Экскурсии Каннов

Все экскурсии в Каннах

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Каннах – доступно 12 экскурсий на 2021 год, 41 ⭐ отзыв, цены от €61. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Каннах почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии во Франции на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Канны - мировая столица кино
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
300
за 1-4 чел.
Канны - мировая столица кино
Групповая экскурсия Ницца, Эз, Монако и его Монте Карло
69
за 1 чел.
Групповая экскурсия Ницца, Эз, Монако и его Монте Карло
Присоединяйтесь к нашему увлекательному путешествию по Лазурному берегу
Несколько раз в неделю
Канны: провансальский рынок и Старый город
5
1
65
за 1 чел.
Канны: провансальский рынок и Старый город
Попробовать изысканные и простые французские лакомства на местном маркете и узнать Канны
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Групповая экскурсия в Канны, Антибы и Сен-Поль-де-Ванс
4ч 30м
69
за 1 чел.
Групповая экскурсия в Канны, Антибы и Сен-Поль-де-Ванс
Увлекательный тур по местам вдохновения, любви, богатства и красоты, во время которого вы увидите Дворец...
Ежедневно
Шарм Лазурного Берега
Индивидуальная экскурсия
5
13
416
за 1-6 чел.
Шарм Лазурного Берега
Побывать в знаменитых курортных городах Французской Ривьеры
Экскурсия в Канны, Антибы и Сен-Поль-де-Ванс
Индивидуальная экскурсия
4ч 30м
289
за 1-7 чел.
Экскурсия в Канны, Антибы и Сен-Поль-де-Ванс
Ежедневно
Канны: кино и не только
Индивидуальная экскурсия
4.7
12
110
за 1-7 чел.
Канны: кино и не только
Курьезные рассказы о фестивале, старый квартал Сюке и истории о монахах и средневековом замке
Экскурсия по Ницце, Эзу, Монако и Монте Карло
Индивидуальная экскурсия
289
за 1 чел.
Экскурсия по Ницце, Эзу, Монако и Монте Карло
Обзорная экскурсия по городам-жемчужинам Лазурного берега
Ежедневно
Магия старого города и кинематографический гламур
Индивидуальная экскурсия
5
4
190
за 1-15 чел.
Магия старого города и кинематографический гламур
История Канн в старинных дворцах, элитных отелях и набережных
Богема, ароматы и гастрономия Лазурного берега
Индивидуальная экскурсия
5
8
416
за 1-6 чел.
Богема, ароматы и гастрономия Лазурного берега
Многообразие провансальской культуры между Ниццей и Каннами
Импрессионисты и вдохновляющий Прованс
Индивидуальная экскурсия
100
за 1-4 чел.
Импрессионисты и вдохновляющий Прованс
Оставить суету побережья и отправиться в средневековый Мужен, в мир мимолетных впечатлений
Дворец кинофестивалей в Каннах и Леринские острова
5
3
3ч 30м
61
за 1 чел.
Дворец кинофестивалей в Каннах и Леринские острова
Пройти по красной дорожке, узнать о жителях Леринского Аббатства и искупаться на уединенном острове
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 13:00

Последние отзывы «Экскурсии Каннов»

  • Отзыв на: Канны: провансальский рынок и Старый город
    В
    Владимир
    6 сентября 2021
    5
    Всё хорошо.
  • Отзыв на: Шарм Лазурного Берега
    А
    Ангелина
    6 сентября 2021
    5
    Очень интересная экскурсия, много информации, много красивых фотографий, лучшего и желать нельзя!
  • Отзыв на: Канны: кино и не только
    Н
    Надежда
    21 июля 2021
    4
    Детям 12 лет понравилось! Мы конечно уже обладали некоторой информацией, но благодаря иому что уже побывали на другой экскурсии, где много рассказали и про Канны в том числе. Очень доброжелательный и приятный гид, спасибо за интересныеиместа и рестораны, которые Полина показала нам в процессе.
  • Отзыв на: Канны: кино и не только
    В
    Вадим
    15 июля 2021
    5
    Полина действительно любит и знает культуру Франции. Интересный рассказчик. Отзывчива и внимательна к клиентам. Всем рекомендую!
  • Отзыв на: Шарм Лазурного Берега
    М
    Мария
    16 мая 2021
    5
    Благодарю Наталью за чудесную экскурсию
  • Отзыв на: Шарм Лазурного Берега
    И
    Илона
    20 марта 2020
    5
    Очарование Лазурного берега… Передать его тонко, красиво, интеллигентно! Правда, очень здорово, большое спасибо!
  • Отзыв на: Канны: кино и не только
    А
    Александр
    1 марта 2020
    5
    Очень понравилась экскурсия в Каннах. Полина рассказала массу всего интересного и важного. Узнали интересные факты о русских в Каннах. Обязательно следует брать экскурсию в Канны. Причем если вы едете вместе с Полиной на поезде, билеты - за полцены. Полина - гид по призванию, берите экскурсию, не пожалеете!
  • Отзыв на: Магия старого города и кинематографический гламур
    Г
    Галина
    18 ноября 2019
    5
    Очень понравилось, обязательно обратимся к Наталье ещё раз, когда вернёмся в те края👍 Замечательный гид
  • Отзыв на: Богема, ароматы и гастрономия Лазурного берега
    И
    ИГОРЬ
    25 сентября 2019
    5
    Отлично!
  • Отзыв на: Богема, ароматы и гастрономия Лазурного берега
    С
    Светлана
    30 июня 2019
    5
    Экскурсия оставила очень приятное впечатление. Спасибо гиду Наталье. Вернёмся ещё.
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