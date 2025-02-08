12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Остров Лусон: главное за один день
Погрузитесь в атмосферу Лусона: от исторических мест до живописных видов. Откройте для себя культурные и природные сокровища крупнейшего острова Филиппин
Начало: По вашему адресу
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:00
$265 за всё до 4 чел.
3 часа
Групповая
до 20 чел.
Трансфер OceanJet Себу-Маасин
Организуйте своё путешествие между Себу и Маасин легко и быстро с OceanJet. Ежедневные отправления и удобное бронирование ждут вас
Начало: Морской порт в Себу или Маасине
Расписание: • Себу — Маасин: 07:00.<br>• Маасин — Себу: 15:30.
Сегодня в 15:30
Завтра в 07:00
от $33 за человека
3 часа
Групповая
до 20 чел.
Трансфер на пароме OceanJet Себу-Ормок
Путешествуйте с комфортом между Себу и Ормок на пароме OceanJet. Удобное бронирование и гибкий график отправлений сделают вашу поездку приятной
Начало: Морской порт в Себу или Ормоке
Расписание: Ежедневно в 06:00, 09:30, 13:00 и 16:30.
Сегодня в 13:00
Завтра в 06:00
от $33 за человека
3 часа
Групповая
до 20 чел.
Трансфер OceanJet Себу-Паломпон
Путешествуйте с комфортом на пароме OceanJet между Себу и Паломпоном. Ежедневные отправления, удобное бронирование и безопасная поездка ждут вас
Начало: Морской порт в Себу или Паломпоне
Расписание: • Себу — Паломпон: 10:00.<br>• Паломпон — Себу: 13:30.
Завтра в 10:00
28 фев в 10:00
от $33 за человека
4 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Удобный трансфер на пароме
Организуйте комфортное путешествие между Себу и Сикихором с OceanJet. Удобное бронирование и ежедневные отправления для вашего удобства
Начало: Морской порт в Себу или Сикихоре
Расписание: • Себу — Сикихор: 05:10; 13:00.<br>• Сикихор — Себу: 08:20; 14:30.
Завтра в 05:10
28 фев в 05:10
от $52 за человека
1 час
Мини-группа
до 10 чел.
Трансфер на пароме OceanJet Боколод - ИлоИло
Насладитесь комфортной поездкой на пароме OceanJet между Боколод и ИлоИло. Это лучший способ добраться до популярных туристических мест Висайских островов
Начало: Морской порт в Боколоде или ИлоИло
Расписание: • Боколод — ИлоИло: 05:45; 08:50; 13:00; 16:00.<br>• ИлоИло — Боколод: 07:20; 17:30.
Завтра в 05:45
28 фев в 05:45
от $25 за человека
5 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Трансфер на пароме OceanJet Себу-Суригао
Откройте для себя удобство трансфера на пароме OceanJet между Себу и Суригао-Сити. Выберите удобное время отправления и наслаждайтесь поездкой
Начало: Морской порт в Себу или Суригао
Расписание: Из Себу в Суригао-Сити: 07:00.<br>Из Суригао-Сити в Себу: 13:00.
Завтра в 07:00
28 фев в 07:00
от $56 за человека
1 час
Мини-группа
до 10 чел.
Трансфер на пароме OceanJet: Батангас - Калапан (или обратно)
Начало: Морской порт в Батангасе или Калапане
Завтра в 05:50
28 фев в 05:50
$33 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр8 февраля 2025Экскурсия понравилась, посетили живописные места и локации в удалении от шумного города Манила!
- ННадежда27 января 2025Задержитесь в Маниле на денекСпасибо, tripster, что познакомили нас с лучшим до настоящего времени гидом - Яной! Тур был запрошен нами меньше суток, за
- ООльга18 января 2025Задержитесь в Маниле на денекРекомендую, хорошая экскурсия по Маниле. При этом Яна помогла решить личные вопросы, которые у меня возникли во время пребывания на Филиппинах (помогла разобраться с приобретением внутренних перелетов, а также с обменом билетов на концерт)
- ААртур11 января 2025Задержитесь в Маниле на денекThank you Yana. Great day
- ММарина5 декабря 2024Как же классно, когда можешь в далёкой стране общаться с человеком на родном языке, спросить его о чем угодно по
Ответы на вопросы от путешественников по Маниле в категории «Можно с детьми»
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Сколько стоит экскурсия по Маниле в феврале 2025
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