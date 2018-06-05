Все экскурсии в Биарриц
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Биарриц – доступно 3 экскурсии на 2021 год, 2 ⭐ отзыва, цены от €120. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Биарриц почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии во Франции на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
€120
за 1-7 чел.
Биарриц — первое свидание
Главные достопримечательности и тайные уголки элегантного французского курорта на душевной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
3ч
€200
за 1-7 чел.
Биарриц — город «бархатных сезонов»
Любимец старой аристократии и современных серфингистов
Индивидуальная экскурсия
8ч
€572
за 1-2 чел.
Французская Страна Басков
Байона, Биарриц, Сен-Жан-де-Люз — увлекательное путешествие по живописному побережью
Последние отзывы «Экскурсии Биарриц»
- Отзыв на: Французская Страна БасковЕЕвгения5 июня 2018Искренне рекомендую Эмму. Живой интересный рассказ, приятная поездка. Жаль, что не встретила ее раньше в Сан Себастьяне
- Отзыв на: Французская Страна БасковААлександр24 августа 2017Мы заказывали у Эммы три экскурсии, поэтому оставлю отзыв о цикле Сан-Себастья, Бильбао и Французская страна Басков. Цель нашей поездки была Страна Басков, поэтому просто в точку. Спасибо большое, Эмма и Марианна! Мы все рассмотрели несмотря на дожди и жару. ;)) Сан-Жан де Люз будет сниться мне зимой! А за подсказку ехать из Сан-Себастьяна в Бильбао по побережью, Эмма, отдельный поклон))!