Отзыв на: Канны: провансальский рынок и Старый город В Владимир 5 Всё хорошо.

Отзыв на: Шарм Лазурного Берега А Ангелина 5 Очень интересная экскурсия, много информации, много красивых фотографий, лучшего и желать нельзя!

Отзыв на: Канны: кино и не только Н Надежда 4 Детям 12 лет понравилось! Мы конечно уже обладали некоторой информацией, но благодаря иому что уже побывали на другой экскурсии, где много рассказали и про Канны в том числе. Очень доброжелательный и приятный гид, спасибо за интересныеиместа и рестораны, которые Полина показала нам в процессе.

Отзыв на: Канны: кино и не только В Вадим 5 Полина действительно любит и знает культуру Франции. Интересный рассказчик. Отзывчива и внимательна к клиентам. Всем рекомендую!

Отзыв на: Шарм Лазурного Берега М Мария 5 Благодарю Наталью за чудесную экскурсию

Отзыв на: Шарм Лазурного Берега И Илона 5 Очарование Лазурного берега… Передать его тонко, красиво, интеллигентно! Правда, очень здорово, большое спасибо!

Отзыв на: Канны: кино и не только А Александр 5 Очень понравилась экскурсия в Каннах. Полина рассказала массу всего интересного и важного. Узнали интересные факты о русских в Каннах. Обязательно следует брать экскурсию в Канны. Причем если вы едете вместе с Полиной на поезде, билеты - за полцены. Полина - гид по призванию, берите экскурсию, не пожалеете!

Отзыв на: Магия старого города и кинематографический гламур Г Галина 5 Очень понравилось, обязательно обратимся к Наталье ещё раз, когда вернёмся в те края👍 Замечательный гид

Отзыв на: Богема, ароматы и гастрономия Лазурного берега И ИГОРЬ 5 Отлично!