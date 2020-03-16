29 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Уловить атмосферу города и рассмотреть его английские, итальянские и французские черты

Maria
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Maria – ваш гид
Любовь к городу, как и любовь вообще, — сложное, многосоставное чувство.

Я покажу Ниццу такой, какой её любят местные жители и обожают приезжие.

Вы убедитесь, что здесь царит обеспеченность — вовсе не публики, давно облюбовавшей Французскую ривьеру, но богатство истории и культуры.

Я поделюсь с вами знаниями о судьбе Ниццы и лучшими городскими «зарисовками» на тему любви: к морским просторам, солнцу, веселью, вкусной еде и даже религии.
€130
104 за экскурсию
скидка20%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча — Английская Набережная
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У этой экскурсии29 отзывов
5
Ницца: любовь с первого взгляда
Ницца: любовь с первого взгляда

Что вас ожидает

Дело англичан и любовь к морю
Мы начнём знакомство с Ниццей с прогулки по Английскому променаду — набережной с великолепной морской панорамой. Я расскажу, как город обзавёлся такой благоустроенной прибрежной зоной благодаря англичанам, и коротко — обо всех городских пляжах. Вы поймёте, что значит для Ниццы море, как местные любят проводить время у воды, и совершите первое погружение в историю города и его современный быт.

Наивные радости по-французски и любовь к развлечениям
Далее отправимся в парк Альберта I, бывший императорский парк, где вы увидите изящную карусель — один из символов города. Это самое подходящее место, чтобы поговорить о развлечениях Ниццы и о том, что такое радость для французов: простая, бесхитростная, почти детская. Вы взглянете на великолепный городской театр, услышите факты на тему музыкальной культуры страны и сможете после прогулки провести время, как житель Ниццы.

Гастрономические связи Ниццы и любовь к еде
Через площадь Массена, где мы поговорим об отношении к военному делу во Франции, вы попадёте на рынок. Я посоветую, что стоит попробовать в Ницце, и расскажу, какие блюда уходят корнями в итальянскую кухню, а какие — во французскую. Конечно, вы рассмотрите многообразие сыров, обилие свежих устриц, почувствуете аромат буйябеса и узнаете, какие вина здесь особенно ценятся (подсказка: с точки зрения жителя Ниццы существуют французские вина и все остальные).

Итальянский след и любовь к Богу
После гастрономического рая вы попадёте прямиком в вотчину Ватикана — кафедральный собор Сен-Репарат. Здесь вспомним, где разошлись ветви христианства, поговорим о святынях окрестностей Ниццы и о том, почему святой Петр — важная религиозная фигура для города. Тут же, на площади Розети, вы сможете попробовать лучшее джелато в Ницце с необычными вкусами вроде томата или табака.

А завершится экскурсия подъёмом на вершину Замкового холма, откуда откроется потрясающий вид на бухту Ангела и великолепную набережную.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: мороженое (один шарик 2-2,5 евро)
  • При желании экскурсию можно продлить и отправиться в Русский квартал или в Древнеримский. Каждый дополнительный час прогулки со мной будет стоить 50 евро с группы, независимо от числа участников экскурсии.
  • По понедельникам продуктовый рынок превращается в антикварный (он тоже очень интересный!)
Ницца: любовь с первого взгляда
Ницца: любовь с первого взгляда
Ницца: любовь с первого взгляда
Ницца: любовь с первого взгляда

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — Английская Набережная.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Maria
Maria
Зовут меня Мария, и вот уже 12 лет я делюсь своей, к счастью, разделенной любовью — историей. Историей событий, культуры и, конечно, традиций. Я историк-искусствовед по образованию, с моими гостями делюсь прекрасным, к чему, с великим удовольствием, причастна здесь, на Лазурном берегу.
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29 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

