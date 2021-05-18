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Местное время в Рованиеми
20:4607
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇫🇮 Финляндия
Название городаРованиеми
По-английскиRovaniemi
Столица регионаРованиеми является столицей региона
Население города34 781 чел.
АэропортРованиеми RVN
Часовой поясEurope/Helsinki
Средняя высота92 м. от уровня моря

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