Взглянуть на столицу лимонов с высоты, узнать её историю и обнаружить в ней русский след
Зову вас в пеший поход по живописной тропе у приграничного Ментона! Горная гряда окружает Ментон и создаёт особый микроклимат, в котором произрастает редкий сорт лимона. Поэтому город прозвали лимонной столицей. Я расскажу о самобытности этого края. И погружу в историю его освоения, которая связана с Францией, Италией, Монако и даже Россией.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
История Ментона — столицы лимонов. Вы узнаете, как живёт население городка и откуда берутся местные традиции, в которых тесно переплетены культуры Франции и Италии. Обсудим и русский след в Ментоне. Я расскажу, как в нём появилась русская часовня с кладбищем и почему у моря стоит памятник Луначарскому.
Высокогорная деревня Кастелар с дворцом Ляскарис, среневековыми улицами, церковью и старинной тюрьмой.
Живописная тропа для треккинга — она идёт вокруг горы, с которой нам откроются шикарные виды на побережье, Старый город и порт. При ясной погоде можно будет увидеть остров Корсика.
На плато можем сделать привал и устроить небольшой пикник.
Кому подойдёт экскурсия
Этот поход рассчитан для людей, любящих ходить пешком по новым местам и открывать старые с других ракурсов. Особой физической подготовки не требуется — просто будьте готовы много ходить и подниматься по несложной тропе на гору.
Организационные детали
Дополнительные расходы: проезд на автобусе Ментон–Кастелар — €2/чел. в одну сторону, перекус для пикника.
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На автовокзале в Ментоне
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Ментоне
Я люблю свой город и его прекрасные окрестности, пешие прогулки — моё любимое занятие. Предлагаю присоединится ко мне, увидеть и узнать этот удивительный край с разных сторон. Всё время лежать на пляже может быть утомительно, и от туристических мест можно устать. А вот прогулки в горах на свежем воздухе могут быть очень полезны!