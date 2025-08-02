Мои заказы

Биарриц - город «бархатных сезонов»

Путешествие в Биарриц обещает встречу с аристократическим прошлым, серфингом и уникальными природными пейзажами. Откройте для себя тайны города
Эта индивидуальная экскурсия по Биаррицу предлагает погружение в историю и культуру одного из самых элегантных курортов Франции.

Прогулка по улицам города позволит узнать о его аристократическом прошлом, увидеть великолепные дворцы и
читать дальшеуменьшить

особняки, а также познакомиться с культурным наследием русских сезонов.

Гранд-пляж и Старый порт удивят своей атмосферой, а виды на Берег Басков и океан оставят незабываемые впечатления. Не упустите шанс прикоснуться к истории и насладиться красотой Биаррица

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Узнать об аристократическом прошлом
  • 🌊 Погрузиться в мир серфинга
  • 🎣 Почувствовать атмосферу рыбацкой жизни
  • 🇷🇺 Открыть русский след в Биаррице
  • 🌅 Насладиться видами с маяка

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Биаррица - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а город оживает, предлагая множество мероприятий и развлечений. Май и сентябрь также хороши для поездки, так как позволяют избежать пикового туристического сезона, сохраняя при этом приятный климат. В остальное время года, особенно зимой, Биарриц может предложить спокойствие и уединение, но погода может быть менее предсказуемой.
Сейчас август — это идеальное время.
Биарриц - город «бархатных сезонов»
Биарриц - город «бархатных сезонов»
Биарриц - город «бархатных сезонов»

Что можно увидеть

  • Гранд-пляж
  • Старый порт
  • Скала Богородицы
  • Маяк на мысе Энсар
  • Православная церковь Александра Невского

Описание экскурсии

Излюбленный курорт европейской и русской аристократии
Гуляя по улицам этого старинного городка, вы познакомитесь с его историей, узнаете, чем в прошлом жили его обитатели и почему на гербе города изображен кит. Я расскажу вам, как Биарриц обрел популярность среди европейской аристократии и кому обязан изящной застройкой Прекрасной Эпохи. Кроме того, поговорим о «русских», или «бархатных» сезонах Биаррица — здесь жили и отдыхали Антон Чехов, Александр Скрябин, Владимир Набоков и Василий Аксенов. В «русском квартале» вы увидите сохранившиеся особняки, в которых жили многие знаменитые люди (среди них — Игорь Стравинский). А также встретите православную церковь Александра Невского и прилегающую к ней улицу России, свидетельствующих о значительном «русском следе» в городе. И конечно, в нашей программе будет самый роскошный дворец Биаррица — бывшая летняя резиденция императрицы Евгении, а сейчас Hotel du Palais. Возле этого символа процветания ушедшей эпохи вы услышите истории о светских балах, шумных приемах и знаменитых гостях, приезжающих сюда со всего мира.

Гранд-пляж и колорит Старого порта
На главном пляже Биаррица, где герой набоковской «Лолиты» впервые увидел свою музу, вы совершите приятную морскую прогулку, узнаете о том, как город стал столицей европейского серфинга и услышите забавные истории покорения океанских волн. Минуя площадь Bellevue, расположенную рядом с главным пляжем, вы отправитесь в сторону Старого порта, где до сих пор ощущается атмосфера рыбацкой жизни, а в быших белых домиках рыбаков открыты рестораны, в которых готовят блюда из свежей рыбы и морепродуктов. После этого вы увидите, пожалуй, самый эмблематичный уголок Биаррица — скалу Богородицы, которую венчает статуя Девы Марии. Узнаете, почему это место имеет особое значение для жителей города и взглянете на побережье с прекрасной панорамной точки.

Старинное кафе, Коко Шанель и виды на Берег Басков
Вы пройдете по улочке Масагран, пестрящей своими разнообразными магазинчиками и террасами уличных кафе. По пути вам встретится самое знаменитое кафе Биаррица, открытое еще в 19 веке, куда любили наведываться за ром-бабами отдыхающие здесь короли и герцоги. Неподалеку вы увидите дом, где Коко Шанель держала свой бутик, а также узнаете, как дружба с русскими повлияла на ее творческий путь. В завершении экскурсии, по желанию, можно будет подняться на маяк на мысе Энсар, преодолев 248 ступенек, и осмотреть окрестности — Берег Басков, океан и горы — с фантастических ракурсов.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваш гид в Биарриц
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 1429 туристов
Официальный русскоязычный гид-переводчик испанского принимающего турагентства. Изучая испанский язык в Институте Сервантеса в Москве, я много путешествовала по Испании, и так влюбилась в эту удивительную страну, что решила переехать сюда.
читать дальшеуменьшить

Встречу вас в аэропорту, помогу разместиться в отеле, посоветую в выборе ресторанов и туристических маршрутов, покажу самые интересные места. Позабочусь, чтобы во время отдыха вы чувствовали себя комфортно и ощутили дух истинной Испании, с её неповторимым колоритом древней культуры, самобытных традиций и волшебной природы. Добро пожаловать!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Д
Спасибо Наталье за отличное проведенное время и приятную прогулку по Биаррицу!
Вам был полезен этот отзыв?
Я
Наталья - прекрасный гид! Хорошо подобран маршрут и структурирован материал!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Биарриц

Похожие экскурсии на «Биарриц - город «бархатных сезонов»»

Биарриц - первое свидание
Пешая
2.5 часа
37 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Биарриц - первое свидание
Главные достопримечательности и тайные уголки элегантного французского курорта на душевной экскурсии
14 авг в 09:30
15 авг в 13:00
от €260 за всё до 7 чел.
Фотопрогулка по Биаррицу
Пешая
1.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Фотопрогулка по Биаррицу
Индивидуальная фотопрогулка в Биаррице подарит вам уникальные кадры на фоне живописных мест. Узнайте больше о баскской культуре и насладитесь атмосферой
14 авг в 08:00
15 авг в 08:00
от €270 за всё до 10 чел.
Очарование баскских деревушек - на машине из Биаррица
На машине
7 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Очарование баскских деревушек - на машине из Биаррица
Путешествие в сердце баскской культуры: деревни у подножия Пиренеев ждут вас! Познакомьтесь с традициями и историей региона
14 авг в 09:00
15 авг в 13:00
от €425 за всё до 4 чел.
Роскошный Биарриц: Элегантность и история
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Роскошный Биарриц: Элегантность и история
Биарриц - престижный курорт Франции с великолепной архитектурой и живописными пляжами. Узнайте его тайны и насладитесь атмосферой Прекрасной Эпохи
Начало: По договоренности
€225 за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Биарриц. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Биарриц
от €300 за экскурсию