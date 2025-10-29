Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии на русском языке » в Ментоне на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

Пешая 2 часа 16 отзывов Индивидуальная до 7 чел. Ментон - лимонный рай Погрузиться в разнообразие архитектуры, флоры и красок цитрусового городка Начало: На ж/д станции «Ментон» €147 за всё до 7 чел. Пешая 2.5 часа 1 отзыв Индивидуальная до 7 чел. Знакомьтесь, Ментон Погулять по «лимонной столице» Франции и узнать о ней интересные факты Начало: Сады Биовеса €187 за всё до 7 чел. Пешая 5 часов 2 отзыва Индивидуальная Прогулка по горам у приграничного Ментона Взглянуть на столицу лимонов с высоты, узнать её историю и обнаружить в ней русский след Начало: На автовокзале в Ментоне €25 за человека Другие экскурсии Ментоны

