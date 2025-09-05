10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Описание экскурсии

Мероприятие, принесшее городу мировую известность

Мы пройдем по Аллее звезд и увидим большую часть коллекции «звездных рук». Поговорим об известных актрисах: Бриджит Бордо, Грейс Келли и Татьяне Самойловой, о Мэрил Стрип, Джулии Робертс и других. На красной дорожке, ведущей ко входу во Дворец Кинофестивалей, устроим небольшую фотосессию. Я расскажу о причинах создания фестиваля и необычных случаях, произошедших на этом мероприятии. А иллюстрациями к рассказу станут огромные граффити на стенах в городе, посвящённые кино и знаменитым актерам.

Не кино единым

Канны — это не только фестиваль. На роскошной набережной Круазетт вы полюбуетесь лазурным морем и услышите о её названии. По узким улочкам Старого года мы поднимемся на вершину холма Сюке. С панорамной площадки откроется вид на раскинувшийся у берега город и остров Сен-Оноре, где с 5 века и по сей день трудятся монахи Леринского аббатства. Я расскажу о роли аббатов в истории Канн и поведаю легенду о человеке в железной маске, который был заключен на соседнем острове Сен-Маргерит. После мы осмотрим средневековый замок Кастр — вы узнаете, что сегодня находится за мощными стенами — и заглянем в романскую церковь Нотре Дам д’Эсперанс, где вы увидите фрески Жоржа Ру и позолоченную статую святой Анны 15 века.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная, дополнительных трат не предвидится.