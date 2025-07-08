5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Пикассо назвал Антиб городом, знающим, что такое радость жизни. В таком настроении и пройдет наша экскурсия! Вспоминать древних римлян не будем. Но поговорим о секретах французского долголетия, менталитете и кухне. В церкви на холме — о дарах моряков и старинной традиции. А в конце устроим пикник со сказочными видами на Лазурный берег.

Описание экскурсии

Променады Антиба: о жизни на Лазурном берегу

Мы встретимся в порту Вобан и отправимся на прогулку вдоль моря и пляжей. По пути вы увидите 100-летний маяк и, возможно, застанете крупнейшую яхту в Средиземном море. С променада Амираль де Грасс вам откроется панорама живописного замка Гримальди, где расположен музей Пикассо. Я коротко освещу историю появления знаменитой коллекции и упомяну других известных людей, черпавших в Антибе вдохновение. Также вы пройдете пляж дю Понтей и парусный клуб регат Антиба. Все это время я буду рассказывать о жизни на Лазурном берегу, секретах долголетия местных жителей, национальной кухне и менталитете французов. А если захотите, научу нескольким полезным словам и выражениям на французском языке.

Церковь-музей Нотр-Дам де ла Гаруп

Миновав еще один порт, поднимемся на холм, поросший соснами. В отдалении от шума морского курорта притаилась интереснейшая церковь. Зайдя внутрь, вы увидите, что она не похожа на обычные католические храмы, это, скорее, музей со множеством любопытных экспонатов. Я расскажу о легендах и давней традиции моряков и жителей прибрежных городов приносить подарки (рисунки, картины, модели кораблей), обращаясь за помощью к Богоматери или выражая благодарность за свое спасение. Кроме того, здесь вы рассмотрите предметы, вывезенные из Севастополя в Крымскую войну.

Пикник и лучшее мороженое Французской Ривьеры

В завершение прогулки устроим пикник на вершине холма, с которого открывается потрясающий вид на Лазурный берег — Антиб, Канны, Ниццу и Сен-Тропе. Обратный путь пройдёт по тому же маршруту. Вернувшись в Старый Антиб, я покажу, где продается едва ли не лучшее мороженое на всем побережье. На этой сладкой ноте мы и попрощаемся.

Организационные детали