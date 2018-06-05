Отзыв на: Французская Страна Басков

А Александр 5

Мы заказывали у Эммы три экскурсии, поэтому оставлю отзыв о цикле Сан-Себастья, Бильбао и Французская страна Басков. Цель нашей поездки была Страна Басков, поэтому просто в точку. Спасибо большое, Эмма и Марианна! Мы все рассмотрели несмотря на дожди и жару. ;)) Сан-Жан де Люз будет сниться мне зимой! А за подсказку ехать из Сан-Себастьяна в Бильбао по побережью, Эмма, отдельный поклон))!