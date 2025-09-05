10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

🌊 Полюбуйтесь лазурным морем на набережной Круазетт
📜 Узнайте легенды Леринских островов
Что можно увидеть
Аллея звезд
Дворец Кинофестивалей
Граффити
Набережная Круазетт
Холм Сюке
Замок Кастр
Церковь Нотре Дам д’Эсперанс
Описание экскурсии
Мероприятие, принесшее городу мировую известность
Мы пройдем по Аллее звезд и увидим большую часть коллекции «звездных рук». Поговорим об известных актрисах: Бриджит Бордо, Грейс Келли и Татьяне Самойловой, о Мэрил Стрип, Джулии Робертс и других. На красной дорожке, ведущей ко входу во Дворец Кинофестивалей, устроим небольшую фотосессию. Я расскажу о причинах создания фестиваля и необычных случаях, произошедших на этом мероприятии. А иллюстрациями к рассказу станут огромные граффити на стенах в городе, посвящённые кино и знаменитым актерам.
Не кино единым
Канны — это не только фестиваль. На роскошной набережной Круазетт вы полюбуетесь лазурным морем и услышите о её названии. По узким улочкам Старого года мы поднимемся на вершину холма Сюке. С панорамной площадки откроется вид на раскинувшийся у берега город и остров Сен-Оноре, где с 5 века и по сей день трудятся монахи Леринского аббатства. Я расскажу о роли аббатов в истории Канн и поведаю легенду о человеке в железной маске, который был заключен на соседнем острове Сен-Маргерит. После мы осмотрим средневековый замок Кастр — вы узнаете, что сегодня находится за мощными стенами — и заглянем в романскую церковь Нотре Дам д’Эсперанс, где вы увидите фрески Жоржа Ру и позолоченную статую святой Анны 15 века.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная, дополнительных трат не предвидится.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На железнодорожном вокзале Канн
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина — ваш гид в Каннах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2037 туристов
Я много путешествовала по Франции, изучая её историю и язык. За это время мне довелось узнать множество удивительных фактов и легенд, которыми я с радостью поделюсь с вами. Общение с путешественниками дарит мне истинное удовольствие. На моих экскурсиях вы будете чувствовать себя комфортно, сблизитесь с чудесными южными городками и увидите их с лучшей стороны!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 27 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Дарья
Благодаря Полине нам удалось ощутить весь колорит этого чудесного города. Мы узнали много исторических фактов, местных легенд и традиций. Не только прогулялись по живописным улочкам и увидели знаменитый Дворец фестивалей читать дальшеуменьшить
и конгрессов, но также побывали на местном рынке и попробовали несколько местных деликатесов.
После экскурсии Полина на память подарила открытку, посоветовала несколько мест, где можно вкусно пообедать, и отправила интересную книгу, о которой упоминала в своем рассказе о городе.
Спасибо вам за чудесную прогулку и яркие впечатления! Надеюсь, нам ещё удастся побывать на Лазурном Берегу и послушать ваши экскурсии.
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Б
Бектур
Хочу поделиться впечатлениями от экскурсии в Каннах с гидом Полиной! Это было потрясающее путешествие, полное интересных фактов и удивительных историй.
Полина показала нам старый квартал Сюке и средневековый замок, где мы читать дальшеуменьшить
узнали о легенде человека в железной маске и местах его заточения, включая остров Сен-Оноре с его монахами. Особенно запомнилась церковь своей исторической красотой Нотре Дам д’Эсперанс и Аллея звезд у Дворца Кинофестивалей, где Полина рассказала о курьезах и истории создания этой знаменитой локации.
Прогулка по набережной Круазетт была незабываемой: мы узнали много нового об истории города и интересных событиях, связанных с этой частью Канн, включая историю появления "с перчинкой" роскошного отеля Carlton. Полина так увлеченно делилась своими знаниями, что экскурсия прошла легко и интересно, без малейшей скуки. Приятным бонусом были рекомендации по локациям к самостоятельной прогулке, шопинг-местах, особенных ресторанчиков, и краткими списком литературы к прочтению для полного формирования образа этого незабываемого городка!
В целом, это была наизамечательнейшая экскурсия, и я настоятельно рекомендую Полину всем, кто хочет узнать больше о Каннах!
+2
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Андрей
Выражаем огромную семейную благодарность Полине за введение в историю города, погружение в атмосферу, интересные рассказы. Удивительно совпало, что в момент посещения проводились заключительные дни кинофестиваля. Можно увидеть вживую мировых звезд кино) Красивая атмосфера Лазурного берега, вкусная еда и вино сделают пребывание незабываемым)
+2
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Марина
Must have)) Очень приятная и информативная прогулка и экскурсия.
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Е
Екатерина
Полина молодец - показала и рассказала нам о Каннах все, что можно: и малюсенький старый город, и рынок, где мы попробовали местные вкусности, и памятник первому туристу, и дворец кинофестивалей, читать дальшеуменьшить
по виду обычный кинотеатр с надписью "Казино", и улицу с магазинами, и набережную, рассказала про сопутсвующие острова. . Проблема только в том, что это и есть все Канны. . Все это можно вполне посмотреть самостоятельно. Брать эту экскурсию саму по себе, считаю, не стоит. Если только вместе еще с чем-то: островами, другим городами (антибы, ницца, монако). В этом случае смело рекомендую Полину. Ниццу и проч. места знает - все покажет, раскажет. Время проведете приятно и с пользой.
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Н
Наталья
С Полиной посетили вторую экскурсию. Прекрасно, как и в Ницце. Настолько доступно, легко и захватывающе. Узнали массу интересного опять же многогранно. Экскурсия пролетела на одном дыхании. И история старого города, читать дальшеуменьшить
и современность. И практические советы. Прекрасный рассказ о Каннских фестивалях. Прошли по аллее звёзд. Получили практические советы. Полина провела с нами фотосессию. В прошлом году в Каннах были наши друзья. Вернулись и не посоветовали нам этот город. А мы вернулись благодаря Полине в восторге и под впечатлением. Спасибо, Полина за экскурсию и помощь!!! Жаль, у нас мало времени, с удовольствием ездили бы на все экскурсии с Полиной.