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Летим в Ваасу

Как добраться до Ваасы на самолёте

В Ваасе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Vaasa Airport» вам не избежать

Список аэропортов Ваасы

  1. Вааса VAA
    Vaasa Airport

Самые дешёвые билеты в Ваасу из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
16.04.2021из 🇫🇮Хельсинки5 102
16.04.2021из 🇷🇺Санкт-Петербурга13 806 (⇵2)
09.11.2020из 🇺🇦Киева14 27422ч 20м (⇵2)
05.11.2020из 🇷🇺Москвы14 87125ч (⇵2)
14.10.2020из 🇧🇾Минска57 65750ч 5м (⇵2)
27.11.2020из 🇻🇳Хошимина72 93225ч 30м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Ваасы, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Бангкок

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