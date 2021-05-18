Полезная информация о Ваасе

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Местное время в Ваасе
22:2750
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇫🇮 Финляндия
Название городаВааса
По-английскиVaasa
Столица регионаВааса является столицей региона
Население города57 014 чел.
АэропортВааса VAA
Часовой поясEurope/Helsinki
Средняя высота7 м. от уровня моря

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