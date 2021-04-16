Как добраться до Ваасы на самолёте
В Ваасе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Vaasa Airport» вам не избежать
Список аэропортов Ваасы
- Вааса VAAVaasa Airport
Самые дешёвые билеты в Ваасу из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|16.04.2021
|из 🇫🇮Хельсинки
|5 102
|1ч
|16.04.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|13 806
|9ч (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇺🇦Киева
|14 274
|22ч 20м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|14 871
|25ч (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇧🇾Минска
|57 657
|50ч 5м (⇵2)
|27.11.2020
|из 🇻🇳Хошимина
|72 932
|25ч 30м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Ваасы
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Ваасы, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Бангкок
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Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону