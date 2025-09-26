читать дальше

домом, который я с радостью открываю для гостей. Мне дана уникальная возможность совместить свои увлечения с работой и познакомить вас с тем, что так неистово люблю сама. В каждой экскурсии я стремлюсь передать свою страсть к этому региону, чтобы и у вас остались незабываемые впечатления. Я легко и ненавязчиво обращу вас «в свою веру». История края, живописные пейзажи и пляжи, лучшие рестораны, винодельни и рынки, где вы сможете попробовать подлинные деликатесы и вина, характерные для региона, всё это ляжет к вашим ногам. Яркие впечатления обеспечат вас энергией и силами до нашей следующей встречи. Тот, кто приехал один раз, вернётся вновь, это я могу сказать со 100% гарантией.