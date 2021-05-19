Полезная информация о Генерал-Сантосе
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Местное время в Генерал-Сантосе
03:2642
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇵🇭 Филиппины
|Название города
|Генерал-Сантос
|По-английски
|General Santos
|Население города
|679 588 чел.
|Аэропорт
|Буаян GES
|Часовой пояс
|Asia/Manila
|Средняя высота
|22 м. от уровня моря
Где находится Генерал-Сантос на карте
Генерал-Сантос