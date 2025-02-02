2 часа
Групповая
до 20 чел.
Трансфер на пароме OceanJet Себу-Тагбиларан (или обратно)
Начало: Морской порт
Расписание: Ежедневно. По расписанию (в описании)
Завтра в 05:30
3 фев в 05:30
от $27 за человека
4 часа
Групповая
до 20 чел.
Трансфер на пароме OceanJet Себу-Думагете (или обратно)
Начало: Морской порт
Расписание: Ежедневно. По расписанию (в описании)
Завтра в 08:30
3 фев в 08:30
от $54 за человека
8 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Манила: столица Филиппин в компании гида
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:00
3 фев в 09:00
$620 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Маниле в категории «Групповые»
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