Тайны острова Сент-Онора

Погрузитесь в атмосферу средневековых легенд на острове Сент-Онора. Узнайте историю Леринского монастыря и насладитесь красотой природы
Остров Сент-Онора привлекает путешественников своими легендами и духовным наследием.

Здесь можно посетить Леринский монастырь, где до сих пор живут монахи, и насладиться прогулками по тенистым аллеям. Участники экскурсии узнают о нападениях пиратов и удивительных фактах, связанных с монастырем. Виды Лазурного берега и уникальная атмосфера делают это место особенным. Идеально для тех, кто ищет уединение и интересные истории
5
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Уникальные легенды и истории
  • 🏛 Посещение Леринского монастыря
  • 🌊 Виды Лазурного берега
  • 🧘‍♂️ Уединение и спокойствие
  • 🍷 Интересные факты о вине
Тайны острова Сент-Онора© Диана
Тайны острова Сент-Онора© Диана
Тайны острова Сент-Онора© Диана
Ближайшие даты:
14
ноя18
ноя20
ноя21
ноя23
ноя24
ноя25
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Что можно увидеть

  • Леринский монастырь
  • Часовни острова

Описание экскурсии

Поездка из Канн до острова на катере занимает всего 15–20 минут. В отличие от своей знаменитой соседки — острова Сент-Маргерит — остров Сент-Онора до сих пор остаётся нетуристическим местом. Сюда приезжают в поисках уединения и колорита из средневековых легенд.

Я расскажу вам:

  • предание о том, как святой Онора прибыл на остров и кого он здесь встретил
  • как он основал монастырь в 5 веке и почему здесь до сих пор нет змей
  • благодаря чему это место стало важным духовным центром
  • о нападениях пиратов, войнах и разрушениях
  • и о том, почему монахи всегда возвращались и восстанавливали свою обитель

На прогулке:

  • мы посетим Леринский монастырь и, возможно, немного послушаем мессу
  • побываем в нескольких старинных часовнях, где монахи жили
  • побродим по тенистым аллеям среди вековых сосен и эвкалиптов
  • полюбуемся видами Лазурного берега
  • при желании устроим небольшой пикник в одном из оборудованных мест

А ещё:

  • рядом с одной из часовен вы увидите печки, в которых раскаляли ядра, чтобы поджигать паруса пиратских кораблей
  • в другой часовне устроим необычную викторину: ваш вопрос — мой ответ
  • вы узнаете, почему бутылка вина, изготовленного насельниками Леринского монастыря, может стоить несколько сотен евро
  • выясните, почему здесь нет машин и практически отсутствует современная инфраструктура
  • и многое другое!

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается билет на катер — €22 евро (есть льготы)
  • Возьмите с собой перекус, чтобы устроить пикник
  • Месса в монастырском храме проводится в 12:30 — планируйте время начала экскурсии, если хотите её посетить
  • Экскурсия доступна для людей с ограниченными возможностями, однако следует учитывать, что на острове есть участки с неровными тропами

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У причала в Каннах
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диана
Диана — ваш гид в Каннах
Провела экскурсии для 236 туристов
Bonjour mes amis! Добро пожаловать на Лазурное побережье Франции. Я живу на юге Франции и являюсь дипломированным гидом. Этот край стал стал для меня не только местом проживания, но и
читать дальше

домом, который я с радостью открываю для гостей. Мне дана уникальная возможность совместить свои увлечения с работой и познакомить вас с тем, что так неистово люблю сама. В каждой экскурсии я стремлюсь передать свою страсть к этому региону, чтобы и у вас остались незабываемые впечатления. Я легко и ненавязчиво обращу вас «в свою веру». История края, живописные пейзажи и пляжи, лучшие рестораны, винодельни и рынки, где вы сможете попробовать подлинные деликатесы и вина, характерные для региона, всё это ляжет к вашим ногам. Яркие впечатления обеспечат вас энергией и силами до нашей следующей встречи. Тот, кто приехал один раз, вернётся вновь, это я могу сказать со 100% гарантией.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Влада
Влада
26 сен 2025
Хочу поблагодарить Диану за чудесное путешествие на остров Сент-Онора.
Мы- семья с тремя разновозрастными детьми и хотели совместить приятную прогулку с интересной информацией, и мы отлично провели время с Дианой.
Хочу отметить
читать дальше

теплый приём, информационную поддержку с самого начала общения и глубокую эмпатию.
Всё началось с самого первого сообщения, со знакомства с гидом.
Диана расспросила, уточнила все наши ожидания, гибко сориентировалась и дополнила поездку посещением каннского рынка с дегустацией местных специалитетов. Это было отличным началом поездки на остров.
Приятная во всех отношениях поездка- чудесные пейзажи, пьянящий воздух на острове, историческая информация, и в аккомпанемент дегустация вина и ликёров, произведённых монахами.
Помимо всего прочего, Диана - очень тёплый и отзывчивый человек.
Помогла нам освоить местные электрички, рассказала много интересной информации о жизни в регионе, про еду, транспорт, особенности.
В общем, мы очень довольны экскурсией и знакомством с Дианой.

Александра
Александра
19 сен 2025
Огромная благодарность Диане за этот глоток свежего воздуха под названием остров Сент-Онора. Мы остались в восторге от экскурсовода и самой экскурсии, с Дианой очень легко и интересно, а остров не может в себя не влюбить. Обязательно рекомендуем к посещению, если вы приезжаете в Канны.
К
Ксения
21 авг 2025
Однозначно всем рекомендуем побывать на экскурсии с Дианой на острове Сент-Онора. Остров безумно интересный, то, как Диана рассказывает про его историю, очень увлекательно и легко воспринимается. Диана рассказывает не только про остров, но и даёт очень много классных советов, куда сходить и что посетить, что очень полезно туристу. С Дианой было так легко, как будто мы уже давно знакомы.
А
Алексей
20 апр 2025
Прекрасный остров и экскурсия, рекомендую

Входит в следующие категории Каннов

