29 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Описание экскурсии
Дело англичан и любовь к морю
Мы начнём знакомство с Ниццей с прогулки по Английскому променаду — набережной с великолепной морской панорамой. Я расскажу, как город обзавёлся такой благоустроенной прибрежной зоной благодаря англичанам, и коротко — обо всех городских пляжах. Вы поймёте, что значит для Ниццы море, как местные любят проводить время у воды, и совершите первое погружение в историю города и его современный быт.
Наивные радости по-французски и любовь к развлечениям
Далее отправимся в парк Альберта I, бывший императорский парк, где вы увидите изящную карусель — один из символов города. Это самое подходящее место, чтобы поговорить о развлечениях Ниццы и о том, что такое радость для французов: простая, бесхитростная, почти детская. Вы взглянете на великолепный городской театр, услышите факты на тему музыкальной культуры страны и сможете после прогулки провести время, как житель Ниццы.
Гастрономические связи Ниццы и любовь к еде
Через площадь Массена, где мы поговорим об отношении к военному делу во Франции, вы попадёте на рынок. Я посоветую, что стоит попробовать в Ницце, и расскажу, какие блюда уходят корнями в итальянскую кухню, а какие — во французскую. Конечно, вы рассмотрите многообразие сыров, обилие свежих устриц, почувствуете аромат буйябеса и узнаете, какие вина здесь особенно ценятся (подсказка: с точки зрения жителя Ниццы существуют французские вина и все остальные).
Итальянский след и любовь к Богу
После гастрономического рая вы попадёте прямиком в вотчину Ватикана — кафедральный собор Сен-Репарат. Здесь вспомним, где разошлись ветви христианства, поговорим о святынях окрестностей Ниццы и о том, почему святой Петр — важная религиозная фигура для города. Тут же, на площади Розети, вы сможете попробовать лучшее джелато в Ницце с необычными вкусами вроде томата или табака.
А завершится экскурсия подъёмом на вершину Замкового холма, откуда откроется потрясающий вид на бухту Ангела и великолепную набережную.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: мороженое (один шарик 2-2,5 евро)
- При желании экскурсию можно продлить и отправиться в Русский квартал или в Древнеримский. Каждый дополнительный час прогулки со мной будет стоить 70 евро с группы, независимо от числа участников экскурсии.
- По понедельникам продуктовый рынок превращается в антикварный (он тоже очень интересный!)
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