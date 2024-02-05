5 дней
5 дней в райском уголке: тур-приключение на Филиппины
Поплавать с китовыми акулами, полетать на зиплайне и увидеть Шоколадные холмы
Начало: Аэропорт Себу, время встречи зависит от ваших рейс...
3 мар в 08:00
17 мар в 08:00
$1 350 за человека
10 дней
Филиппины для искушённых: экзотика моря и островов, пляжные отели и лекции экспертов
Вблизи рассмотреть обитателей тропиков, поучаствовать в лечон-вечеринке и круизе на плоту-ресторане
Начало: Аэропорт Себу, после полудня
3 янв в 15:35
$5 250 за человека
10 дней
Рай на островах: подводный мир, тайны тропиков и роскошные отели Филиппин
Поплавать с черепахами и акулами, отыскать дельфинов и долгопятов и отдохнуть с комфортом
Начало: Аэропорт Себу, время зависит от вашего рейса
3 янв в 10:00
$5 250 за человека
Последние отзывы на туры
- ДДмитрий5 февраля 2024Огромное спасибо за прекрасный тур на Филиппинах! Успели посмотреть и все самые известные точки Себу и бохоля, и съездить в красивейшие
Ответы на вопросы от путешественников по Себу в категории «Из аэропорта»
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Сколько стоит тур в Себу в сентябре 2024
Сейчас в Себу в категории "Из аэропорта" можно забронировать 3 тура от 1 350 до 5 250. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры на русском языке в Себу (Филиппины 🇵🇭) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год по теме «Из аэропорта», 1 ⭐ отзыв, цены от $1350. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Филиппин. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь