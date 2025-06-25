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Привет, Канны

Погрузитесь в атмосферу Канн, прогуляйтесь по набережной Круазет и старому кварталу Лё Сюке. Узнайте секреты города и насладитесь его красотой
Экскурсия «Привет, Канны» предлагает уникальную возможность увидеть знаковые места города.

Туристы посетят набережную Круазет с её престижными отелями и магазинами, старый квартал Лё Сюке с панорамными видами и историческими зданиями. Вилла
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Домерг в стиле ар-деко и живописные пляжи также входят в маршрут. Гид расскажет об истории Канн и Леринских островов, а также о местных традициях и кухне. Экскурсия подходит для взрослых и детей от 7 лет и может быть адаптирована под ваши пожелания

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный подход
  • 🏖️ Живописные пляжи
  • 🏛️ Исторические достопримечательности
  • 🍽️ Рекомендации по ресторанам
  • 🚗 Комфортное перемещение
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семей

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии «Привет, Канны» - май, июнь, сентябрь и октябрь. В это время Канны особенно привлекательны благодаря фестивалям и комфортной атмосфере для прогулок. Вы сможете насладиться культурными событиями и избежать большого наплыва туристов.
Сейчас июнь — это идеальное время.
Привет, Канны
Привет, Канны
Привет, Канны
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Что можно увидеть

  • Набережная Круазет
  • Лё Сюке
  • Вилла Домерг
  • Музей мировых исследований

Описание экскурсии

Набережная Круазет — живописный бульвар вдоль побережья

Здесь находятся престижные отели и брендовые магазины. А в 1949 году появился Дворец фестивалей и конгрессов, где проходит Каннский фестиваль.

Лё Сюке — старый квартал

Отсюда открывается панорамный вид на весь город — видны залив, Леринские острова и старый порт. Здесь есть важная для Канн церковь Нотр-Дам-де-л’Эсперанс, уютные бары и ресторанчики. А ещё Музей мировых исследований с коллекцией искусства Океании и доколумбовой керамики, который по желанию можно посетить.

Красивые пляжи с мелким песком

Вдоль береговой линии расположились чудесные пляжи. Я расскажу, как выглядели эти территории в 19 веке, когда Канны были небольшим рыбацким городком, и что изменилось с приходом элитного туризма.

Вилла Домерг в стиле ар-деко

Вы полюбуетесь средиземноморскими садами и великолепными пейзажами, а я расскажу историю этого места. Если захотите, зайдём внутрь дома и исследуем его интерьеры.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы (по желанию): билет в Музей мировых исследований — €6,5 за чел., билет в виллу Домерг — €3,5 за чел.
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 7 лет
  • Продолжительность экскурсии — 3,5–4 часа. Время можно скорректировать по вашему запросу
  • С группой до 3 человек можем использовать мою машину для более комфортного перемещения — доплачивать за это не нужно

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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