Погрузитесь в историю и культуру Ниццы, увидев Собор Святой Репараты в стиле барокко и Площадь Розетти. Прогулка по узким улочкам Старого города откроет перед вами аутентичные магазины и кондитерские.
Осмотр здания Оперы позволит оценить его роскошь, а Цветочный рынок порадует разнообразием свежих цветов и местных продуктов.
Описание экскурсииЧто вас ждёт? Добро пожаловать в Ниццу – жемчужину Лазурного берега Франции! Наше путешествие начнётся с Собора Святой Репараты, построенного в XVII веке в стиле барокко. Затем мы отправимся на Площадь Розетти, где расположен Кафедральный собор Ниццы и множество уютных кафе. После этого прогуляемся по узким улочкам Старого города, сохранившего атмосферу прошлых веков. Здесь вы найдёте маленькие магазины, галереи и кондитерские с традиционными сладостями. Следующим пунктом станет здание Оперы, важный культурный центр города, где проходят концерты и спектакли. Завершим экскурсию на Цветочном рынке, где можно насладиться разнообразием цветов, фруктов и местных продуктов. Эта экскурсия позволит вам окунуться в историю и культуру Ниццы, увидеть её самые красивые места и почувствовать уникальный дух города.
четверг в 11:00.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Собор святой Репараты
- Площадь Розетти
- Старый город
- Здание Оперы
- Цветочный рынок
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Вход в музей (по желанию) - €10
Место начала и завершения?
Площадь Массена, главная площадь города
Когда и сколько длится?
Когда: четверг в 11:00.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
