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Снорклинг в лучших локациях острова Корон (обед включён)

Познакомиться с природой Филиппин и её подводным миром
Корон по праву считается одной из жемчужин Филиппин.

Здесь, среди величественных известняковых скал, скрываются прозрачные озёра, бирюзовые лагуны и одни из самых красивых мест для снорклинга во всей стране. Вы увидите скрытые бухты, коралловые сады, затонувший корабль и пляжи с белоснежным песком.
Снорклинг в лучших локациях острова Корон (обед включён)
Снорклинг в лучших локациях острова Корон (обед включён)
Снорклинг в лучших локациях острова Корон (обед включён)

Описание экскурсии

8:30 — сбор участников из отелей города Корон

8:45–9:30 — получения разрешения на выход лодки на маршрут, подготовка снаряжения и начало экскурсионной программы

9:50–10:50 — морской заповедник Siete Pecados Marine Park. Под водой вас ждут живые коралловые сады, рыбы-ангелы, бэтфиши, стаи тропических рыб и множество других морских обитателей

11:10–12:10 — озеро Барракуда. Водоём окружён высокими известняковыми стенами, которые уходят под воду и образуют причудливые каньоны и скальные «замки». Если во время снорклинга внимательно присмотреться к стенам, можно заметить множество мелких креветок и рачков

12:20–13:20 — лагуны-близнецы Twin Lagoons. Чтобы попасть внутрь, необходимо пройти через узкий проход под известняковой стеной или воспользоваться мостиком. Внутри открывается удивительное пространство с прозрачной водой и отвесными скалами

13:30–14:20 — обед на пляже Смита (или другом свободном). Пока вы исследуете локации, команда готовит свежие блюда прямо на лодке. В меню: рыба или морепродукты, рис, овощи и сезонные фрукты. Прием пищи проходит в беседке или на пляже с видом на море и окружающие скалы

14:30–15:10 — затонувшее японское судно Skeleton Wreck. Остов корабля находится на нескольких метрах глубины и является домом для кораллов, морских звёзд и многочисленных рыб. Во время снорклинга можно рассмотреть конструкцию судна, а вдоль ближайших скал увидеть морских черепах и иногда стаи тунцов

15:20–16:00 — риф Malwawey Reef. Это спокойная и менее посещаемая локация с хорошей видимостью и красивыми коралловыми образованиями

16:00–16:30 — возвращение в порт

Для вашей безопасности и комфорта маршрут может меняться из-за погоды, силы ветра, уровня приливов и отливов и загруженности локаций.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер из отеля города Корон до порта, морская прогулка на традиционной филиппинской лодке (бангка), входные билеты и экологические сборы по маршруту, маски для снорклинга, обед
  • Дополнительно оплачивается аренда трицикла в порту для возвращения в отель — ~$5
  • Перед началом снорклинга проводится инструктаж
  • Маршрут не требует специальной физической подготовки. Людям, тяжело переносящим качку, рекомендуем заранее принять средства от укачивания. Беременным женщинам и людям с серьёзными заболеваниями сердечно-сосудистой системы нужно предварительно проконсультироваться с врачом
  • С вами будет сопровождающий из нашей команды. Поездка проходит без русскоязычного гида

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У порта Корон
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваша команда гидов в Палаване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 71 туриста
Дмитрий — организатор экскурсий и туров по всем направлениям на Филиппинах, тщательно исследовал все туристические острова. Отобрал лучшие места и сопровождающих. Дарья — гид на острове Бохол. С огромным удовольствием знакомит
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таких же увлечённых исследователей с живописным филиппинским островом. Подводный фотограф, может рассказать всё про морской мир. Артур — гид на Себу. Покажет лучшие места, которые таит остров, расскажет факты из истории, позаботится о вашем комфорте и займёт продолжительные переезды беседами, так что вам некогда будет скучать. Ярослав — гид на Палаване. Прожил 11+ лет на острове, знает его лучше местных. Отлично осведомлён в культурных вопросах. Влюблен в этот остров и кроме базовых экскурсий может устроить поездку по диким местам. Кристина — гид острова Лусон. Уделит внимание каждому гостю и вовлечет в культуру города Манила. Замужем на филиппинцем. Помимо классических маршрутов, познакомит с удивительными фактами и местами.

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