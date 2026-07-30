Индивидуальная
до 6 чел.
Канны: кино, гламур и история
Почувствовать атмосферу города - от легендарных отелей до средневековых кварталов
Начало: На набережной Круазет
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €170 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Очарование Канн
Погрузитесь в атмосферу Канн на индивидуальной водной прогулке: от средневековой улицы Менадье до знаменитого порта и дворца конгрессов
Начало: Возле Дворца фестивалей и конгрессов
10 авг в 08:00
15 авг в 09:00
от €154 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Тайны острова Сент-Онора
Погрузитесь в атмосферу средневековых легенд на острове Сент-Онора. Узнайте историю Леринского монастыря и насладитесь красотой природы
Начало: У причала в Каннах
10 авг в 09:00
16 авг в 09:00
от €172 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Магия старого города и кинематографический гламур
Прогулка по Каннам откроет вам многообразие жизни и сказочную историю города. Увидите Дворец Фестивалей, легендарные отели и православный собор
Начало: Перед входом в офис по туризму Дворца фестивалей. ...
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от €275 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Богема, ароматы и гастрономия Лазурного берега
Многообразие провансальской культуры между Ниццей и Каннами
Начало: У вашего отеля
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от €592 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Шарм Лазурного Берега - из Канн
Побывать в знаменитых курортных городах Французской Ривьеры
Начало: В Вашем отеле, просьба уточнить. Для круизов - В п...
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от €592 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Канны: кино и не только
Узнайте о знаменитостях и истории Канн, прогуливаясь по красной дорожке и набережной Круазетт
Начало: На железнодорожном вокзале Канн
17 авг в 10:00
18 авг в 10:00
от €137 за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Большое путешествие по Лазурному побережью из Канн
Откройте для себя 9 городов Лазурного побережья за один день! Погрузитесь в атмосферу Монако, Ниццы и Канн, наслаждаясь уникальными видами и историей
Начало: Дворец фестивалей и конгрессов
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
€299 за человека
Мини-группа
до 4 чел.
Канны, Антиб, Сен-Поль-де-Ванс: на запад Лазурного побережья (из Канн)
Исследуйте Канны, Антиб и Сен-Поль-де-Ванс! Прогулка по набережной Круазет, роскошные яхты и средневековые улочки ждут вас. Бронируйте сейчас
Начало: В Каннах
Расписание: ежедневно в 16:00
Завтра в 16:00
10 авг в 16:00
€199 за человека
Индивидуальная
Привет, Канны
Погрузитесь в атмосферу Канн, прогуляйтесь по набережной Круазет и старому кварталу Лё Сюке. Узнайте секреты города и насладитесь его красотой
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €100 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Личное свидание с Каннами
Канны - сокровище Франции. Узнайте, как рыбацкая деревушка стала фешенебельным курортом и столицей кино, сочетая роскошь и средневековое очарование
Начало: На аллеях Свободы Шарля де Голля
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от €200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Русский след в Каннах
Пройтись по местам, где любили отдыхать именитые люди, и узнать больше о самом городе
Начало: На ж/д вокзале в Каннах
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от €187 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Очарование Канн: путешествие сквозь века
Начало: Улица Жан Риуф д. 20, Канны
Расписание: Время и день выбирается по согласованию с туристом.
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
€140 за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Групповая экскурсия Ницца, Эз, Монако и его Монте Карло
Погрузитесь в атмосферу Лазурного берега, посетив Эз, Ниццу и Монако. Откройте для себя уникальные места и насладитесь потрясающими видами
Начало: Гостиница или адрес в Ницце
Расписание: Несколько раз в неделю
€169 за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Тайны острова Сент-Онора
Начало: 3 Кэ Сен-Пьер, Канны, Планариан-Эмбаркадер иль Сен...
€150 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Сан-Поль-де-Ванс: деревня художников и вдохновения
Погрузиться в атмосферу Средневековья в месте, которое стало домом для великих творцов (из Канн)
Начало: В Сан-Поль-де-Вансе
10 авг в 10:00
16 авг в 10:00
от €180 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Канн в Сен-Тропе - город звёзд
Пройти там, где ходили Брижит Бардо, Луи де Фюнес, Ален Делон и Катрин Денёв, и получить яркие фото
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
от €500 за всё до 7 чел.
