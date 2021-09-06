Все экскурсии в Каннах
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Каннах – доступно 12 экскурсий на 2021 год, 41 ⭐ отзыв, цены от €61. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Каннах почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии во Франции на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
€300
за 1-4 чел.
5ч
€69
за 1 чел.
Групповая экскурсия Ницца, Эз, Монако и его Монте Карло
Присоединяйтесь к нашему увлекательному путешествию по Лазурному берегу
Несколько раз в неделю
2ч
€65
за 1 чел.
Канны: провансальский рынок и Старый город
Попробовать изысканные и простые французские лакомства на местном маркете и узнать Канны
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
4ч 30м
€69
за 1 чел.
Групповая экскурсия в Канны, Антибы и Сен-Поль-де-Ванс
Увлекательный тур по местам вдохновения, любви, богатства и красоты, во время которого вы увидите Дворец...
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
6ч
€416
за 1-6 чел.
Шарм Лазурного Берега
Побывать в знаменитых курортных городах Французской Ривьеры
Индивидуальная экскурсия
4ч 30м
€289
за 1-7 чел.
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
2ч
€110
за 1-7 чел.
Канны: кино и не только
Курьезные рассказы о фестивале, старый квартал Сюке и истории о монахах и средневековом замке
Индивидуальная экскурсия
5ч
€289
за 1 чел.
Экскурсия по Ницце, Эзу, Монако и Монте Карло
Обзорная экскурсия по городам-жемчужинам Лазурного берега
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
2ч
€190
за 1-15 чел.
Магия старого города и кинематографический гламур
История Канн в старинных дворцах, элитных отелях и набережных
Индивидуальная экскурсия
6ч
€416
за 1-6 чел.
Богема, ароматы и гастрономия Лазурного берега
Многообразие провансальской культуры между Ниццей и Каннами
Индивидуальная экскурсия
4ч
€100
за 1-4 чел.
Импрессионисты и вдохновляющий Прованс
Оставить суету побережья и отправиться в средневековый Мужен, в мир мимолетных впечатлений
3ч 30м
€61
за 1 чел.
Дворец кинофестивалей в Каннах и Леринские острова
Пройти по красной дорожке, узнать о жителях Леринского Аббатства и искупаться на уединенном острове
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 13:00
Последние отзывы «Экскурсии Каннов»
- ВВладимир6 сентября 2021Всё хорошо.
- ААнгелина6 сентября 2021Очень интересная экскурсия, много информации, много красивых фотографий, лучшего и желать нельзя!
- ННадежда21 июля 2021Детям 12 лет понравилось! Мы конечно уже обладали некоторой информацией, но благодаря иому что уже побывали на другой экскурсии, где много рассказали и про Канны в том числе. Очень доброжелательный и приятный гид, спасибо за интересныеиместа и рестораны, которые Полина показала нам в процессе.
- ВВадим15 июля 2021Полина действительно любит и знает культуру Франции. Интересный рассказчик. Отзывчива и внимательна к клиентам. Всем рекомендую!
- ММария16 мая 2021Благодарю Наталью за чудесную экскурсию
- ИИлона20 марта 2020Очарование Лазурного берега… Передать его тонко, красиво, интеллигентно! Правда, очень здорово, большое спасибо!
- ААлександр1 марта 2020Очень понравилась экскурсия в Каннах. Полина рассказала массу всего интересного и важного. Узнали интересные факты о русских в Каннах. Обязательно следует брать экскурсию в Канны. Причем если вы едете вместе с Полиной на поезде, билеты - за полцены. Полина - гид по призванию, берите экскурсию, не пожалеете!
- ГГалина18 ноября 2019Очень понравилось, обязательно обратимся к Наталье ещё раз, когда вернёмся в те края👍 Замечательный гид
- ИИГОРЬ25 сентября 2019Отлично!
- ССветлана30 июня 2019Экскурсия оставила очень приятное впечатление. Спасибо гиду Наталье. Вернёмся ещё.