Лучшие месяцы для экскурсии «Привет, Канны» - май, июнь, сентябрь и октябрь. В это время Канны особенно привлекательны благодаря фестивалям и комфортной атмосфере для прогулок. Вы сможете насладиться культурными событиями и избежать большого наплыва туристов.

Экскурсия «Привет, Канны» предлагает уникальную возможность увидеть знаковые места города.Туристы посетят набережную Круазет с её престижными отелями и магазинами, старый квартал Лё Сюке с панорамными видами и историческими зданиями. Вилла

Домерг в стиле ар-деко и живописные пляжи также входят в маршрут. Гид расскажет об истории Канн и Леринских островов, а также о местных традициях и кухне. Экскурсия подходит для взрослых и детей от 7 лет и может быть адаптирована под ваши пожелания

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Описание экскурсии

Набережная Круазет — живописный бульвар вдоль побережья

Здесь находятся престижные отели и брендовые магазины. А в 1949 году появился Дворец фестивалей и конгрессов, где проходит Каннский фестиваль.

Лё Сюке — старый квартал

Отсюда открывается панорамный вид на весь город — видны залив, Леринские острова и старый порт. Здесь есть важная для Канн церковь Нотр-Дам-де-л’Эсперанс, уютные бары и ресторанчики. А ещё Музей мировых исследований с коллекцией искусства Океании и доколумбовой керамики, который по желанию можно посетить.

Красивые пляжи с мелким песком

Вдоль береговой линии расположились чудесные пляжи. Я расскажу, как выглядели эти территории в 19 веке, когда Канны были небольшим рыбацким городком, и что изменилось с приходом элитного туризма.

Вилла Домерг в стиле ар-деко

Вы полюбуетесь средиземноморскими садами и великолепными пейзажами, а я расскажу историю этого места. Если захотите, зайдём внутрь дома и исследуем его интерьеры.

Организационные детали