Полезная информация о Лаппеэнранте
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Местное время в Лаппеэнранте
20:4556
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇫🇮 Финляндия
|Название города
|Лаппеэнранта
|По-английски
|Lappeenranta
|Столица региона
|Лаппеэнранта является столицей региона
|Население города
|59 276 чел.
|Аэропорт
|Лаппенранта LPP
|Часовой пояс
|Europe/Helsinki
|Средняя высота
|104 м. от уровня моря
Где находится Лаппеэнранта на карте
Лаппеэнранта