Всё о Генерал-Сантосе

Полезная информация о Генерал-Сантосе

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Местное время в Генерал-Сантосе
03:2642
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇵🇭 Филиппины
Название городаГенерал-Сантос
По-английскиGeneral Santos
Население города679 588 чел.
АэропортБуаян GES
Часовой поясAsia/Manila
Средняя высота22 м. от уровня моря

Где находится Генерал-Сантос на карте

Генерал-Сантос фото города
Генерал-Сантос

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