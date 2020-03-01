10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Курьезные рассказы о фестивале, старый квартал Сюке и истории о монахах и средневековом замке

Полина
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Полина – ваш гид
Вы услышите любопытные истории Каннского фестиваля, почувствуете себя звездой, пройдя по красной дорожке, и увидите шедевры стрит-арта, посвященные миру кино.

В старом квартале Сюке осмотрите средневековый замок, полюбуетесь видом на город и узнаете легенды Леринских островов.
110 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча на железнодорожном вокзале Канн
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У этой экскурсии10 отзывов
4.7
Канны: кино и не только
Канны: кино и не только

Что вас ожидает

Мероприятие, принесшее городу мировую известность
Мы пройдем по Аллее звезд и увидим большую часть коллекции «звездных рук». Поговорим об известных актрисах: Бриджит Бордо, Грейс Келли и Татьяне Самойловой, о Мэрил Стрип, Джулии Робертс и других. На красной дорожке, ведущей ко входу во Дворец Кинофестивалей, устроим небольшую фотосессию. Я расскажу о причинах создания фестиваля и необычных случаях, произошедших на этом мероприятии. А иллюстрациями к рассказу станут огромные граффити на стенах в городе, посвящённые кино и знаменитым актерам.

Не кино единым
Канны — это не только фестиваль. На роскошной набережной Круазетт вы полюбуетесь лазурным морем и услышите о её названии. По узким улочкам Старого года мы поднимемся на вершину холма Сюке. С панорамной площадки откроется вид на раскинувшийся у берега город и остров Сен-Оноре, где с 5 века и по сей день трудятся монахи Леринского аббатства. Я расскажу о роли аббатов в истории Канн и поведаю легенду о человеке в железной маске, который был заключен на соседнем острове Сен-Маргерит. После мы осмотрим средневековый замок Кастр — вы узнаете, что сегодня находится за мощными стенами — и заглянем в романскую церковь Нотре Дам д’Эсперанс, где вы увидите фрески Жоржа Ру и позолоченную статую святой Анны 15 века.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная, дополнительных трат не предвидится.

Канны: кино и не только
Канны: кино и не только
Канны: кино и не только
Канны: кино и не только
Канны: кино и не только
Канны: кино и не только
Канны: кино и не только
Канны: кино и не только
Канны: кино и не только

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на железнодорожном вокзале Канн.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Полина
Полина
Добрый день, меня зовут Полина. Я много путешествовала по Франции, изучая ее историю и язык. За это время мне довелось узнать множество удивительных фактов и легенд, которыми я с радостью поделюсь с вами. Общение с путешественниками дарит мне истинное удовольствие. На моих экскурсиях вы будете чувствовать себя комфортно, сблизитесь с чудесными южными городками и увидите их с лучшей стороны!
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10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

1 марта 2020
Очень понравилась экскурсия в Каннах. Полина рассказала массу всего интересного и важного. Узнали интересные факты о русских в Каннах. Обязательно следует брать экскурсию в Канны. Причем если вы едете вместе с Полиной на поезде, билеты - за полцены. Полина - гид по призванию, берите экскурсию, не пожалеете!
20 февраля 2020
Очень интересная экскурсия с замечательным гидом. Узнала много нового про Канны. Маршрут очень продуман. Прекрасная передача информации. Обязательно ещё вернёмся к этому гиду. Очень рекомендую.
20 октября 2019
Полина молодец - показала и рассказала нам о Каннах все, что можно: и малюсенький старый город, и рынок, где мы попробовали местные вкусности, и памятник первому туристу, и дворец кинофестивалей, по виду обычный кинотеатр с надписью "Казино", и улицу с магазинами, и набережную, рассказала про сопутсвующие острова.. Проблема только в том, что это и есть все Канны.. Все это можно вполне посмотреть самостоятельно. Брать эту экскурсию саму по себе, считаю, не стоит. Если только вместе еще с чем-то: островами, другим городами (антибы, ницца, монако). В этом случае смело рекомендую Полину. Ниццу и проч. места знает - все покажет, раскажет. Время проведете приятно и с пользой.
19 октября 2019
За пару часов узнали о Каннах практически все!!!!! Спасибо Полине!!!!!
27 сентября 2019
Отличная экскурсия! Полина очень приятная девушка. Время прошло легко и непринуждённо. Отдельное спасибо за советы по выбору сувениров и подарков.
24 сентября 2019
Впечатления об экскурсии подпортил дождь. Но дело не только в этом. Информации у гида хватило только на полтора часа из 2-х. Рассказ не очень хорошо структурирован, объём - минимум, который легко можно прочитать самим. При этом Полина - очень приятная и доброжелательная. Помогала нам со всеми нашими просьбами , несвязанными с экскурсией. Как сопровождающий в незнакомом городе - отлично. Но как экскурсовод слабовато. Думаем, что все впереди, гид начинающий, молодой.
20 августа 2019
С Полиной экскурсия прошла очень интересно и познавательно! Провели фото сессию на красной дорожке, Полина рассказала историю города . Погуляли по красивым улочкам, перекусили в кафе. Время промчалось быстро и осталось море впечатлений!!!
20 июля 2019
С Полиной посетили вторую экскурсию. Прекрасно, как и в Ницце. Настолько доступно, легко и захватывающе. Узнали массу интересного опять же многогранно. Экскурсия пролетела на одном дыхании. И история старого города, и современность. И практические советы. Прекрасный рассказ о Каннских фестивалях. Прошли по аллее звёзд. Получили практические советы. Полина провела с нами фотосессию. В прошлом году в Каннах были наши друзья. Вернулись и не посоветовали нам этот город. А мы вернулись благодаря Полине в восторге и под впечатлением. Спасибо, Полина за экскурсию и помощь!!! Жаль, у нас мало времени, с удовольствием ездили бы на все экскурсии с Полиной.
10 июля 2019
Отличная экскурсия
28 июня 2019
Экскурсия по Каннам прошла прекрасно! Не смотря на жаркую погоду, мы с большим удовольствием провели время! Спасибо большое Полине!

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