Полезная информация о Лилль

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Местное время в Лилль
19:4700
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇫🇷 Франция
Название городаЛилль
По-английскиLille
Столица регионаЛилль является столицей региона
Население города228 328 чел.
АэропортЛекен LIL
Часовой поясEurope/Paris
Средняя высота27 м. от уровня моря

Где находится Лилль на карте

Лилль фото города
Лилль

Популярные экскурсии в Лилль

Лилль — город на перекрестке культур. Фландрия vs Франция
Лилль — город на перекрестке культур. Фландрия vs Франция
4.8
6 отзывов
150
за чел.
Гармония старины и современности, фламандской и французской культур на обзорной прогулке по городу

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