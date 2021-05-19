Полезная информация о Думагете
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Местное время в Думагете
04:2630
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇵🇭 Филиппины
|Название города
|Думагете
|По-английски
|Dumaguete
|Население города
|113 541 чел.
|Аэропорт
|Думагете DGT
|Часовой пояс
|Asia/Manila
|Средняя высота
|15 м. от уровня моря
Где находится Думагете на карте
Думагете