Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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Поля лаванды

Гид S.
Гид S. – Гид из Авиньона
Поля лаванды
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 3 человек

  • €375 за человека

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Поля лаванды
Поля лаванды
Часто при упоминании названия этого южного французского региона, перед глазами слушателя возникает удивительная картина пейзажа с холмами, лесистыми взгорьями, тропинками, уводящими в неизвестность, и склонами, которые расцвечиваются фиолетовыми оттенками лавандовых полей. Лаванда, и именно цветущая лаванда — пожалуй самая невероятная достопримечательность 🏛️ края. Это незамысловатое растение, которое селится на скудных, выжженных почвах юга, является объектом поклонения всех времен. Ведь еще римляне имели особенное отношение к лаванде.
Даже несмотря на короткий срок ее цветения (с середины июня до середины августа), это время становится временем настоящего паломничества и временем восхищения и благоговения. Именно благоговения, так как ни один цветок с поля не срывается и не увозится в рюкзаке туриста. Из Прованса увозят только фото этого чуда природы. Однако поля никак не огорожены и в них может зайти каждый, но с известной осторожностью.
Желающим же увезти чуточку засушенных цветов на память предлагается зайти в многочисленные магазинчики и бутики. К Вашим услугам саше с цветами лаванды, лавандовый мед, керамика с изображением лаванды, эфирное масло, засушенные букеты и просто эмблемы.
Вариант для влюбленных — поездка в лавандовый край на кабриолете!
Начало и место завершения
🚩 Avignon
Поля лаванды
Поля лаванды
Поля лаванды
Поля лаванды

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 3 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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