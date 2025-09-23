Приглашаю вас насладиться бархатным сезоном в Биаррице — престижном курорте с элегантной архитектурой, живописными скалистыми берегами и золотистыми пляжами. Погрузитесь в атмосферу великолепия и узнайте тайны этого очаровательного уголка Франции.
Лучшее время для посещения Биаррица - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и солнечная, а пляжи идеальны для отдыха. В эти месяцы курорт оживает, предлагая разнообразные мероприятия и фестивали. Октябрь и апрель также подходят для визита, с меньшим количеством туристов и мягким климатом. Зимой и ранней весной, хотя и прохладнее, можно насладиться спокойствием и красотой курорта без суеты.
Сейчас сентябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Hotel du Palais
- Gran Plage
- Скала Богородицы
- Старый рыбацкий порт
- Улица Масагран
Описание экскурсииПриглашаю вас насладиться бархатным сезоном в Биаррице! Биарриц — престижный и элегантный курорт на атлантическом побережье Франции, всего в часе езды от Сан-Себастьяна. В Биаррице вас очаруют дикие скалистые берега, где океанические волны создают причудливые островки и утесы, а чистые пляжи с золотистым песком подарят идеальные условия для отдыха и водных развлечений. Великолепные дворцы и особняки в стилях бель-эпок и арт-деко хранят удивительные истории былых времен.
- Я расскажу вам об истории этого старинного городка, его жизни в прошлом и о том, почему герб Биаррица украшает кит. Узнаете, кто превратил этот уголок в любимое место европейской аристократии и почему здесь сохранился дух Прекрасной Эпохи. Город до сих пор хранит память о «русских сезонах» и их блеске в золотую эпоху аристократии. Свидетельством русской общины здесь служит православная церковь Александра Невского, а также прилегающая к ней улица России.
- Вы обязательно познакомитесь с этим «русским кварталом», где сохранилось немало особняков, бывшими постояльцами которых были такие известные люди как Игорь Стравинский и др. В Биаррице также отдыхали и проживали в разное время Антон Чехов, Александр Скрябин, Владимир Набоков и Василий Аксенов.
- Невозможно не обратить внимание на самый роскошный дворец Биаррица — бывшую летнюю резиденцию императрицы Евгении, ныне ставшую Hotel du Palais. Этот дворец — символ величия и процветания ушедших времен, хранящий память о светских балах, торжественных приемах и визитах великих личностей со всего мира.
- От Hotel du Palais начинается главный пляж Биаррица — Gran Plage, идеальное место для прогулок под бодрящий морской бриз. Именно здесь герой романа Набокова «Лолита» впервые встретил свою музу. Сегодня этот пляж стал любимым местом серферов, скользящих по бурным волнам. Вы узнаете, как Биарриц стал «Столицей европейского серфинга», и услышите веселые истории о покорении океана.
- Пройдя площадь Bellevue, мы отправимся на прогулку вдоль скалистого побережья и заглянем в Старый рыбацкий порт, где царит уникальная атмосфера былого. Маленькие беленые домики рыбаков, ныне превращенные в уютные ресторанчики, предлагают свежие морепродукты и рыбу.
- По изящному ажурному мостику, созданному Эйфелем, мы дойдем до одного из самых известных мест Биаррица — скалы Богородицы, где возвышается статуя Девы Марии. Вы узнаете, почему это место так важно для горожан и сможете полюбоваться потрясающими видами на побережье.
- Пройдя улицу Старого Порта, мы прогуляемся по оживленной улице Масагран, украшенной магазинчиками и террасами кафе. Одно из самых известных кафе города, работающее с XIX века, привлекало сюда королей и герцогов, наслаждавшихся ром-бабами. Здесь же вы увидите дом, где Коко Шанель держала свой знаменитый бутик, и узнаете, как дружба с русскими сыграла роль в ее творческом пути. По желанию: подъем на маяк на мысе Энсар, 248 ступенек и Вам в награду откроется захватывающий вид на Берег Басков, океан и горы.
