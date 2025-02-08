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ходу экскурсии и получить ответ! Кроме того, немаловажно, что Евгений - очень приятный в общении и доброжелательный человек, с ним очень комфортно находиться и общаться. Гид учёл наши пожелания в ходе экскурсии, постарался подобрать наиболее удобные для нас, не самых быстрых туристов, пути. Рассказал много интересных вещей о стране и людях, поделился "взглядом изнутри". Это было очень интересно! Мы очень вкусно покушали в весьма аутентичных кафе и попили кофе за приятной беседой. Ну и самое главное - благодаря Евгению мы посетили поистине прекраснейшие места, воспоминания о которых будут ещё долго греть душу! Евгений, очень хочется снова с Вами покататься по Маниле и окрестностям! Вернуться в эти места и снова прогуляться в вашей компании, теперь уже, кажется, доброго друга. Надеюсь, так и случится. Спасибо!