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  3. Биарриц — город «бархатных сезонов»

Любимец старой аристократии и современных серфингистов

Наталья
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Наталья – ваш гид
Во время прогулки по элегантному морскому курорту на атлантическом побережье Франции вы осмотрите великолепные дворцы и особняки в стиле бель-эпок и арт-деко, услышите истории об аристократическом прошлом города.

Погрузитесь в атмосферу рыбацкой жизни в Старом порту, пройдетесь по легендарному Гранд-пляжу нынешней столицы европейского серфинга и познакомитесь с красивыми природными пейзажами Биаррица.

200 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
Продолжительность 3 часа
До 7 человек
Можно с детьми
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Биарриц — город «бархатных сезонов»
Биарриц — город «бархатных сезонов»

Что вас ожидает

Излюбленный курорт европейской и русской аристократии
Гуляя по улицам этого старинного городка, вы познакомитесь с его историей, узнаете, чем в прошлом жили его обитатели и почему на гербе города изображен кит. Я расскажу вам, как Биарриц обрел популярность среди европейской аристократии и кому обязан изящной застройкой Прекрасной Эпохи. Кроме того, поговорим о «русских», или «бархатных» сезонах Биаррица — здесь жили и отдыхали Антон Чехов, Александр Скрябин, Владимир Набоков и Василий Аксенов. В «русском квартале» вы увидите сохранившиеся особняки, в которых жили многие знаменитые люди (среди них — Игорь Стравинский). А также встретите православную церковь Александра Невского и прилегающую к ней улицу России, свидетельствующих о значительном «русском следе» в городе. И конечно, в нашей программе будет самый роскошный дворец Биаррица — бывшая летняя резиденция императрицы Евгении, а сейчас Hotel du Palais. Возле этого символа процветания ушедшей эпохи вы услышите истории о светских балах, шумных приемах и знаменитых гостях, приезжающих сюда со всего мира.

Гранд-пляж и колорит Старого порта
На главном пляже Биаррица, где герой набоковской «Лолиты» впервые увидел свою музу, вы совершите приятную морскую прогулку, узнаете о том, как город стал столицей европейского серфинга и услышите забавные истории покорения океанских волн. Минуя площадь Bellevue, расположенную рядом с главным пляжем, вы отправитесь в сторону Старого порта, где до сих пор ощущается атмосфера рыбацкой жизни, а в быших белых домиках рыбаков открыты рестораны, в которых готовят блюда из свежей рыбы и морепродуктов. После этого вы увидите, пожалуй, самый эмблематичный уголок Биаррица — скалу Богородицы, которую венчает статуя Девы Марии. Узнаете, почему это место имеет особое значение для жителей города и взглянете на побережье с прекрасной панорамной точки.

Старинное кафе, Коко Шанель и виды на Берег Басков
Вы пройдете по улочке Масагран, пестрящей своими разнообразными магазинчиками и террасами уличных кафе. По пути вам встретится самое знаменитое кафе Биаррица, открытое еще в 19 веке, куда любили наведываться за ром-бабами отдыхающие здесь короли и герцоги. Неподалеку вы увидите дом, где Коко Шанель держала свой бутик, а также узнаете, как дружба с русскими повлияла на ее творческий путь. В завершении экскурсии, по желанию, можно будет подняться на маяк на мысе Энсар, преодолев 248 ступенек, и осмотреть окрестности — Берег Басков, океан и горы — с фантастических ракурсов.

Биарриц — город «бархатных сезонов»
Биарриц — город «бархатных сезонов»
Биарриц — город «бархатных сезонов»
Биарриц — город «бархатных сезонов»
Биарриц — город «бархатных сезонов»
Биарриц — город «бархатных сезонов»
Биарриц — город «бархатных сезонов»
Биарриц — город «бархатных сезонов»
Биарриц — город «бархатных сезонов»
Биарриц — город «бархатных сезонов»
Биарриц — город «бархатных сезонов»
Биарриц — город «бархатных сезонов»
Биарриц — город «бархатных сезонов»

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Наталья
Наталья
Официальный русскоязычный гид-переводчик испанского принимающего турагентства. Изучая испанский язык в Институте Сервантеса в Москве, я много путешествовала по Испании, и так влюбилась в эту удивительную страну, что решила переехать сюда. Встречу вас в аэропорту, помогу разместиться в отеле, посоветую в выборе ресторанов и туристических маршрутов, покажу вам самые интересные места. Я позабочусь о том, чтобы во время своего отдыха вы чувствовали себя комфортно и ощутили дух истинной Испании, с ее неповторимым колоритом древней культуры, самобытных традиций и волшебной природы. Добро пожаловать!
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Обзорные экскурсии в Биаррице

Биарриц — первое свиданиеБиарриц — первое свиданиеБиарриц — первое свидание
120 за экскурсию
2.5 часа
Главные достопримечательности и тайные уголки элегантного французского курорта на душевной экскурсии
Все будет так, как вы любите: ненавязчивое погружение в историю, прогулка вдоль вечно шумящего океана, соленый ветер, французское вино и устрицы на местном рынке. А еще: завораживающие виды с маяка, рыбацкие хижины, шикарные виллы и смешные и немного грустные истории из жизни русских аристократов в Биаррице.
Французская Страна БасковФранцузская Страна БасковФранцузская Страна Басков
572 за экскурсию
8 часов
2 отзыва
Байона, Биарриц, Сен-Жан-де-Люз — увлекательное путешествие по живописному побережью
Живописное побережье французской Страны Басков никого не оставит равнодушным. За 8 часов автомобильной экскурсии мы с вами посетим 3 города: Байону — центр баскской культуры, Биарриц — самый фешенебельный курорт атлантического побережья Франции и очаровательный Сен-Жан-де-Люз.

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