Групповая
до 15 чел.
Канны: групповая обзорная экскурсия
Присоединяйтесь к увлекательной прогулке по Каннам, где вас ждут знаменитые достопримечательности и увлекательные истории о прошлом города
Начало: У дворца Фестивалей
Расписание: в четверг в 17:00
13 авг в 17:00
20 авг в 17:00
€150 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Каннами
Прогуляйтесь по Каннам, наслаждаясь элегантными бульварами, роскошными яхтами и историей кинофестиваля. Откройте для себя скрытые уголки города
Начало: На аллеях Свободы Шарля де Голля
Расписание: в воскресенье в 15:15
Завтра в 15:15
16 авг в 15:15
€60 за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Групповая экскурсия в Канны, Антибы и Сен-Поль-де-Ванс
Посетите Канны, Антибы и Сен-Поль-де-Ванс, чтобы увидеть Дворец фестивалей, Аллею звёзд и насладиться видами, вдохновлявшими великих мастеров
Начало: Гостиница или адрес в Ницце
Расписание: Ежедневно
€249 за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Экскурсия в Канны, Антибы и Сен-Поль-де-Ванс
Уникальная возможность посетить Канны, Антибы и Сен-Поль-де-Ванс. Узнайте больше о знаменитых местах и насладитесь атмосферой Лазурного берега
Начало: Ваша гостиница или адрес проживания
Расписание: Ежедневно
€459 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Экскурсия по Ницце, Эз, Монако и Монте Карло из Кан
Начало: Гостиница или адрес в Ницце
Расписание: Ежедневно
€649 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Фёдор - прекрасный гид! Были с детьми и с подростками - они не скучали. Теперь про Каннский фестиваль мы знаем
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Мы не в первый раз на Лазурном берегу, но на остров Св. Онора попали впервые. Потрясающие виды и живописные бухточки
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М
Спасибо Диане за увлекательную и познавательную экскурсию в Каннах! Посетили главные достопримечательности города, Диана ответила на все интересующие вопросы, посоветовала интересные и вкусные места в городе. Еще раз спасибо за прекрасную прогулку!
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С семьей брали экскурсию по Каннам. Было очень интересно и сам Фёдор очень понравился! 10 из 10! Харизматичный, улыбчивый, вас ожидает не монотонная скучная экскурсия, а увлекательный и насыщенный рассказ!
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С
Огромное спасибо за невероятную экскурсию! Гид Наталья- настоящий профессионал. Информация подавалась легко и увлекательно, без сухих дат, но с массой
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Е
05.07 сегодня наша экскурсия по Каннам прошла вместе с Элиной. Элина - очень приятный человек и собеседник, отлично владеющая информацией
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И
Отличная экскурсия! Федор прекрасно знает историю, но рассказывал нам не как «в учебнике написано», а живо и интересно. Отдых не перегружен нудной информацией.
Благодарю Федора за заинтересованность!
Благодарю Федора за заинтересованность!
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А
экскурсия с Федором очень понравилась! приятный парень, хорошо рассказывает историю, интересные факты! советуем его!
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Е
Прекрасное путешествие, очень интеллигентный, образованный и супер-комфортный гид, который сделал этот день моего отпуска незабываемым.
Обожаю, когда человек очевидно влюблен в страну, которую показывает.
Обожаю, когда человек очевидно влюблен в страну, которую показывает.
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В
Диана - прекрасный гид по Лазурному берегу! Очень интересно провела экскурсию! В прекрасном настроении после проведенного времени, очень рекомендую!
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Всего 177 отзывов в Каннах
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Ответы на вопросы от путешественников по Каннам
Самые популярные экскурсии в Каннах
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Сейчас в Каннах можно забронировать 22 экскурсии от 60 до 649. Туристы уже оставили гидам 177 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Канны экскурсия - ваш шанс увидеть город, каким его видят местные жители. Сопровождаемые опытными гидами, вы познакомитесь с историческими и культурными достопримечательностями, которые сделают ваше приключение по-настоящему ценным