5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Душевная экскурсия по атмосферным местам города, старинные легенды и лучшее мороженое Ривьеры
Пикассо назвал Антиб городом, знающим, что такое радость жизни. В таком настроении и пройдет наша экскурсия! Вспоминать древних римлян не будем. Но поговорим о секретах французского долголетия, менталитете и кухне. В церкви на холме — о дарах моряков и старинной традиции. А в конце устроим пикник со сказочными видами на Лазурный берег.
Мы встретимся в порту Вобан и отправимся на прогулку вдоль моря и пляжей. По пути вы увидите 100-летний маяк и, возможно, застанете крупнейшую яхту в Средиземном море. С променада Амираль де Грасс вам откроется панорама живописного замка Гримальди, где расположен музей Пикассо. Я коротко освещу историю появления знаменитой коллекции и упомяну других известных людей, черпавших в Антибе вдохновение. Также вы пройдете пляж дю Понтей и парусный клуб регат Антиба. Все это время я буду рассказывать о жизни на Лазурном берегу, секретах долголетия местных жителей, национальной кухне и менталитете французов. А если захотите, научу нескольким полезным словам и выражениям на французском языке.
Церковь-музей Нотр-Дам де ла Гаруп
Миновав еще один порт, поднимемся на холм, поросший соснами. В отдалении от шума морского курорта притаилась интереснейшая церковь. Зайдя внутрь, вы увидите, что она не похожа на обычные католические храмы, это, скорее, музей со множеством любопытных экспонатов. Я расскажу о легендах и давней традиции моряков и жителей прибрежных городов приносить подарки (рисунки, картины, модели кораблей), обращаясь за помощью к Богоматери или выражая благодарность за свое спасение. Кроме того, здесь вы рассмотрите предметы, вывезенные из Севастополя в Крымскую войну.
Пикник и лучшее мороженое Французской Ривьеры
В завершение прогулки устроим пикник на вершине холма, с которого открывается потрясающий вид на Лазурный берег — Антиб, Канны, Ниццу и Сен-Тропе. Обратный путь пройдёт по тому же маршруту. Вернувшись в Старый Антиб, я покажу, где продается едва ли не лучшее мороженое на всем побережье. На этой сладкой ноте мы и попрощаемся.
Организационные детали
Прогулка полностью пешеходная.
Начало экскурсии в порту Вобан или на ж/д вокзале Антиба.
Продолжительность — 3-4 часа.
Пикник включен в стоимость
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В порту или на ж/д вокзале Антиба
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Антибе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 2 часа 10 минут
Провела экскурсии для 66 туристов
Меня зовут Юлия, я живу в Антибе 6 лет и очень люблю этот город. Как заядлый путешественник, всегда нахожу интересные и необычные места. Люблю новые знакомства, дружелюбна и энергична. Со мной вы увидите нетривиальные уголки Антиба, услышите интересные истории и влюбитесь в Лазурный берег!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Гита
Юлия прекрасный гид и фотограф:) и этот день теперь запомнится навсегда. Очень советую. С душой и интересно
+1
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В
Вячеслав
Выражаем огромную благодарность Юле за прогулку по Антибу, которая состоялась 7 июля 2025 года. После получения контактов Юли мы договорились встретиться в условленном месте, но нам с маленьким ребенком удобнее читать дальшеуменьшить
было, чтобы нас встретили прямо у дома, где мы сняли апартаменты. Юля любезно согласилась, пришла точно в то время, о котором договаривались. Юля учла, что нас было четверо взрослых и пятым был ребенок в коляске: подстроилась под нашу скорость, спрашивала постоянно, что бы мы предпочли. Нам показали все достопримечательности центра, сделали обзор всех возможностей по отдыху. Юля и впоследствии отвечала на наши вопросы по одному из каналов связи, помогла разобраться с тем, как покупать билеты на поезд, помогла с расписанием, информацией по пляжам, по продуктам. Мы очень рады, что нашим гидом была именно Юля: она милая, пунктуальная, любезная и отзывчивая. Юля создала прекрасную атмосферу первых дней в Антибе - за это ей наша благодарность от всего сердца!
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И
Ищукова
Прекрасная прогулка по Антибу! Юлия - замечательный гид и душевный человек. Очень много интересной и полезной информации. Юлия дала очень много советов относительно еды, пребывания, пляжей, рассказала об окрестностях. Много читать дальшеуменьшить
интересных деталей о жизни во Франции и на Лазурном берегу. Пикник был прекрасен! Красивая и вкусная еда с видом на побережье. То, что нужно после долгой насыщенной прогулки по побережью, чтобы восстановить силы и продолжить знакомство уже со старым городом. Огромная благодарность Юлии за чудесный день и массу новых впечатлений. Однозначно рекомендую всем данную экскурсию и гида!
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Мария
Юлия — настоящий профессионал своего дела: очень приятная в общении, интеллигентная, с прекрасным чувством такта и отличным чувством юмора.
Что особенно порадовало — Юлия очень чутко реагирует на интересы и настроение читать дальшеуменьшить
группы, подбирая темп, маршрут и акценты по ходу экскурсии. Нам не просто рассказали факты — это была живая, насыщенная история города, рассказанная с любовью и глубоким знанием материала.
Юлия поделилась множеством интересных деталей про окрестности, которых не найти в путеводителях.
Огромное спасибо, Юлия! Мы обязательно вернёмся и снова обратимся к вам за новыми открытиями. 😄
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Ольга
Прекрасная экскурсия с очень доброжелательной девушкой Юлией, Город Антиб не так раскручен у туристов как Ницца и Канны, но поверьте, это тоже очаровательный и интересный своей историей и достопримечательностями город читать дальшеуменьшить
на Лазурном берегу. Узнать о нём и посмотреть на него (и даже дальше) с высоты Холма помогла Юлия. Даже тот, кто не любит ходить пешком, получит удовольствие от прогулки вдоль моря и рассказах о жизни французов. Поднявшись к Церкви-музею и прослушав интересную информацию, Юлия порадует вас пикником во французском стиле с чисто русским гостеприимством! Спасибо большое, Юлия, будем рады новым встречам.
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Н
Надежда
Нашили предложение по экскурсии по Антибу в интернете, сразу договорились о дне встречи) с первых минут гид Юля расположила к себе, интересный маршрут, прекрасный пикник с шикарным видом, потом небольшая читать дальшеуменьшить
прогулка по старому городу, где юля оказала нам помощь в покупках)) все проходило очень легко, интересно, познавательно и невероятно комфортно)) кроме того, юля своими рекомендациями помогла нам спланировать остальные дни отпуска,)) однозначно рекомендуем))
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