Как добраться до Аяччо на самолёте
В Аяччо 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Ajaccio Napoleon Bonaparte Airport» вам не избежать
Список аэропортов Аяччо
- Кампо-Дель-Оро AJAAjaccio Napoleon Bonaparte Airport
Самые дешёвые билеты в Аяччо из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|31.10.2020
|из 🇫🇷Лилль
|2 500
|2ч
|27.10.2020
|из 🇫🇷Парижа
|3 365
|1ч 45м
|26.12.2020
|из 🇫🇷Лиона
|3 899
|1ч 15м
|25.10.2020
|из 🇫🇷Страсбурга
|5 138
|1ч 30м
|12.01.2021
|из 🇫🇷Марселя
|5 185
|50м
|30.10.2020
|из 🇫🇷Ниццы
|6 378
|53ч 30м (⇵1)
|24.10.2020
|из 🇫🇷Нанта
|7 523
|1ч 40м
|12.04.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|7 650
|38ч 45м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇬🇷Афин
|7 652
|25ч 50м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇫🇷Бордо
|7 811
|19ч 40м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇵🇹Лиссабона
|9 446
|9ч 10м (⇵1)
|13.11.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|10 527
|52ч 40м (⇵2)
|01.04.2021
|из 🇷🇺Москвы
|11 158
|50ч 40м (⇵2)
|26.12.2020
|из 🇫🇷Клермона-Феррана
|12 874
|10ч 15м (⇵1)
|06.11.2020
|из 🇨🇭Базеля
|13 390
|4ч 10м (⇵1)
|08.08.2021
|из 🇮🇱Тель-Авива
|14 642
|39ч 10м (⇵2)
|12.01.2021
|из 🇷🇺Минеральных Вод
|14 669
|15ч 55м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇺🇦Киева
|15 260
|21ч 30м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇧🇾Минска
|19 959
|27ч 25м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|27 041
|54ч 45м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Аяччо
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Аяччо, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Фор-де-Франс, Франкфурт-на-Майне, Лилль, Лион и Москва
- 07.11.202015.11.2020
- 13.10.202020.10.2020
- 13.10.202022.10.2020
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