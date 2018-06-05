Экскурсии Биарриц

Все экскурсии в Биарриц

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Биарриц – доступно 3 экскурсии на 2021 год, 2 ⭐ отзыва, цены от €120. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Биарриц почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии во Франции на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Биарриц — первое свидание
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
120
за 1-7 чел.
Биарриц — первое свидание
Главные достопримечательности и тайные уголки элегантного французского курорта на душевной экскурсии
Биарриц — город «бархатных сезонов»
Индивидуальная экскурсия
200
за 1-7 чел.
Биарриц — город «бархатных сезонов»
Любимец старой аристократии и современных серфингистов
Французская Страна Басков
Индивидуальная экскурсия
5
2
572
за 1-2 чел.
Французская Страна Басков
Байона, Биарриц, Сен-Жан-де-Люз — увлекательное путешествие по живописному побережью

Последние отзывы «Экскурсии Биарриц»

  • Отзыв на: Французская Страна Басков
    Е
    Евгения
    5 июня 2018
    5
    Искренне рекомендую Эмму. Живой интересный рассказ, приятная поездка. Жаль, что не встретила ее раньше в Сан Себастьяне
  • Отзыв на: Французская Страна Басков
    А
    Александр
    24 августа 2017
    5
    Мы заказывали у Эммы три экскурсии, поэтому оставлю отзыв о цикле Сан-Себастья, Бильбао и Французская страна Басков. Цель нашей поездки была Страна Басков, поэтому просто в точку. Спасибо большое, Эмма и Марианна! Мы все рассмотрели несмотря на дожди и жару. ;)) Сан-Жан де Люз будет сниться мне зимой! А за подсказку ехать из Сан-Себастьяна в Бильбао по побережью, Эмма, отдельный поклон))!
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