Биарриц — город красивого света, чудесных закатов и рассветов, необыкновенного неба, могучего океана и атмосферных локаций. В самых интересных уголках я сделаю ваши фотографии в стиле лайфстайл, на которых будут искренние эмоции и неподдельные улыбки. Места я подберу специально для вас — это зависит от ваших задумок и пожеланий.

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

В Биаррице много красивых мест — живописная набережная, уютные улицы, интересные кафе, пышные парки. Я прислушаюсь к вашим пожеланиям и, исходя из них, предложу маршрут и конкретные локации. Если вы на машине, мы можем проехаться по Французской Стране Басков и попасть в колоритные деревушки и на дикие пляжи.

Я не только снимаю — я ещё и рассказываю. Вы узнаете, почему баски носят красные и чёрные береты, как звучит баскский язык и в чём особенность их кухни.

Организационные детали