29 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Ницца: любовь с первого взгляда

Уловить атмосферу города и рассмотреть его английские, итальянские и французские черты
Любовь к городу, как и любовь вообще, — сложное, многосоставное чувство. Я покажу Ниццу такой, какой её любят местные жители и обожают приезжие.

Вы убедитесь, что здесь царит обеспеченность — вовсе
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не публики, давно облюбовавшей Французскую ривьеру, но богатство истории и культуры.

Я поделюсь с вами знаниями о судьбе Ниццы и лучшими городскими «зарисовками» на тему любви: к морским просторам, солнцу, веселью, вкусной еде и даже религии.

5
72 отзыва
Ницца: любовь с первого взгляда
Ницца: любовь с первого взгляда
Ницца: любовь с первого взгляда

Описание экскурсии

Дело англичан и любовь к морю

Мы начнём знакомство с Ниццей с прогулки по Английскому променаду — набережной с великолепной морской панорамой. Я расскажу, как город обзавёлся такой благоустроенной прибрежной зоной благодаря англичанам, и коротко — обо всех городских пляжах. Вы поймёте, что значит для Ниццы море, как местные любят проводить время у воды, и совершите первое погружение в историю города и его современный быт.

Наивные радости по-французски и любовь к развлечениям

Далее отправимся в парк Альберта I, бывший императорский парк, где вы увидите изящную карусель — один из символов города. Это самое подходящее место, чтобы поговорить о развлечениях Ниццы и о том, что такое радость для французов: простая, бесхитростная, почти детская. Вы взглянете на великолепный городской театр, услышите факты на тему музыкальной культуры страны и сможете после прогулки провести время, как житель Ниццы.

Гастрономические связи Ниццы и любовь к еде

Через площадь Массена, где мы поговорим об отношении к военному делу во Франции, вы попадёте на рынок. Я посоветую, что стоит попробовать в Ницце, и расскажу, какие блюда уходят корнями в итальянскую кухню, а какие — во французскую. Конечно, вы рассмотрите многообразие сыров, обилие свежих устриц, почувствуете аромат буйябеса и узнаете, какие вина здесь особенно ценятся (подсказка: с точки зрения жителя Ниццы существуют французские вина и все остальные).

Итальянский след и любовь к Богу

После гастрономического рая вы попадёте прямиком в вотчину Ватикана — кафедральный собор Сен-Репарат. Здесь вспомним, где разошлись ветви христианства, поговорим о святынях окрестностей Ниццы и о том, почему святой Петр — важная религиозная фигура для города. Тут же, на площади Розети, вы сможете попробовать лучшее джелато в Ницце с необычными вкусами вроде томата или табака.

А завершится экскурсия подъёмом на вершину Замкового холма, откуда откроется потрясающий вид на бухту Ангела и великолепную набережную.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: мороженое (один шарик 2-2,5 евро)
  • При желании экскурсию можно продлить и отправиться в Русский квартал или в Древнеримский. Каждый дополнительный час прогулки со мной будет стоить 70 евро с группы, независимо от числа участников экскурсии.
  • По понедельникам продуктовый рынок превращается в антикварный (он тоже очень интересный!)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Английская Набережная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваш гид в Ницце
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 747 туристов
С 2012 года я делюсь своей, к счастью, разделенной любовью — историей. Историей событий, культуры и, конечно, традиций. Я историк-искусствовед по образованию, с моими гостями делюсь прекрасным, к чему, с великим удовольствием, причастна здесь, на Лазурном берегу.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 72 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
72
4
3
2
1
Наталия
Ницца бесподобна! Мария- прекрасный и знающий гид, информация подается легко и с большой нежностью к городу. Рекомендую на 100%
Ницца бесподобна! Мария- прекрасный и знающий гид, информация подается легко и с большой нежностью к городу. Рекомендую на 100%
Ницца бесподобна! Мария- прекрасный и знающий гид, информация подается легко и с большой нежностью к городу. Рекомендую на 100%
Ницца бесподобна! Мария- прекрасный и знающий гид, информация подается легко и с большой нежностью к городу. Рекомендую на 100%
Ницца бесподобна! Мария- прекрасный и знающий гид, информация подается легко и с большой нежностью к городу. Рекомендую на 100%
Ницца бесподобна! Мария- прекрасный и знающий гид, информация подается легко и с большой нежностью к городу. Рекомендую на 100%
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Г
Мария - замечательный, чуткий и очень профессиональный гид. Экскурсия была продуманной и увлекательной, два часа пролетели как один миг! Очень приятно слушать человека, который так искренне увлечен своей работой. Я
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впервые была в Ницце и для меня эти два часа стали прекрасной возможностью узнать массу интересных фактов и историй о городе, посетить самые красивые и знаковые локации. Кроме того, Мария дала мне массу полезных советов и рекомендаций, красиво фотографировала меня везде, где я просила, и предложила обращаться к ней с вопросами в любое время потом. От всей души буду рекомендовать ее в качестве гида своим друзьям и, конечно, надеюсь сама еще раз воспользоваться ее услугами.
Спасибо Марии за великолепную экскурсию и очень приятное общение!

Мария - замечательный, чуткий и очень профессиональный гид. Экскурсия была продуманной и увлекательной, два часа пролетели
Мария - замечательный, чуткий и очень профессиональный гид. Экскурсия была продуманной и увлекательной, два часа пролетели
Мария - замечательный, чуткий и очень профессиональный гид. Экскурсия была продуманной и увлекательной, два часа пролетели
Мария - замечательный, чуткий и очень профессиональный гид. Экскурсия была продуманной и увлекательной, два часа пролетели
Мария - замечательный, чуткий и очень профессиональный гид. Экскурсия была продуманной и увлекательной, два часа пролетели
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И
Отличное знакомство с Ниццей с замечательной Марией! Узнали историю знаменитого отеля Негреско, как Ницца стала французской, местечко, где пробовал мороженое Федерико Феллинии и просто насладились прекрасным городом в отличной компании нашего гида!
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Е
Потрясающая экскурсия: очень много интересных фактов, супер структурировано и чудесная подача. 2 часа пролетели незаметно - дети даже сказали, что думали, что прошло полчаса:)
Потрясающая экскурсия: очень много интересных фактов, супер структурировано и чудесная подача. 2 часа пролетели незаметно -
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L
Все прошло великолепно, экскурсовод выше всяких похвал, профессионал высшего класса, очень рекомендую с ним сотрудничество.
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Maksim
Просто прекрасно проведенное время!!!
Огромное спасибо!!!
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