Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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Обзорная экскурсия по Парижу в минигруппе до 8 человек.

Гид S.
Гид S. – Гид из Амьена
Обзорная экскурсия по Парижу в минигруппе до 8 человек.
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Обзорная экскурсия по Парижу в минигруппе до 8 человек.
Классическая обзорная экскурсия ⛳ по Парижу на минивене с остановками.
Вы увидите все основные достопримечательности 🏛️ города: Эйфелеву башню, Военную школу, Дом Инвалидов, мост Александра III, Елисейские поля, Триумфальную арку, дворец Шайо, Марсовы поля, площадь Согласия, церковь ⛪ Мадлен, Большие бульвары, Гранд Оперу, Вандомскую площадь, Лувр, Пале Рояль, Институт Франции, остров 🏝️ Ситэ, Собор парижской Богоматери (Нотр Дам де Пари), Ратуша, Латинский квартал, Пантеон, Люксембургский сад, музе Орсэ.
Обязательна предоплата.
Начало и место завершения
🚩 Amiens

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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