Прогулка по улицам города позволит узнать о его аристократическом прошлом, увидеть великолепные дворцы и
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Узнать об аристократическом прошлом
- 🌊 Погрузиться в мир серфинга
- 🎣 Почувствовать атмосферу рыбацкой жизни
- 🇷🇺 Открыть русский след в Биаррице
- 🌅 Насладиться видами с маяка
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Гранд-пляж
- Старый порт
- Скала Богородицы
- Маяк на мысе Энсар
- Православная церковь Александра Невского
Описание экскурсии
Излюбленный курорт европейской и русской аристократии
Гуляя по улицам этого старинного городка, вы познакомитесь с его историей, узнаете, чем в прошлом жили его обитатели и почему на гербе города изображен кит. Я расскажу вам, как Биарриц обрел популярность среди европейской аристократии и кому обязан изящной застройкой Прекрасной Эпохи. Кроме того, поговорим о «русских», или «бархатных» сезонах Биаррица — здесь жили и отдыхали Антон Чехов, Александр Скрябин, Владимир Набоков и Василий Аксенов. В «русском квартале» вы увидите сохранившиеся особняки, в которых жили многие знаменитые люди (среди них — Игорь Стравинский). А также встретите православную церковь Александра Невского и прилегающую к ней улицу России, свидетельствующих о значительном «русском следе» в городе. И конечно, в нашей программе будет самый роскошный дворец Биаррица — бывшая летняя резиденция императрицы Евгении, а сейчас Hotel du Palais. Возле этого символа процветания ушедшей эпохи вы услышите истории о светских балах, шумных приемах и знаменитых гостях, приезжающих сюда со всего мира.
Гранд-пляж и колорит Старого порта
На главном пляже Биаррица, где герой набоковской «Лолиты» впервые увидел свою музу, вы совершите приятную морскую прогулку, узнаете о том, как город стал столицей европейского серфинга и услышите забавные истории покорения океанских волн. Минуя площадь Bellevue, расположенную рядом с главным пляжем, вы отправитесь в сторону Старого порта, где до сих пор ощущается атмосфера рыбацкой жизни, а в быших белых домиках рыбаков открыты рестораны, в которых готовят блюда из свежей рыбы и морепродуктов. После этого вы увидите, пожалуй, самый эмблематичный уголок Биаррица — скалу Богородицы, которую венчает статуя Девы Марии. Узнаете, почему это место имеет особое значение для жителей города и взглянете на побережье с прекрасной панорамной точки.
Старинное кафе, Коко Шанель и виды на Берег Басков
Вы пройдете по улочке Масагран, пестрящей своими разнообразными магазинчиками и террасами уличных кафе. По пути вам встретится самое знаменитое кафе Биаррица, открытое еще в 19 веке, куда любили наведываться за ром-бабами отдыхающие здесь короли и герцоги. Неподалеку вы увидите дом, где Коко Шанель держала свой бутик, а также узнаете, как дружба с русскими повлияла на ее творческий путь. В завершении экскурсии, по желанию, можно будет подняться на маяк на мысе Энсар, преодолев 248 ступенек, и осмотреть окрестности — Берег Басков, океан и горы — с фантастических ракурсов.