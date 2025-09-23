Приглашаю вас насладиться бархатным сезоном в Биаррице — престижном курорте с элегантной архитектурой, живописными скалистыми берегами и золотистыми пляжами. Погрузитесь в атмосферу великолепия и узнайте тайны этого очаровательного уголка Франции.

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Биаррица - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и солнечная, а пляжи идеальны для отдыха. В эти месяцы курорт оживает, предлагая разнообразные мероприятия и фестивали. Октябрь и апрель также подходят для визита, с меньшим количеством туристов и мягким климатом. Зимой и ранней весной, хотя и прохладнее, можно насладиться спокойствием и красотой курорта без суеты.

Сейчас сентябрь — это идеальное время.