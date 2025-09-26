Остров Сент-Онора привлекает путешественников своими легендами и духовным наследием.
Здесь можно посетить Леринский монастырь, где до сих пор живут монахи, и насладиться прогулками по тенистым аллеям. Участники экскурсии узнают о нападениях пиратов и удивительных фактах, связанных с монастырем. Виды Лазурного берега и уникальная атмосфера делают это место особенным. Идеально для тех, кто ищет уединение и интересные истории
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Уникальные легенды и истории
- 🏛 Посещение Леринского монастыря
- 🌊 Виды Лазурного берега
- 🧘♂️ Уединение и спокойствие
- 🍷 Интересные факты о вине
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Что можно увидеть
- Леринский монастырь
- Часовни острова
Описание экскурсии
Поездка из Канн до острова на катере занимает всего 15–20 минут. В отличие от своей знаменитой соседки — острова Сент-Маргерит — остров Сент-Онора до сих пор остаётся нетуристическим местом. Сюда приезжают в поисках уединения и колорита из средневековых легенд.
Я расскажу вам:
- предание о том, как святой Онора прибыл на остров и кого он здесь встретил
- как он основал монастырь в 5 веке и почему здесь до сих пор нет змей
- благодаря чему это место стало важным духовным центром
- о нападениях пиратов, войнах и разрушениях
- и о том, почему монахи всегда возвращались и восстанавливали свою обитель
На прогулке:
- мы посетим Леринский монастырь и, возможно, немного послушаем мессу
- побываем в нескольких старинных часовнях, где монахи жили
- побродим по тенистым аллеям среди вековых сосен и эвкалиптов
- полюбуемся видами Лазурного берега
- при желании устроим небольшой пикник в одном из оборудованных мест
А ещё:
- рядом с одной из часовен вы увидите печки, в которых раскаляли ядра, чтобы поджигать паруса пиратских кораблей
- в другой часовне устроим необычную викторину: ваш вопрос — мой ответ
- вы узнаете, почему бутылка вина, изготовленного насельниками Леринского монастыря, может стоить несколько сотен евро
- выясните, почему здесь нет машин и практически отсутствует современная инфраструктура
- и многое другое!
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается билет на катер — €22 евро (есть льготы)
- Возьмите с собой перекус, чтобы устроить пикник
- Месса в монастырском храме проводится в 12:30 — планируйте время начала экскурсии, если хотите её посетить
- Экскурсия доступна для людей с ограниченными возможностями, однако следует учитывать, что на острове есть участки с неровными тропами
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У причала в Каннах
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Диана — ваш гид в Каннах
Провела экскурсии для 236 туристов
Bonjour mes amis! Добро пожаловать на Лазурное побережье Франции. Я живу на юге Франции и являюсь дипломированным гидом. Этот край стал стал для меня не только местом проживания, но и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Влада
26 сен 2025
Хочу поблагодарить Диану за чудесное путешествие на остров Сент-Онора.
Мы- семья с тремя разновозрастными детьми и хотели совместить приятную прогулку с интересной информацией, и мы отлично провели время с Дианой.
Хочу отметить
Александра
19 сен 2025
Огромная благодарность Диане за этот глоток свежего воздуха под названием остров Сент-Онора. Мы остались в восторге от экскурсовода и самой экскурсии, с Дианой очень легко и интересно, а остров не может в себя не влюбить. Обязательно рекомендуем к посещению, если вы приезжаете в Канны.
К
Ксения
21 авг 2025
Однозначно всем рекомендуем побывать на экскурсии с Дианой на острове Сент-Онора. Остров безумно интересный, то, как Диана рассказывает про его историю, очень увлекательно и легко воспринимается. Диана рассказывает не только про остров, но и даёт очень много классных советов, куда сходить и что посетить, что очень полезно туристу. С Дианой было так легко, как будто мы уже давно знакомы.
А
Алексей
20 апр 2025
Прекрасный остров и экскурсия, рекомендую
Входит в следующие категории Каннов
