Групповые экскурсии Амьена

Найдено 4 экскурсии в категории «Групповые» в Амьене на русском языке, цены от €35. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Исторический Париж (обзорная пешеходная экскурсия)
3 часа
Групповая
до 18 чел.
Исторический Париж (обзорная пешеходная экскурсия)
Начало: Amiens
Завтра в 20:00
27 дек в 09:00
177 за человека
Обзорная экскурсия «Многоликий Париж» с гидом и водителем
3 часа
Мини-группа
до 7 чел.
Обзорная экскурсия «Многоликий Париж» с гидом и водителем
Начало: Amiens
Завтра в 19:00
27 дек в 09:00
310 за человека
Обзорная экскурсия по Парижу в минигруппе до 8 человек
На микроавтобусе
3 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Обзорная экскурсия по Парижу в минигруппе до 8 человек
Начало: Amiens
Завтра в 19:00
27 дек в 09:00
70 за человека
Шоппинг-сопровождение
3 часа
Мини-группа
до 1 чел.
Шоппинг-сопровождение
Начало: Amiens
Завтра в 15:00
27 дек в 09:00
35 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Амьену в категории «Групповые»

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В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Исторический Париж (обзорная пешеходная экскурсия)
  2. Обзорная экскурсия «Многоликий Париж» с гидом и водителем
  3. Обзорная экскурсия по Парижу в минигруппе до 8 человек
  4. Шоппинг-сопровождение
Сколько стоит экскурсия по Амьену в декабре 2024
Сейчас в Амьене в категории "Групповые" можно забронировать 4 экскурсии от 35 до 310.
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