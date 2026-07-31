Индивидуальная
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Биарриц - первое свидание
Главные достопримечательности и тайные уголки элегантного французского курорта на душевной экскурсии
Сегодня в 17:30
14 авг в 09:30
от €260 за всё до 7 чел.
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Фотопрогулка по Биаррицу
Индивидуальная фотопрогулка в Биаррице подарит вам уникальные кадры на фоне живописных мест. Узнайте больше о баскской культуре и насладитесь атмосферой
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15 авг в 08:00
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Биарриц - город «бархатных сезонов»
Путешествие в Биарриц обещает встречу с аристократическим прошлым, серфингом и уникальными природными пейзажами. Откройте для себя тайны города
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Очарование баскских деревушек - на машине из Биаррица
Путешествие в сердце баскской культуры: деревни у подножия Пиренеев ждут вас! Познакомьтесь с традициями и историей региона
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15 авг в 13:00
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Роскошный Биарриц: Элегантность и история
Биарриц - престижный курорт Франции с великолепной архитектурой и живописными пляжами. Узнайте его тайны и насладитесь атмосферой Прекрасной Эпохи
Начало: По договоренности
€225 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
N
Прогулка была в легкой непринужденной обстановке. Марианна отнеслась с пониманием и терпением к нашим троим детям, особенно к пятилетке. Фотографии получились чудесные. Очень рекомендую Марианну как фотогида по Биаррицу.
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Я
Хорошая экскурсия и доброжелательное отношение! Рекомендую для первого знакомства с Бьяриц!
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Марианна очень подробно и интересно рассказывает про Биарриц, было очент приятно, комфортно и интересно слушать. Дети в группе не смущали и их активность не помешала, что важно. оценка отлично
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Р
большое спасибо! все прошло отлично! будем обязательно рекомендовать экскурсию с Марианной друзьям!
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Марианна, спасибо за экскурсию по Биарриц!! прочувствовали городок и узнали новое благодаря Марианне!! спасибо
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Баские деревушки прекрасны!! Очень красивые виды и природа в целом. Достойная экскурсия - очень рекомендую!! Марианне СПАСИБО!! 🙏 😘
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Марианна, большое спасибо!! 🙏 К гиду вопросов нет - просто сам город не интересен. Всю исчерпывающую информацию можно прочесть в
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Е
спасибо Марианне за знакомство с Биаррицем! История города, красивые места, вкусный обед, приятное общение оставили прекрасное впечатление!
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Т
Восхитетельная прогулка по разным районам Биаррица.
Марианна воссоздает расказом прежнюю атмосферу буржуазного Биарритца, неспешно проходя от одного района к другому.
Марианна воссоздает расказом прежнюю атмосферу буржуазного Биарритца, неспешно проходя от одного района к другому.
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спасибо!! все супер!!
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Всего 45 отзывов в Биарриц
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Ответы на вопросы от путешественников по Биарриц
Самые популярные экскурсии в Биарриц
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Сколько стоит экскурсия по Биарриц в августе 2026
Сейчас в Биарриц можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 225 до 425. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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