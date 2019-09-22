5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Душевная экскурсия по атмосферным местам города, старинные легенды и лучшее мороженое Ривьеры

Юлия
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Юлия – ваш гид
Пикассо назвал Антиб городом, знающим, что такое радость жизни.

В таком настроении и пройдет наша экскурсия! Вспоминать древних римлян не будем.

Но поговорим о секретах французского долголетия, менталитете и кухне.

В церкви на холме — о дарах моряков и старинной традиции.

А в конце устроим пикник со сказочными видами на Лазурный берег.
125 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча в порту или на ж/д вокзале Антиба
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У этой экскурсии5 отзывов
5
Прогулка по Антибу: секретная церковь и пикник
Прогулка по Антибу: секретная церковь и пикник

Что вас ожидает

Променады Антиба: о жизни на Лазурном берегу
Мы встретимся в порту Вобан и отправимся на прогулку вдоль моря и пляжей. По пути вы увидите 100-летний маяк и, возможно, застанете крупнейшую яхту в Средиземном море. С променада Амираль де Грасс вам откроется панорама живописного замка Гримальди, где расположен музей Пикассо. Я коротко освещу историю появления знаменитой коллекции и упомяну других известных людей, черпавших в Антибе вдохновение. Также вы пройдете пляж дю Понтей и парусный клуб регат Антиба. Все это время я буду рассказывать о жизни на Лазурном берегу, секретах долголетия местных жителей, национальной кухне и менталитете французов. А если захотите, научу нескольким полезным словам и выражениям на французском языке.

Церковь-музей Нотр-Дам де ла Гаруп
Миновав еще один порт, поднимемся на холм, поросший соснами. В отдалении от шума морского курорта притаилась интереснейшая церковь. Зайдя внутрь, вы увидите, что она не похожа на обычные католические храмы, это, скорее, музей со множеством любопытных экспонатов. Я расскажу о легендах и давней традиции моряков и жителей прибрежных городов приносить подарки (рисунки, картины, модели кораблей), обращаясь за помощью к Богоматери или выражая благодарность за свое спасение. Кроме того, здесь вы рассмотрите предметы, вывезенные из Севастополя в Крымскую войну.

Пикник и лучшее мороженое Французской Ривьеры
В завершение прогулки устроим пикник на вершине холма, с которого открывается потрясающий вид на Лазурный берег — Антиб, Канны, Ниццу и Сен-Тропе. Обратный путь пройдёт по тому же маршруту. Вернувшись в Старый Антиб, я покажу, где продается едва ли не лучшее мороженое на всем побережье. На этой сладкой ноте мы и попрощаемся.

Организационные детали

  • Прогулка полностью пешеходная.
  • Начало экскурсии в порту Вобан или на ж/д вокзале Антиба.
  • Продолжительность — 3-4 часа.
  • Пикник включен в стоимость (розовое вино, багет, круассаны, сыр, чипсы, оливки, колбаски).
Прогулка по Антибу: секретная церковь и пикник
Прогулка по Антибу: секретная церковь и пикник
Прогулка по Антибу: секретная церковь и пикник
Прогулка по Антибу: секретная церковь и пикник
Прогулка по Антибу: секретная церковь и пикник
Прогулка по Антибу: секретная церковь и пикник
Прогулка по Антибу: секретная церковь и пикник
Прогулка по Антибу: секретная церковь и пикник
Прогулка по Антибу: секретная церковь и пикник
Прогулка по Антибу: секретная церковь и пикник
Прогулка по Антибу: секретная церковь и пикник
Прогулка по Антибу: секретная церковь и пикник

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в порту или на ж/д вокзале Антиба.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Юлия
Юлия
Меня зовут Юлия, я живу в Антибе 2 года и очень люблю этот город. Как заядлый путешественник, всегда нахожу интересные и необычные места. Люблю новые знакомства, дружелюбна и энергична. Со мной вы увидите нетривиальные уголки Антиба, услышите интересные истории и влюбитесь в Лазурный берег!
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

22 сентября 2019
экскурсия очень приятная, содержательная. Гид Юлия достаточно объемно осветила культурно-историческую жизнь прованса. Всем рекомендую эту экскурсию.
22 августа 2019
Нашили предложение по экскурсии по Антибу в интернете, сразу договорились о дне встречи) с первых минут гид Юля расположила к себе, интересный маршрут, прекрасный пикник с шикарным видом, потом небольшая прогулка по старому городу, где юля оказала нам помощь в покупках)) все проходило очень легко, интересно, познавательно и невероятно комфортно)) кроме того, юля своими рекомендациями помогла нам спланировать остальные дни отпуска,)) однозначно рекомендуем))
21 августа 2019
Прекрасная экскурсия с очень доброжелательной девушкой Юлией, Город Антиб не так раскручен у туристов как Ницца и Канны, но поверьте, это тоже очаровательный и интересный своей историей и достопримечательностями город на Лазурном берегу. Узнать о нём и посмотреть на него (и даже дальше) с высоты Холма помогла Юлия. Даже тот, кто не любит ходить пешком, получит удовольствие от прогулки вдоль моря и рассказах о жизни французов. Поднявшись к Церкви-музею и прослушав интересную информацию, Юлия порадует вас пикником во французском стиле с чисто русским гостеприимством! Спасибо большое, Юлия, будем рады новым встречам.
Бородина
14 августа 2019
Экскурсия в Антиб в секретную церковь с пикником очень понравилась. Юлия была великолепна, создала нам отличное настроение, увлекательно рассказывала. Мы узнали много нового про Антиб, про Французкие традиции, про вина и сыры Франции. Экскурсия подойдёт и семьям с детьми и пожилым людям. Пикник был отменным, а мороженое в конце экскурсии наивкуснейшим. Очень рекомендуем!!!!
25 июля 2019
Юлия очень позитивная, рассказывала много интересного из жизни самих французов, изюминкой экскурсии был пикник. Много ходить, но оно того стоит. Однозначно рекомендую.

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