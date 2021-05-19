Полезная информация о Калибо

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Местное время в Калибо
03:2654
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇵🇭 Филиппины
Название городаКалибо
По-английскиKalibo (poblacion)
Население города56 845 чел.
АэропортКалибо KLO
Часовой поясAsia/Manila
Средняя высота12 м. от уровня моря

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