим водопадом. Он расположен в горном районе острова в 15 минутах ходьбы от местной деревни и окружён замечательными видами местного горного рельефа, так что коллекция шикарных фотографий Вам обеспечена. Посещая водопад можно заглянуть на огонёк и в деревню, где перед Вами откроется мир реальной жизни филиппинцев, уклад их бытия, сложившийся за века и культурные традиции.

Для поездки Вам будет предоставлен комфортабельный автобус с обязательным кондиционером, а в стоимость включён русскоговорящий гид и обед с напитками на выбор.