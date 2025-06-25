Погрузитесь в атмосферу Канн, прогуляйтесь по набережной Круазет и старому кварталу Лё Сюке. Узнайте секреты города и насладитесь его красотой
Экскурсия «Привет, Канны» предлагает уникальную возможность увидеть знаковые места города.
Туристы посетят набережную Круазет с её престижными отелями и магазинами, старый квартал Лё Сюке с панорамными видами и историческими зданиями. Вилла читать дальше
Домерг в стиле ар-деко и живописные пляжи также входят в маршрут. Гид расскажет об истории Канн и Леринских островов, а также о местных традициях и кухне. Экскурсия подходит для взрослых и детей от 7 лет и может быть адаптирована под ваши пожелания
6 причин купить эту экскурсию
🌟 Индивидуальный подход
🏖️ Живописные пляжи
🏛️ Исторические достопримечательности
🍽️ Рекомендации по ресторанам
🚗 Комфортное перемещение
👨👩👧👦 Подходит для семей
Лучшее время для посещения
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Лучшие месяцы для экскурсии «Привет, Канны» - май, июнь, сентябрь и октябрь. В это время Канны особенно привлекательны благодаря фестивалям и комфортной атмосфере для прогулок. Вы сможете насладиться культурными событиями и избежать большого наплыва туристов.
Набережная Круазет — живописный бульвар вдоль побережья
Здесь находятся престижные отели и брендовые магазины. А в 1949 году появился Дворец фестивалей и конгрессов, где проходит Каннский фестиваль.
Лё Сюке — старый квартал
Отсюда открывается панорамный вид на весь город — видны залив, Леринские острова и старый порт. Здесь есть важная для Канн церковь Нотр-Дам-де-л’Эсперанс, уютные бары и ресторанчики. А ещё Музей мировых исследований с коллекцией искусства Океании и доколумбовой керамики, который по желанию можно посетить.
Красивые пляжи с мелким песком
Вдоль береговой линии расположились чудесные пляжи. Я расскажу, как выглядели эти территории в 19 веке, когда Канны были небольшим рыбацким городком, и что изменилось с приходом элитного туризма.
Вилла Домерг в стиле ар-деко
Вы полюбуетесь средиземноморскими садами и великолепными пейзажами, а я расскажу историю этого места. Если захотите, зайдём внутрь дома и исследуем его интерьеры.
Организационные детали
Дополнительные расходы (по желанию): билет в Музей мировых исследований — €6,5 за чел., билет в виллу Домерг — €3,5 за чел.
Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 7 лет
Продолжительность экскурсии — 3,5–4 часа. Время можно скорректировать по вашему запросу
С группой до 3 человек можем использовать мою машину для более комфортного перемещения — доплачивать за это не нужно
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна — ваш гид в Каннах
Я живу на юге Франции с 2006 года, а с 2015 года поселилась в городе Канны. Буду рада поделиться своим опытом во время экскурсии, рассказать о повседневной жизни Французской Ривьеры.