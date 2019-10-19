Все экскурсии в Ментоне
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Ментоне – доступно 1 экскурсия на 2021 год, 1 ⭐ отзыв, цены от €88. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Ментоне почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии во Франции на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
2ч
€88
за 1-7 чел.
Ментон — лимонный рай!
Погрузиться в разнообразие архитектуры, флоры и красок цитрусового городка
Последние отзывы «Экскурсии Ментоны»
- Отзыв на: Ментон — лимонный рай!ААндрей19 октября 2019просто великолепно!