Погрузитесь в атмосферу умиротворения и вековой истории, отправившись на живописный остров Сен-Онора, спрятанный в лазурных водах Средиземного моря всего в нескольких километрах от Канн. Этот крошечный остров, принадлежащий монахам Леринского аббатства, приглашает гостей к неспешному путешествию среди древних стен, ароматных сосен и виноградников. Что вас ждёт:Прогулка по средневековым тропам, ведущим к величественному монастырю XI века, который и сегодня является действующим. Вы увидите мощные укрепления, где монахи некогда укрывались от пиратов, посетите старинную церковь и прогуляетесь вдоль живописных берегов, наслаждаясь панорамными видами Лазурного берега. Особый момент экскурсии – посещение винодельни аббатства, где монахи с давних времен создают уникальные вина. Здесь можно узнать о традиционных методах виноделия и попробовать редкие сорта, доступные лишь на острове. Эта экскурсия подарит вам не только эстетическое наслаждение природой и архитектурой, но и возможность прикоснуться к духовному наследию, которое бережно хранится на Сен-Онора уже более тысячи лет. Важная информация: Ожидание туриста более чем 30 мин оплачивается из расчета-50 евро /час Дополнительное время экскурсии оплачивается туристом из расчета 50 евро /час Остров открыт для посещения круглый год Вход разрешен с 10:00 до 16:30 (летом — до 18:30) По воскресеньям и в религиозные праздники часть территории может быть закрыта для туристов. Билет на катер туда-обратно: около 19-22 евро на взрослого. Запрещено курение, пикники и шумное поведение. На острове нет магазинов и ресторанов, только небольшая лавка с продукцией аббатства (вино, ликеры, мед). Рекомендуем взять с собой:

Удобную обувь для прогулок по природным тропам.

Воду и легкий перекус (учитывая отсутствие кафе).

• Защитные средства от солнца (панама, солнцезащитный крем). Дополнительные возможности:

Винная дегустация монастырских вин (по предварительной записи).