Полезная информация о Каяни

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Местное время в Каяни
20:4543
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇫🇮 Финляндия
Название городаКаяни
По-английскиKajaani
Столица регионаКаяни является столицей региона
Население города35 375 чел.
АэропортКаяани KAJ
Часовой поясEurope/Helsinki
Средняя высота145 м. от уровня моря

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Каяни

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