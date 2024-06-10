Фотопрогулка по Биаррицу

Оценить красоту города, получить эффектные снимки и узнать, почему баски носят береты
Биарриц — город красивого света, чудесных закатов и рассветов, необыкновенного неба, могучего океана и атмосферных локаций.

В самых интересных уголках я сделаю ваши фотографии в стиле лайфстайл, на которых будут искренние эмоции и неподдельные улыбки. Места я подберу специально для вас — это зависит от ваших задумок и пожеланий.
Фотопрогулка по Биаррицу
Фотопрогулка по Биаррицу
Фотопрогулка по Биаррицу
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

В Биаррице много красивых мест — живописная набережная, уютные улицы, интересные кафе, пышные парки. Я прислушаюсь к вашим пожеланиям и, исходя из них, предложу маршрут и конкретные локации. Если вы на машине, мы можем проехаться по Французской Стране Басков и попасть в колоритные деревушки и на дикие пляжи.

Я не только снимаю — я ещё и рассказываю. Вы узнаете, почему баски носят красные и чёрные береты, как звучит баскский язык и в чём особенность их кухни.

Организационные детали

  • Через 10–14 дней после встречи вы получите около 100 фотографий в цветокоррекции.
  • Напитки и закуски на прогулке оплачиваются отдельно и по желанию

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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