Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Часто при упоминании названия этого южного французского региона, перед глазами слушателя возникает удивительная картина пейзажа с холмами, лесистыми взгорьями, тропинками, уводящими в неизвестность, и склонами, которые расцвечиваются фиолетовыми оттенками лавандовых полей. Лаванда, и именно цветущая лаванда — пожалуй самая невероятная достопримечательность 🏛️ края. Это незамысловатое растение, которое селится на скудных, выжженных почвах юга, является объектом поклонения всех времен. Ведь еще римляне имели особенное отношение к лаванде.

Даже несмотря на короткий срок ее цветения (с середины июня до середины августа), это время становится временем настоящего паломничества и временем восхищения и благоговения. Именно благоговения, так как ни один цветок с поля не срывается и не увозится в рюкзаке туриста. Из Прованса увозят только фото этого чуда природы. Однако поля никак не огорожены и в них может зайти каждый, но с известной осторожностью.

Желающим же увезти чуточку засушенных цветов на память предлагается зайти в многочисленные магазинчики и бутики. К Вашим услугам саше с цветами лаванды, лавандовый мед, керамика с изображением лаванды, эфирное масло, засушенные букеты и просто эмблемы.

Вариант для влюбленных — поездка в лавандовый край на кабриолете!