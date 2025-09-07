Ницца манит своей историей и культурой. Прогулка по площади Массена, Английской набережной и средневековому Старому городу откроет вам её секреты
Ницца - это город, где история и современность переплетаются в уникальной атмосфере.
Прогулка по площади Массена и Английской набережной покажет вам архитектурные шедевры и расскажет о жизни французской Ривьеры.
В лабиринте Старого города ощутите ароматы лаванды и провансальских круассанов, а с Замкового холма насладитесь захватывающими панорамами. Откройте для себя тайны Лазурного берега и узнайте, чем Ницца вдохновляет художников и аристократов
Площадь Массена
Сердце города, где благодаря необычной архитектуре и цвету зданий всегда царит атмосфера праздника. Вы узнаете, как площадь менялась с течением столетий, какие тайны скрывают её фасады и как она стала символом современной Ниццы.
Английская набережная
Протяжённая аллея вдоль Средиземного моря — символ города, привлекающий путешественников уже более двух веков. Вы полюбуетесь роскошными отелями, такими как легендарный Negresco, а мы расскажем о французском стиле жизни и атмосфере Лазурного берега.
Средневековый Старый город
Поблуждаем по лабиринту улочек с яркими фасадами и оживлённым площадям. Здесь витают ароматы лаванды и свежих провансальских круассанов. Прогуливаясь мимо мэрии и городской оперы, заглянем на знаменитый цветочный рынок. Вы услышите о последнем бале Натальи Гончаровой в нынешней резиденции префекта и о соборе Святой Репараты.
Замковый холм
Отсюда открываются лучшие панорамы города и портовой зоны. Кроме того, именно здесь берёт своё начало история Ниццы, славная легендами о рыцарях и средневековых сражениях.
А также на неторопливой прогулке
Мы поговорим об итальянском колорите в культурном коде города: в его архитектуре и кухне
Полюбуемся фонтанами и световыми инсталляциями скульптур Conversation à Nice
Мы поделимся секретами Лазурного берега: где лучше купаться, какие блюда попробовать
Расскажем, какие пляжи предпочитают местные жители и где можно почувствовать себя настоящим гурманом
Вы выясните, почему Ниццу называют городом света и вдохновения, сложно ли сюда переехать жить и стоит ли
Организационные детали
По пути мы будем делать остановки, чтобы отдохнуть в тени
При желании скорректируем маршрут, чтобы он лучше соответствовал вашему запросу
В зимнее время экскурсия начинается у отеля Negresco на Английской набережной, а в летнее — у фонтана Аполлона на площади Массена
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Фёдор — ваша команда гидов в Ницце
Провели экскурсии для 301 туриста
Здравствуйте, меня зовут Фёдор. Я живу и учусь в Ницце на историческом факультете. Благодаря академическому подходу я глубже понимаю исторические события и культурные особенности региона, а жизнь в Ницце позволяет читать дальше
рассказать не только о прошлом, но и о современном ритме Лазурного побережья. На моих экскурсиях и экскурсиях моих коллег вы не просто увидите достопримечательности — вы прочувствуете атмосферу и узнаете, чем живёт этот удивительный край сегодня.
С
Сергей
7 сен 2025
Не бойтесь дать шанс молодости и она вас приятно удивит. Конечно мы всегда ,как все, брали взрослых, маститых эскурсоводов. Решение пойти на экскурсию со студентом , хоть и искуствоведческого факультета, читать дальше
было экспериментом. Но наша прогулка по Ницце с Фёдором, оказалась одной из самых увлекательных экскурсий. Рассказывает очень стуктурировано, затронул все самые важные события в истории и архитектуре Ниццы. Блестящее знание дат, событий. Хороший русский язык и прекрасное чувство юмора. Хотите узнать: тайны Коко Шанель, где был последний бал Натальи Гончаровой, чем отличается граф от князя, как цвет моря становится лазурным и ещё много всего, тогда Вам к Федору
Дата посещения: 5 сентября 2025
Антонина
12 ноя 2025
Выбрала Федора, несмотря на то что он очень молодой, и не пожалела. Интеллигентный, живой и легкий, любящий историю студент. Очень гибкий и заинтересованный в своей работе. Жаль, что у меня было мало времени на этот регион. Обязательно продолжила бы путешествовать с ним.
A
Alexander
21 окт 2025
We had an amazing time. Thank you very much for everything.
А
Андрей
11 окт 2025
Экскурсия прошла максимально в дружеской и приятной атмосфере!
Федор, спасибо за приятный вечер!
Анна
5 окт 2025
Отличный образованный гид, много литературы, шикарный шюмаршрут, красивые места. На экскурсии смотрим смотровую площадку.
А
Анна
25 сен 2025
Всё очень понравилось: информационная наполненность прогулки отличная, изложение материала яркое, эмоционально позитивное! Спасибо большое Фёдору за интересную и познавательную экскурсию и прогулку по городу, рекомендации и просто приятную компанию! Фёдор, Вам успехов и удачи!
A
Andrey
24 сен 2025
Thank you! Merci!:)
И
Ирина
17 сен 2025
Спасибо Федору за интересную экскурсию по Ницце! Время пролетело не заметно! Очень приятное впечатление от гида. Всем рекомендую. Успехов вам, Фёдор! 👍
O
Olga
5 сен 2025
Только что вернулись с экскурсии с Фёдором и под большим впечатлением! Два часа пролетели на одном дыхании. Очень интересно, познавательно и с юмором. Узнали историю города, увидели все самое главное и получили массу удовольствия. Однозначно рекомендую!
С
Сергей
3 сен 2025
Федор отлично провел экскурсию, 2,5 часа пролетели быстро. Отмечаю глубокие знания истории экскурсовода. Всем рекомендую!
Н
Наталья
20 авг 2025
Мы попали на экскурсию с Элиной, очень компетентный по вопросам Ниццы гид. Интересная подача информации и история с элементами легенд очень впечатлила как взрослых, так и детей. Очень советую. Нам очень понравилось.
М
Мария
7 авг 2025
Были на экскурсии с Федором по Ницце. Нам очень понравилось! Федор показал интересные локации, куда мы бы сами не дошли. Рассказал историю города и просто влюбил нас в Ниццу? Спасибо большое.
Т
Татьяна
5 авг 2025
Добрый день всем путешественникам!! Сегодня были на обзорной экскурсии по Ницце с Федором! Остались очень довольны! Федор рассказал историю города с древних времен, погуляли по Стаоому городу, посмотрели его со смотровой площадки- вид бомбический!! Кроме того, Федор дал ценные рекомендации по ресторанчикам, блюдам местной кухни! Вообщем, всем рекомендуем послушать экскурсию в его исполнении!! Татьяна, Артём
М
Мария
30 июн 2025
Федор - прекрасный экскурсовод! Глубокий, философский и знающий историю, спасибо большое, абсолютно точно всем рекомендую!
С
Светлана
23 июн 2025
Замечательный наш гид Федор провел нам прекрасную экскурсию Первое знакомство с городом. Самое главное, что экскурсия прошла очень легко, интересно, просто, сопровождалась интересными живым рассказом, а не заученными книжными фразами и фактами. Рассказ о жизни, привязанностях традициям и любви к своему городу. Рекомендую!!!