51 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Ницца - первое свидание

Вместе мы раскроем тайны Ниццы, пройдемся по историческим местам и отведаем традиционные угощения
Экскурсия «Ницца - первое свидание» позволит вам ощутить дух этого удивительного города.

Вас ждут не только знаковые достопримечательности, такие как площадь Массена и Английский променад, но и уникальные истории, связанные с
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известными обитателями Ниццы.

Вы познакомитесь с культурой через вкусные блинчики и пироги на местном рынке, а также получите ценные советы, которые пригодятся вам в дальнейшем путешествии по городу.

Экскурсовод откроет вам секреты Дворца Ласкари и Замкового холма, а также поделится легендами, окружающими дом Матисса. Эта экскурсия - идеальный способ влюбиться в Ниццу и унести с собой незабываемые впечатления

5
168 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные исторические факты
  • 🍽️ Дегустация местных деликатесов
  • 📸 Захватывающие панорамные виды
  • 🎨 Истории знаменитых людей
  • 🏛️ Посещение ключевых достопримечательностей
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Бесплатно для детей до 14 лет

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для экскурсии в Ницце - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время город оживает, погода теплая и солнечная, а море приятно освежает. Весной и осенью, в апреле, мае и октябре, здесь также комфортно, но может быть чуть прохладнее, что подходит для тех, кто предпочитает меньшее количество туристов. Зимой, с ноября по март, экскурсия все равно будет интересной, хотя и прохладной, но в это время вы сможете насладиться более спокойной атмосферой города.
Сейчас август — это идеальное время.
Ницца - первое свидание
Ницца - первое свидание
Ницца - первое свидание

Что можно увидеть

  • Площадь Массена
  • Английский променад
  • Дворец Ласкари
  • Замковый холм
  • Дом Матисса
  • Опера
  • Рыночная площадь
  • Кафедральный собор Ниццы
  • Башня Тур Белланда
  • Дворец правосудия
  • Церковь Иисуса

Описание экскурсии

Ницца: история и судьбы

В первой части экскурсии вы посетите площадь Массена и услышите связанные с ней пикантные факты. Я расскажу трагическую историю здания Оперы, дотла уничтоженного пожаром и впоследствии восстановленного. Вместе мы отыщем на одной из уютных улочек старейшую карту города и посмотрим, как выглядела Ницца много веков назад. Далее зайдем на рыночную площадь, которая покорит вас красками и разнообразием выбора. Вы сможете попробовать местные блинчики Сокка из бобовой муки и пироги Писаладье с карамелизованным луком. Также я с удовольствием расскажу истории знаменитых людей, связанных с Ниццей: Паганини, Матисса, Фицджеральда и даже легендарного городского грабителя.

Ницца с высоты птичьего полета

Вы увидите кафедральный собор Ниццы, построенный в 17 веке, и узнаете легенду о святой Репарате. Посетите Замковый холм, где раньше находилась крепость, и насладитесь свежестью искусственного водопада неподалеку от смотровой площадки. С холма вам откроются захватывающие панорамные виды на старую Ниццу, порт и великолепный Английский променад. Следом я покажу знаменитую башню Тур Белланда, Дворец правосудия и прилегающую к нему площадь, а также старинные отели, построенные на пике туристического бума 19 века. В завершение вы заглянете в церковь Иисуса и рассмотрите изящный фасад Дворца Ласкари, где расположен музей старинных музыкальных инструментов.

Организационные детали

  • Дети до 14 лет — бесплатно
  • По желанию можно увеличить или уменьшить продолжительность экскурсии
  • В стоимость экскурсии не включена дегустация местной еды на рынке — 3 евро с человека

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Площадь Массена, около фонтана Аполлон
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина
Полина — ваш гид в Ницце
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2037 туристов
Я много путешествовала по Франции, изучая её историю и язык. За это время мне довелось узнать множество удивительных фактов и легенд, которыми я с радостью поделюсь с вами. Общение с путешественниками дарит мне истинное удовольствие. На моих экскурсиях вы будете чувствовать себя комфортно, сблизитесь с чудесными южными городками и увидите их с лучшей стороны!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 168 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
165
4
1
3
2
2
1
Yulia
Полина чудесный экскурсовод, интеллигентная и спокойная. Мы были с подростками и всё зашло. нам очень понравилась.
Полина чудесный экскурсовод, интеллигентная и спокойная. Мы были с подростками и всё зашло. нам очень понравилась.
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В
Нам очень понравилась экскурсия с Полиной.
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А
Полина прекрасный и интересный гид, вся прогулка прошла на одном дыхании, рекомендую!
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Е
все интересно. познавательно. со вкусом. Интересная история, русское место в истории. Очень понравилось, рекомендую всем!
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О
Полина отличный гид, интересный маршрут, увлекательный рассказ о городе и его истории. Получили огромное удовольствие от прогулки
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К
Спасибо Полине за интересную и легкую экскурсию по Ницце! Идеальный вариант для тех кто остается в городе ненадолго. Общение с Полиной помогло нам понять исторический контекст города, его современную жизнь и получить много полезных рекомендаций.
Спасибо Полине за интересную и легкую экскурсию по Ницце! Идеальный вариант для тех кто остается в
Спасибо Полине за интересную и легкую экскурсию по Ницце! Идеальный вариант для тех кто остается в
Спасибо Полине за интересную и легкую экскурсию по Ницце! Идеальный вариант для тех кто остается в
Спасибо Полине за интересную и легкую экскурсию по Ницце! Идеальный вариант для тех кто остается в
Спасибо Полине за интересную и легкую экскурсию по Ницце! Идеальный вариант для тех кто остается в
Спасибо Полине за интересную и легкую экскурсию по Ницце! Идеальный вариант для тех кто остается в
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