16 марта 2020
Всё было чудесно.
26 февраля 2020
Мария умница, нам все очень понравилось, отличное образование, знание предмета и любовь к людям ей очень помогают. Рекомендуем.
Marina
10 января 2020
Только что вернулись с мужем с индивидуальной экскурсии с Марией-прекрасно подан материал с отступлением по моим вопросам от темы Экскурсии, остались очень довольны! Рекомендую на 💯 %!
12 декабря 2019
Экскурсия просто великолепна. Мария - историк-искусствовед, и ее рассказ о прекрасном городе Ницце насыщен информацией и очень интересен, слушать ее легко, увлекательно и приятно. Два с половиной часа пролетели незаметно, было жаль, что экскурсия подошла к концу. Очень рада, что есть такие профессионалы, спасибо огромное!
3 декабря 2019
Были на экскурсии вдвоем с внучкой 12 лет. Все 2,5 часа пешей прогулки Мария рассказывала об истории и современной жизни Ниццы. Очень интересно и очень многое запомнилось надолго. Грамотно привязаны события в истории к памятникам и зданиям города. Остается комбинированная картинка в памяти. Просто замечательно! Устали, но очень довольны.
30 октября 2019
Мария провела интересеую экскурссию. Время пролетело не заметно.
28 октября 2019
Отличная экскурсия по Ницце. Мария-нас очаровала! Высокоинтелектуальна, знает ответы на любые вопросы и даже больше. Очень легка в общении. Рекомендуем всем!!!! Она влюбила нас в себя и в Ниццу!
14 октября 2019
Экскурсия очень интересная, удобный маршрут, очень всё достойно!Огромная благодарность Марии- нашему гиду.🌷🌟🌷
Можно с уверенностью рекомендовать😊
30 сентября 2019
Нам несказанно повезло. Экскурсию в этом чудном городе нам провел удивительный гид -Мария. Эта была интереснейшая, эмоциональная экскурсия на протяжении 3 х часов. Мы услышали много интересных фактов, удивительных историй. Благодаря таким гидам, как Мария, хочется посетить этот волшебный город ни один раз.
25 сентября 2019
Мы пошли на экскурсию сразу после прилёта, только из аэропорта, закинули чемоданы и вперёд. Что сказать? У нас было 5 экскурсий, все с разными гидами. Наша группа друзей насчитывала 6 человек. Мы составляли для себя рейтинг гидов. И единодушно первое место в рейтинге заняла Мария. Потрясающая экскурсия! Прекрасный рассказчик, правильная литературная речь, но отнюдь не сухая и не излишне академичная, а очень живая и эмоциональная, легкая для восприятия как взрослым так и детям (у нас был мальчик 11 лет). Я так много об этом пишу, потому что это несказанно нас удивило. Это величайшая редкость сейчас среди гидов. Если лет 15 назад гиды в основном были очень академичны, то сейчас очень часто речь гидов проста до примитивизма, изобилует не совсем литературными оборотами речи. Я знаю, это многим нравится, но нам такое всегда было неприятно. Все гиды с которыми мы работали прекрасно владеют материалом, знают массу интересных историй, доброжелательны, готовы помочь. Но Мария и здесь особенная. У неё ее туристы имеют приоритет во всем. Я уже писала, что экскурсия была прямо с самолета. Заказали мы ее ещё в августе, на 17.00. И не сообразили, что в сентябре дни короче и трехчасовая экскурсия закончится в полной темноте. Озарение пришло только в день экскурсии. Самолёт задержали, Марии удалось позвонить только в 16.15 и попросить начать экскурсию пораньше хоть на полчаса. Она извиняющимся тоном сказала, что не успеет за 15 минут приехать к нам, но постарается максимально быстро. Мария приехала через 25 минут. Это значит реально все бросила и к нам. Невероятно! Положительных эмоций, полученных от Марии, нам хватило на все дни в Ницце. Спасибо ей огромное!
Ещё 19 отзывов

Maria проводит ещё 2 экскурсии

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