Биарриц — город красивого света, чудесных закатов и рассветов, необыкновенного неба, могучего океана и атмосферных локаций.
В самых интересных уголках я сделаю ваши фотографии в стиле лайфстайл, на которых будут искренние эмоции и неподдельные улыбки. Места я подберу специально для вас — это зависит от ваших задумок и пожеланий.
В самых интересных уголках я сделаю ваши фотографии в стиле лайфстайл, на которых будут искренние эмоции и неподдельные улыбки. Места я подберу специально для вас — это зависит от ваших задумок и пожеланий.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
В Биаррице много красивых мест — живописная набережная, уютные улицы, интересные кафе, пышные парки. Я прислушаюсь к вашим пожеланиям и, исходя из них, предложу маршрут и конкретные локации. Если вы на машине, мы можем проехаться по Французской Стране Басков и попасть в колоритные деревушки и на дикие пляжи.
Я не только снимаю — я ещё и рассказываю. Вы узнаете, почему баски носят красные и чёрные береты, как звучит баскский язык и в чём особенность их кухни.
Организационные детали
- Через 10–14 дней после встречи вы получите около 100 фотографий в цветокоррекции.
- Напитки и закуски на прогулке оплачиваются отдельно и по желанию
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марианна — ваш гид в Биарриц
Провела экскурсии для 179 туристов
Меня зовут Марианна, я живу в маленьком городке Биарриц на берегу могучего Атлантического океана. Приглашаю в мои авторские мини-путешествия по загадочной Басконии!Задать вопрос
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