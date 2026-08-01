Найдено 3 экскурсии в Ментоне на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

Пешая 2 часа 19 отзывов Индивидуальная до 7 чел. Ментон - лимонный рай Погрузиться в разнообразие архитектуры, флоры и красок цитрусового городка Начало: На ж/д станции «Ментон» от €147 за всё до 7 чел. Пешая 5 часов 2 отзыва Индивидуальная Прогулка по горам у приграничного Ментона Взглянуть на столицу лимонов с высоты, узнать её историю и обнаружить в ней русский след Начало: На автовокзале в Ментоне от €25 за человека Пешая 2.5 часа 1 отзыв Индивидуальная до 7 чел. Знакомьтесь, Ментон Погулять по «лимонной столице» Франции и узнать о ней интересные факты Начало: Сады Биовеса от €195 за всё до 7 чел.

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