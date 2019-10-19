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  3. Ментон — лимонный рай!

Погрузиться в разнообразие архитектуры, флоры и красок цитрусового городка

Полина
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Полина – ваш гид
Когда Адама и Еву изгнали из рая, Ева успела взять с собой лимон: она обещала оставить его в месте, напоминающем рай.

Такой чести удостоился Ментон — посетив этот город, вы поймёте её выбор.

Вы прогуляетесь по садам Биовэ, полюбуетесь архитектурой старых улочек и попробуете цитрусовые сладости.

А приятные цветочные ароматы будут сопровождать нас на протяжении всей прогулки.
88 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча на ж/д станции «Ментон»
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Ментон — лимонный рай!
Ментон — лимонный рай!

Что вас ожидает

Фестиваль лимонов и райские сады
Климат Ментона очень благоприятен для цитрусовых, и каждый февраль в садах Биовэ здесь проходит крупнейшая в мире выставка фигур из лимонов и апельсинов. Невероятные скульптуры поражают воображение — я открою вам их смысл и значение фестиваля для города. А в другие месяцы мы насладимся красотой этих садов с сезонными цветами, растениями, фонтанами и скульптурами.

Вкусы Ментона
Конечно, здесь из лимонов изготавливают сладости, напитки и косметические средства. Вы узнаете о самых популярных цитрусовых блюдах этого региона, а в маленьком музейчике-магазине попробуете знаменитые лимонные лакомства: пастилу, лимончелло, печенье и масла.

Ментон интернациональный
Пройдя по главной пешеходной улице, мы поднимемся в Старый город: вам откроются прекрасные виды на Италию. Яркая итальянская архитектура домиков и барочное убранство церкви архангела Михаила поразят своим великолепием. Мы найдем знаки, напоминающие о династии Гримальди — я расскажу о тех временах, когда Ментон принадлежал княжеству Монако. Прогуляемся по мощеным улочкам, ведущим к замковому кладбищу, где похоронены русские эмигранты, и поговорим о русской диаспоре, проживавшей в Ментоне с 1860 года. На променаде де Солей увидим бастион, где хранятся работы талантливого художника и режиссера Жане Кокто. А старинная башня 15 века скоро предстанет перед нами в новом виде после реновации.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в Ментоне. Я подскажу вам, как лучше добраться до города и какое расписание у поездов.
  • Экскурсия пешеходная, дополнительных трат не предвидится. Дегустация бесплатна.
Ментон — лимонный рай!
Ментон — лимонный рай!
Ментон — лимонный рай!
Ментон — лимонный рай!
Ментон — лимонный рай!
Ментон — лимонный рай!
Ментон — лимонный рай!
Ментон — лимонный рай!
Ментон — лимонный рай!
Ментон — лимонный рай!
Ментон — лимонный рай!
Ментон — лимонный рай!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на ж/д станции «Ментон».
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Полина
Полина
Добрый день, меня зовут Полина. Я много путешествовала по Франции, изучая ее историю и язык. За это время мне довелось узнать множество удивительных фактов и легенд, которыми я с радостью поделюсь с вами. Общение с путешественниками дарит мне истинное удовольствие. На моих экскурсиях вы будете чувствовать себя комфортно, сблизитесь с чудесными южными городками и увидите их с лучшей стороны!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

19 октября 2019
просто великолепно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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