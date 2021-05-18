Полезная информация о Рованиеми
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Местное время в Рованиеми
20:4607
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇫🇮 Финляндия
|Название города
|Рованиеми
|По-английски
|Rovaniemi
|Столица региона
|Рованиеми является столицей региона
|Население города
|34 781 чел.
|Аэропорт
|Рованиеми RVN
|Часовой пояс
|Europe/Helsinki
|Средняя высота
|92 м. от уровня моря
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Рованиеми