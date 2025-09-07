Ницца - это город, где история и современность переплетаются в уникальной атмосфере. Прогулка по площади Массена и Английской набережной покажет вам архитектурные шедевры и расскажет о жизни французской Ривьеры. В лабиринте Старого города ощутите ароматы лаванды и провансальских круассанов, а с Замкового холма насладитесь захватывающими панорамами. Откройте для себя тайны Лазурного берега и узнайте, чем Ницца вдохновляет художников и аристократов

Описание экскурсии

Площадь Массена

Сердце города, где благодаря необычной архитектуре и цвету зданий всегда царит атмосфера праздника. Вы узнаете, как площадь менялась с течением столетий, какие тайны скрывают её фасады и как она стала символом современной Ниццы.

Английская набережная

Протяжённая аллея вдоль Средиземного моря — символ города, привлекающий путешественников уже более двух веков. Вы полюбуетесь роскошными отелями, такими как легендарный Negresco, а мы расскажем о французском стиле жизни и атмосфере Лазурного берега.

Средневековый Старый город

Поблуждаем по лабиринту улочек с яркими фасадами и оживлённым площадям. Здесь витают ароматы лаванды и свежих провансальских круассанов. Прогуливаясь мимо мэрии и городской оперы, заглянем на знаменитый цветочный рынок. Вы услышите о последнем бале Натальи Гончаровой в нынешней резиденции префекта и о соборе Святой Репараты.

Замковый холм

Отсюда открываются лучшие панорамы города и портовой зоны. Кроме того, именно здесь берёт своё начало история Ниццы, славная легендами о рыцарях и средневековых сражениях.

А также на неторопливой прогулке

Мы поговорим об итальянском колорите в культурном коде города: в его архитектуре и кухне

Полюбуемся фонтанами и световыми инсталляциями скульптур Conversation à Nice

Мы поделимся секретами Лазурного берега: где лучше купаться, какие блюда попробовать

Расскажем, какие пляжи предпочитают местные жители и где можно почувствовать себя настоящим гурманом

Вы выясните, почему Ниццу называют городом света и вдохновения, сложно ли сюда переехать жить и стоит ли

Организационные детали

По пути мы будем делать остановки, чтобы отдохнуть в тени

При желании скорректируем маршрут, чтобы он лучше соответствовал вашему запросу

В зимнее время экскурсия начинается у отеля Negresco на Английской набережной, а в летнее — у фонтана Аполлона на площади Массена