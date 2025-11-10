Воспользуйтесь удобным бронированием и быстрой поездкой на пароме между г. Себу (о. Себу) и г. Думагете (о. Негрос Ориенталь). Воспользуйтесь самым простым и удобным способом добраться до двух основных туристических направлений в регионе Висайских островов.

Путешествуйте с Ocean

Jet, одним из самых авторитетных паромных операторов на Филиппинах. Благодаря ежедневным отправлениям вы можете выбрать дату и время, которые идеально соответствуют вашему графику. Время отправления:

Себу — Думагете: 08:20.

• Думагете — Себу: 13:00 (с остановкой в г. Тагбиларан, о. Бохол). Важная информация:

Предоплата 100%. Отмена, возврат средств или внесение изменений невозможны.

Электронный билет действителен только на дату и время, а также на пассажира, указанную в билете.

Через данный сервис вы оплачиваете только 20% (это минимально, что необходимо). Оставшиеся денежные средства вам необходимо будет перечислить на карту банка Филиппин через онлайн-приложение Сбербанка в течение 24 часов после бронирования через данный сервис.

Реквизиты для перечисления сообщу после внесения предоплаты через данный сервис в Whats

App или Telegram.