Корон по праву считается одной из жемчужин Филиппин. Здесь, среди величественных известняковых скал, скрываются прозрачные озёра, бирюзовые лагуны и одни из самых красивых мест для снорклинга во всей стране. Вы увидите скрытые бухты, коралловые сады, затонувший корабль и пляжи с белоснежным песком.

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Описание экскурсии

8:30 — сбор участников из отелей города Корон

8:45–9:30 — получения разрешения на выход лодки на маршрут, подготовка снаряжения и начало экскурсионной программы

9:50–10:50 — морской заповедник Siete Pecados Marine Park. Под водой вас ждут живые коралловые сады, рыбы-ангелы, бэтфиши, стаи тропических рыб и множество других морских обитателей

11:10–12:10 — озеро Барракуда. Водоём окружён высокими известняковыми стенами, которые уходят под воду и образуют причудливые каньоны и скальные «замки». Если во время снорклинга внимательно присмотреться к стенам, можно заметить множество мелких креветок и рачков

12:20–13:20 — лагуны-близнецы Twin Lagoons. Чтобы попасть внутрь, необходимо пройти через узкий проход под известняковой стеной или воспользоваться мостиком. Внутри открывается удивительное пространство с прозрачной водой и отвесными скалами

13:30–14:20 — обед на пляже Смита (или другом свободном). Пока вы исследуете локации, команда готовит свежие блюда прямо на лодке. В меню: рыба или морепродукты, рис, овощи и сезонные фрукты. Прием пищи проходит в беседке или на пляже с видом на море и окружающие скалы

14:30–15:10 — затонувшее японское судно Skeleton Wreck. Остов корабля находится на нескольких метрах глубины и является домом для кораллов, морских звёзд и многочисленных рыб. Во время снорклинга можно рассмотреть конструкцию судна, а вдоль ближайших скал увидеть морских черепах и иногда стаи тунцов

15:20–16:00 — риф Malwawey Reef. Это спокойная и менее посещаемая локация с хорошей видимостью и красивыми коралловыми образованиями

16:00–16:30 — возвращение в порт

Для вашей безопасности и комфорта маршрут может меняться из-за погоды, силы ветра, уровня приливов и отливов и загруженности локаций.

Организационные детали