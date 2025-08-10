Ещё в 19 веке Ментон стал излюбленным местом европейских художников, вдохновленных его мягким светом и яркими красками природы.
Приглашаю вас погулять по его уютным улочкам, полюбоваться старинной архитектурой и попробовать местные деликатесы. Я поделюсь историей города и расскажу о его знаменитом лимонном фестивале.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Променад по центральной торговой улице Сен-Мишель, где расположено множество магазинчиков с местными деликатесами.
Осмотр колоритных улочек Старого города и его главных достопримечательностей: базилики Св. Михаила, церкви Братства Белых Кающихся и смотровой площадки, откуда открывается вид на весь Ментон.
Прогулка по порту и крепостной стене. В одном из её бастионов расположился музей Жана Кокто — писателя, драматурга, художника и режиссёра. По желанию его можно посетить.
Организационные детали
- Билеты в музей Жана Кокто не включены в стоимость — €5 за чел.
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Сады Биовеса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диана — ваш гид в Ментоне
Провела экскурсии для 236 туристов
Bonjour mes amis! Добро пожаловать на Лазурное побережье Франции. Я живу на юге Франции и являюсь дипломированным гидом. Этот край стал стал для меня не только местом проживания, но иЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дмитрий
10 авг 2025
Спасибо Диане за экскурсию по Ментону. Всё было спокойно, интересно и по делу. Понравилось, что маршрут был продуман — поднялись на смотровую площадку, заглянули на старинное кладбище, откуда открываются красивые виды. Диана рассказала много любопытных фактов, всё понятно и без лишнего. Отличная экскурсия!
