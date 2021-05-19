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Полезная информация о Думагете

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Местное время в Думагете
04:2630
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇵🇭 Филиппины
Название городаДумагете
По-английскиDumaguete
Население города113 541 чел.
АэропортДумагете DGT
Часовой поясAsia/Manila
Средняя высота15 м. от уровня моря

Где находится Думагете на карте

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Думагете

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