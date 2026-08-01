Индивидуальная
до 7 чел.
Ментон - лимонный рай
Погрузиться в разнообразие архитектуры, флоры и красок цитрусового городка
Начало: На ж/д станции «Ментон»
17 авг в 10:00
18 авг в 10:00
от €147 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
Прогулка по горам у приграничного Ментона
Взглянуть на столицу лимонов с высоты, узнать её историю и обнаружить в ней русский след
Начало: На автовокзале в Ментоне
Завтра в 12:00
16 авг в 12:00
от €25 за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Знакомьтесь, Ментон
Погулять по «лимонной столице» Франции и узнать о ней интересные факты
Начало: Сады Биовеса
15 авг в 08:30
16 авг в 08:30
от €195 за всё до 7 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Ментоне
Самые популярные экскурсии в Ментоне
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Сколько стоит экскурсия по Ментоне в августе 2026
Сейчас в Ментоне можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 195. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Приглашаем вас на экскурсии в Ментону в 2026 году! Вы можете посетить исторические достопримечательности Франции на русском языке по доступным ценам от €25. Насладитесь атмосферой Ментоны и приобретите незабываемые впечатления