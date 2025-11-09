Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Погрузитесь в историю и культуру Ниццы, увидев Собор Святой Репараты в стиле барокко и Площадь Розетти. Прогулка по узким улочкам Старого города откроет перед вами аутентичные магазины и кондитерские.



Осмотр здания Оперы позволит оценить его роскошь, а Цветочный рынок порадует разнообразием свежих цветов и местных продуктов.

Описание экскурсии Что вас ждёт? Добро пожаловать в Ниццу – жемчужину Лазурного берега Франции! Наше путешествие начнётся с Собора Святой Репараты, построенного в XVII веке в стиле барокко. Затем мы отправимся на Площадь Розетти, где расположен Кафедральный собор Ниццы и множество уютных кафе. После этого прогуляемся по узким улочкам Старого города, сохранившего атмосферу прошлых веков. Здесь вы найдёте маленькие магазины, галереи и кондитерские с традиционными сладостями. Следующим пунктом станет здание Оперы, важный культурный центр города, где проходят концерты и спектакли. Завершим экскурсию на Цветочном рынке, где можно насладиться разнообразием цветов, фруктов и местных продуктов. Эта экскурсия позволит вам окунуться в историю и культуру Ниццы, увидеть её самые красивые места и почувствовать уникальный дух города.

