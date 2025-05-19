Остров святого Сент-Онора окутан легендами, а ценность его духовного наследия сопоставима с удивительной красотой окружающего пейзажа.
На прогулке мы обойдём остров целиком, осмотрим знаменитый Леринский монастырь и часовни, где жили монахи.
Вы узнаете захватывающие сюжеты из многовековой истории монастыря и увидите один из самых необычных уголков Французской Ривьеры.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Погрузитесь в атмосферу умиротворения и вековой истории, отправившись на живописный остров Сен-Онора, спрятанный в лазурных водах Средиземного моря всего в нескольких километрах от Канн. Этот крошечный остров, принадлежащий монахам Леринского аббатства, приглашает гостей к неспешному путешествию среди древних стен, ароматных сосен и виноградников. Что вас ждёт:Прогулка по средневековым тропам, ведущим к величественному монастырю XI века, который и сегодня является действующим. Вы увидите мощные укрепления, где монахи некогда укрывались от пиратов, посетите старинную церковь и прогуляетесь вдоль живописных берегов, наслаждаясь панорамными видами Лазурного берега. Особый момент экскурсии – посещение винодельни аббатства, где монахи с давних времен создают уникальные вина. Здесь можно узнать о традиционных методах виноделия и попробовать редкие сорта, доступные лишь на острове. Эта экскурсия подарит вам не только эстетическое наслаждение природой и архитектурой, но и возможность прикоснуться к духовному наследию, которое бережно хранится на Сен-Онора уже более тысячи лет. Важная информация: Ожидание туриста более чем 30 мин оплачивается из расчета-50 евро /час Дополнительное время экскурсии оплачивается туристом из расчета 50 евро /час Остров открыт для посещения круглый год Вход разрешен с 10:00 до 16:30 (летом — до 18:30) По воскресеньям и в религиозные праздники часть территории может быть закрыта для туристов. Билет на катер туда-обратно: около 19-22 евро на взрослого. Запрещено курение, пикники и шумное поведение. На острове нет магазинов и ресторанов, только небольшая лавка с продукцией аббатства (вино, ликеры, мед). Рекомендуем взять с собой:
- Удобную обувь для прогулок по природным тропам.
- Воду и легкий перекус (учитывая отсутствие кафе).
• Защитные средства от солнца (панама, солнцезащитный крем). Дополнительные возможности:
Винная дегустация монастырских вин (по предварительной записи).
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Леринское аббатство - действующий монастырь XI века, где живут и трудятся монахи-бенедиктинцы. Здесь можно увидеть старинные кельи, часовню и церковь Святой Троицы
- Средневековая крепость-часовня - внушительное каменное сооружение XI века, служившее укрытием от пиратов. С ее башни открывается потрясающий вид на Лазурный берег
- Семь древних часовен - разбросаны по всему острову, каждая из них имеет свою уникальную историю
- Виноградники монастыря - здесь выращивают виноград для знаменитых вин, которые производятся монахами с соблюдением традиционных технологий
- Живописные побережья - прогулочные тропы вдоль лазурных вод Средиземного моря с прекрасными видами на Каннский залив и соседний остров Сент-Маргерит
- Монастырский магазин - здесь можно приобрести уникальные вина, ликеры, мед и другие продукты, изготовленные монахами
- Это путешествие подарит вам не только исторические открытия, но и ощущение умиротворения в одном из самых тихих уголков Лазурного берега
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Билет на катер туда-обратно: около 17-22 евро на взрослого
Место начала и завершения?
3 Quai Saint-Pierre, Cannes, Planarian-Embarcadère île Saint-Honorat
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
N
Natashac
19 мая 2025
Спасибо большое Диане за экскурсию! Она нам очень много рассказала интересного об острове и монахах. Так же многое из исторических фактов. Мы хорошо провели время на тихом острове и благодарны Диане. Всем советую 😁
