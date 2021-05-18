Полезная информация об Аяччо

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Местное время в Аяччо
21:2808
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇫🇷 Франция
Название городаАяччо
По-английскиAjaccio
Столица регионаАяччо является столицей региона
Население города54 364 чел.
АэропортКампо-Дель-Оро AJA
Часовой поясEurope/Paris
Средняя высота12 м. от уровня моря

Где находится Аяччо на карте

Аяччо фото города
Аяччо

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