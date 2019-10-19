Что вас ожидает

Фестиваль лимонов и райские сады

Климат Ментона очень благоприятен для цитрусовых, и каждый февраль в садах Биовэ здесь проходит крупнейшая в мире выставка фигур из лимонов и апельсинов. Невероятные скульптуры поражают воображение — я открою вам их смысл и значение фестиваля для города. А в другие месяцы мы насладимся красотой этих садов с сезонными цветами, растениями, фонтанами и скульптурами.

Вкусы Ментона

Конечно, здесь из лимонов изготавливают сладости, напитки и косметические средства. Вы узнаете о самых популярных цитрусовых блюдах этого региона, а в маленьком музейчике-магазине попробуете знаменитые лимонные лакомства: пастилу, лимончелло, печенье и масла.

Ментон интернациональный

Пройдя по главной пешеходной улице, мы поднимемся в Старый город: вам откроются прекрасные виды на Италию. Яркая итальянская архитектура домиков и барочное убранство церкви архангела Михаила поразят своим великолепием. Мы найдем знаки, напоминающие о династии Гримальди — я расскажу о тех временах, когда Ментон принадлежал княжеству Монако. Прогуляемся по мощеным улочкам, ведущим к замковому кладбищу, где похоронены русские эмигранты, и поговорим о русской диаспоре, проживавшей в Ментоне с 1860 года. На променаде де Солей увидим бастион, где хранятся работы талантливого художника и режиссера Жане Кокто. А старинная башня 15 века скоро предстанет перед нами в новом виде после реновации.