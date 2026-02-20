29 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Любовь к городу, как и любовь вообще, — сложное, многосоставное чувство. Я покажу Ниццу такой, какой её любят местные жители и обожают приезжие.Вы убедитесь, что здесь царит обеспеченность — вовсе

не публики, давно облюбовавшей Французскую ривьеру, но богатство истории и культуры. Я поделюсь с вами знаниями о судьбе Ниццы и лучшими городскими «зарисовками» на тему любви: к морским просторам, солнцу, веселью, вкусной еде и даже религии.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-50 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Дело англичан и любовь к морю

Мы начнём знакомство с Ниццей с прогулки по Английскому променаду — набережной с великолепной морской панорамой. Я расскажу, как город обзавёлся такой благоустроенной прибрежной зоной благодаря англичанам, и коротко — обо всех городских пляжах. Вы поймёте, что значит для Ниццы море, как местные любят проводить время у воды, и совершите первое погружение в историю города и его современный быт.

Наивные радости по-французски и любовь к развлечениям

Далее отправимся в парк Альберта I, бывший императорский парк, где вы увидите изящную карусель — один из символов города. Это самое подходящее место, чтобы поговорить о развлечениях Ниццы и о том, что такое радость для французов: простая, бесхитростная, почти детская. Вы взглянете на великолепный городской театр, услышите факты на тему музыкальной культуры страны и сможете после прогулки провести время, как житель Ниццы.

Гастрономические связи Ниццы и любовь к еде

Через площадь Массена, где мы поговорим об отношении к военному делу во Франции, вы попадёте на рынок. Я посоветую, что стоит попробовать в Ницце, и расскажу, какие блюда уходят корнями в итальянскую кухню, а какие — во французскую. Конечно, вы рассмотрите многообразие сыров, обилие свежих устриц, почувствуете аромат буйябеса и узнаете, какие вина здесь особенно ценятся (подсказка: с точки зрения жителя Ниццы существуют французские вина и все остальные).

Итальянский след и любовь к Богу

После гастрономического рая вы попадёте прямиком в вотчину Ватикана — кафедральный собор Сен-Репарат. Здесь вспомним, где разошлись ветви христианства, поговорим о святынях окрестностей Ниццы и о том, почему святой Петр — важная религиозная фигура для города. Тут же, на площади Розети, вы сможете попробовать лучшее джелато в Ницце с необычными вкусами вроде томата или табака.

А завершится экскурсия подъёмом на вершину Замкового холма, откуда откроется потрясающий вид на бухту Ангела и великолепную набережную.

Организационные детали