Полезная информация о Каяни
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Местное время в Каяни
20:4543
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇫🇮 Финляндия
|Название города
|Каяни
|По-английски
|Kajaani
|Столица региона
|Каяни является столицей региона
|Население города
|35 375 чел.
|Аэропорт
|Каяани KAJ
|Часовой пояс
|Europe/Helsinki
|Средняя высота
|145 м. от уровня моря
Где находится Каяни на карте
Каяни