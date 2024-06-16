Зову вас в пеший поход по живописной тропе у приграничного Ментона! Горная гряда окружает Ментон и создаёт особый микроклимат, в котором произрастает редкий сорт лимона. Поэтому город прозвали лимонной столицей. Я расскажу о самобытности этого края. И погружу в историю его освоения, которая связана с Францией, Италией, Монако и даже Россией.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

История Ментона — столицы лимонов. Вы узнаете, как живёт население городка и откуда берутся местные традиции, в которых тесно переплетены культуры Франции и Италии. Обсудим и русский след в Ментоне. Я расскажу, как в нём появилась русская часовня с кладбищем и почему у моря стоит памятник Луначарскому.

Высокогорная деревня Кастелар с дворцом Ляскарис, среневековыми улицами, церковью и старинной тюрьмой.

Живописная тропа для треккинга — она идёт вокруг горы, с которой нам откроются шикарные виды на побережье, Старый город и порт. При ясной погоде можно будет увидеть остров Корсика.

На плато можем сделать привал и устроить небольшой пикник.

Кому подойдёт экскурсия

Этот поход рассчитан для людей, любящих ходить пешком по новым местам и открывать старые с других ракурсов. Особой физической подготовки не требуется — просто будьте готовы много ходить и подниматься по несложной тропе на гору.

Организационные детали

Дополнительные расходы: проезд на автобусе Ментон–Кастелар — €2/чел. в одну сторону, перекус для пикника.