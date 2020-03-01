Обзорные экскурсии в Биаррице

Что вас ожидает

Биарриц вчера и сегодня

Вы узнаете, как никому не известный рыбацкий поселок превратился в модный курорт, и побываете в месте, где начинается загадочная страна Басков и заканчивается Серебряный берег. Кроме того, насладитесь потрясающей панорамой города со знаменитого мыса и маяка, пройдете по Императорскому и Русскому кварталам и увидите виллы Стравинского, Ланвен и Шанель.

Биарриц изнутри

Гуляя по пляжу Королей, вы уcлышите забавную историю возникновения серфинга на побережье. Далее отыщете любимые места Василия Аксенова, пройдете по знаменитому мостику и отдохнете в тени чудесных тамарисков, вспоминая строки из одного романа. В завершение заглянете на местный рынок и попробуете изумительные местные деликатесы.