Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Классическая обзорная экскурсия ⛳ по Парижу на минивене с остановками.
Вы увидите все основные достопримечательности 🏛️ города: Эйфелеву башню, Военную школу, Дом Инвалидов, мост Александра III, Елисейские поля, Триумфальную арку, дворец Шайо, Марсовы поля, площадь Согласия, церковь ⛪ Мадлен, Большие бульвары, Гранд Оперу, Вандомскую площадь, Лувр, Пале Рояль, Институт Франции, остров 🏝️ Ситэ, Собор парижской Богоматери (Нотр Дам де Пари), Ратуша, Латинский квартал, Пантеон, Люксембургский сад, музе Орсэ.
Обязательна предоплата.