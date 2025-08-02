Лучшее время для посещения Биаррица - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а город оживает, предлагая множество мероприятий и развлечений. Май и сентябрь также хороши для поездки, так как позволяют избежать пикового туристического сезона, сохраняя при этом приятный климат. В остальное время года, особенно зимой, Биарриц может предложить спокойствие и уединение, но погода может быть менее предсказуемой.

Описание экскурсии

Излюбленный курорт европейской и русской аристократии

Гуляя по улицам этого старинного городка, вы познакомитесь с его историей, узнаете, чем в прошлом жили его обитатели и почему на гербе города изображен кит. Я расскажу вам, как Биарриц обрел популярность среди европейской аристократии и кому обязан изящной застройкой Прекрасной Эпохи. Кроме того, поговорим о «русских», или «бархатных» сезонах Биаррица — здесь жили и отдыхали Антон Чехов, Александр Скрябин, Владимир Набоков и Василий Аксенов. В «русском квартале» вы увидите сохранившиеся особняки, в которых жили многие знаменитые люди (среди них — Игорь Стравинский). А также встретите православную церковь Александра Невского и прилегающую к ней улицу России, свидетельствующих о значительном «русском следе» в городе. И конечно, в нашей программе будет самый роскошный дворец Биаррица — бывшая летняя резиденция императрицы Евгении, а сейчас Hotel du Palais. Возле этого символа процветания ушедшей эпохи вы услышите истории о светских балах, шумных приемах и знаменитых гостях, приезжающих сюда со всего мира.

Гранд-пляж и колорит Старого порта

На главном пляже Биаррица, где герой набоковской «Лолиты» впервые увидел свою музу, вы совершите приятную морскую прогулку, узнаете о том, как город стал столицей европейского серфинга и услышите забавные истории покорения океанских волн. Минуя площадь Bellevue, расположенную рядом с главным пляжем, вы отправитесь в сторону Старого порта, где до сих пор ощущается атмосфера рыбацкой жизни, а в быших белых домиках рыбаков открыты рестораны, в которых готовят блюда из свежей рыбы и морепродуктов. После этого вы увидите, пожалуй, самый эмблематичный уголок Биаррица — скалу Богородицы, которую венчает статуя Девы Марии. Узнаете, почему это место имеет особое значение для жителей города и взглянете на побережье с прекрасной панорамной точки.

Старинное кафе, Коко Шанель и виды на Берег Басков

Вы пройдете по улочке Масагран, пестрящей своими разнообразными магазинчиками и террасами уличных кафе. По пути вам встретится самое знаменитое кафе Биаррица, открытое еще в 19 веке, куда любили наведываться за ром-бабами отдыхающие здесь короли и герцоги. Неподалеку вы увидите дом, где Коко Шанель держала свой бутик, а также узнаете, как дружба с русскими повлияла на ее творческий путь. В завершении экскурсии, по желанию, можно будет подняться на маяк на мысе Энсар, преодолев 248 ступенек, и осмотреть окрестности — Берег Басков, океан и горы — с фантастических ракурсов.