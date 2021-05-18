Полезная информация о Ваасе
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Местное время в Ваасе
22:2750
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇫🇮 Финляндия
|Название города
|Вааса
|По-английски
|Vaasa
|Столица региона
|Вааса является столицей региона
|Население города
|57 014 чел.
|Аэропорт
|Вааса VAA
|Часовой пояс
|Europe/Helsinki
|Средняя высота
|7 м. от уровня моря
Где находится Вааса на карте
Вааса