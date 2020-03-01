Обзорные экскурсии в Биаррице

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Главные достопримечательности и тайные уголки элегантного французского курорта на душевной экскурсии

Марианна
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Марианна – ваш гид
Все будет так, как вы любите: ненавязчивое погружение в историю, прогулка вдоль вечно шумящего океана, соленый ветер, французское вино и устрицы на местном рынке.

А еще: завораживающие виды с маяка, рыбацкие хижины, шикарные виллы и смешные и немного грустные истории из жизни русских аристократов в Биаррице.
120 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
Продолжительность 2.5 часа
До 7 человек
Можно с детьми
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Биарриц — первое свидание
Биарриц — первое свидание

Что вас ожидает

Биарриц вчера и сегодня
Вы узнаете, как никому не известный рыбацкий поселок превратился в модный курорт, и побываете в месте, где начинается загадочная страна Басков и заканчивается Серебряный берег. Кроме того, насладитесь потрясающей панорамой города со знаменитого мыса и маяка, пройдете по Императорскому и Русскому кварталам и увидите виллы Стравинского, Ланвен и Шанель.

Биарриц изнутри
Гуляя по пляжу Королей, вы уcлышите забавную историю возникновения серфинга на побережье. Далее отыщете любимые места Василия Аксенова, пройдете по знаменитому мостику и отдохнете в тени чудесных тамарисков, вспоминая строки из одного романа. В завершение заглянете на местный рынок и попробуете изумительные местные деликатесы.

Организационные детали

  • Входные билеты на маяк не включены в стоимость — 2,50 евро с человека.
  • Еда и напитки на рынке оплачиваются дополнительно.
Биарриц — первое свидание
Биарриц — первое свидание
Биарриц — первое свидание
Биарриц — первое свидание
Биарриц — первое свидание
Биарриц — первое свидание
Биарриц — первое свидание
Биарриц — первое свидание
Биарриц — первое свидание
Биарриц — первое свидание

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Марианна
Марианна
Меня зовут Марианна, и я живу в маленьком городке Биарриц на берегу могучего Атлантического океана. Приглашаю в мои авторские мини-путешествия по загадочной Басконии!
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Обзорные экскурсии в Биаррице

Биарриц — город «бархатных сезонов»Биарриц — город «бархатных сезонов»Биарриц — город «бархатных сезонов»
200 за экскурсию
3 часа
Любимец старой аристократии и современных серфингистов
Во время прогулки по элегантному морскому курорту на атлантическом побережье Франции вы осмотрите великолепные дворцы и особняки в стиле бель-эпок и арт-деко, услышите истории об аристократическом прошлом города. Погрузитесь в атмосферу рыбацкой жизни в Старом порту, пройдетесь по легендарному Гранд-пляжу нынешней столицы европейского серфинга и познакомитесь с красивыми природными пейзажами Биаррица.
Французская Страна БасковФранцузская Страна БасковФранцузская Страна Басков
572 за экскурсию
8 часов
2 отзыва
Байона, Биарриц, Сен-Жан-де-Люз — увлекательное путешествие по живописному побережью
Живописное побережье французской Страны Басков никого не оставит равнодушным. За 8 часов автомобильной экскурсии мы с вами посетим 3 города: Байону — центр баскской культуры, Биарриц — самый фешенебельный курорт атлантического побережья Франции и очаровательный Сен-Жан-де-Люз.

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