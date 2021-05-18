Всё о Лаппеэнранте

Полезная информация о Лаппеэнранте

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Местное время в Лаппеэнранте
20:4556
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇫🇮 Финляндия
Название городаЛаппеэнранта
По-английскиLappeenranta
Столица регионаЛаппеэнранта является столицей региона
Население города59 276 чел.
АэропортЛаппенранта LPP
Часовой поясEurope/Helsinki
Средняя высота104 м. от уровня моря

Где находится Лаппеэнранта на карте

Лаппеэнранта фото города
Лаппеэнранта

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