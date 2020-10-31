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Как добраться до Аяччо на самолёте

В Аяччо 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Ajaccio Napoleon Bonaparte Airport» вам не избежать

Список аэропортов Аяччо

  1. Кампо-Дель-Оро AJA
    Ajaccio Napoleon Bonaparte Airport

Самые дешёвые билеты в Аяччо из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
31.10.2020из 🇫🇷Лилль2 500
27.10.2020из 🇫🇷Парижа3 3651ч 45м
26.12.2020из 🇫🇷Лиона3 8991ч 15м
25.10.2020из 🇫🇷Страсбурга5 1381ч 30м
12.01.2021из 🇫🇷Марселя5 18550м
30.10.2020из 🇫🇷Ниццы6 37853ч 30м (⇵1)
24.10.2020из 🇫🇷Нанта7 5231ч 40м
12.04.2021из 🇷🇺Санкт-Петербурга7 65038ч 45м (⇵2)
25.10.2020из 🇬🇷Афин7 65225ч 50м (⇵2)
30.10.2020из 🇫🇷Бордо7 81119ч 40м (⇵1)
11.11.2020из 🇵🇹Лиссабона9 4469ч 10м (⇵1)
13.11.2020из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне10 52752ч 40м (⇵2)
01.04.2021из 🇷🇺Москвы11 15850ч 40м (⇵2)
26.12.2020из 🇫🇷Клермона-Феррана12 87410ч 15м (⇵1)
06.11.2020из 🇨🇭Базеля13 3904ч 10м (⇵1)
08.08.2021из 🇮🇱Тель-Авива14 64239ч 10м (⇵2)
12.01.2021из 🇷🇺Минеральных Вод14 66915ч 55м (⇵2)
18.10.2020из 🇺🇦Киева15 26021ч 30м (⇵2)
18.10.2020из 🇧🇾Минска19 95927ч 25м (⇵2)
15.10.2020из 🇷🇺Новосибирска27 04154ч 45м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Аяччо, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Фор-де-Франс, Франкфурт-на-Майне, Лилль, Лион и Москва

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