Полезная информация о Калибо
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Местное время в Калибо
03:2654
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇵🇭 Филиппины
|Название города
|Калибо
|По-английски
|Kalibo (poblacion)
|Население города
|56 845 чел.
|Аэропорт
|Калибо KLO
|Часовой пояс
|Asia/Manila
|Средняя высота
|12 м. от уровня моря
Где находится Калибо на карте
Калибо