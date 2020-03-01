51 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

  1. Франция
  2. Экскурсии

  3. Ницца — первое свидание

Посетить главные достопримечательности города и узнать истории его знаменитых жителей

Полина
Задать вопрос
Полина – ваш гид
Вы увидите самые интересные места Ниццы: площадь Массена, Английский променад, Дворец Ласкари, Замковый холм, дом Матисса.

Не перегружая вас сухими фактами и датами, я расскажу историю города через сюжеты о происшествиях с его известными обитателями.

А еще вы зайдете на местный рынок, попробуете французские блинчики и пироги и получите полезную информацию о транспорте, музеях и мероприятиях.

Я помогу понять прекрасную Ниццу и влюбиться в нее навсегда!
99 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча Площадь Массена, около фонтана Аполлон.
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии51 отзыв
4.92
Ницца — первое свидание
Ницца — первое свидание

Что вас ожидает

Ницца: история и судьбы
В первой части экскурсии вы посетите площадь Массена и услышите связанные с ней пикантные факты. Я расскажу трагическую историю здания Оперы, дотла уничтоженного пожаром и впоследствии восстановленного. Вместе мы отыщем на одной из уютных улочек старейшую карту города и посмотрим, как выглядела Ницца много веков назад. Далее зайдем на рыночную площадь, которая покорит вас красками и разнообразием выбора. Вы сможете попробовать местные блинчики Сокка из бобовой муки и пироги Писаладье с карамелизованным луком. Также я с удовольствием расскажу истории знаменитых людей, связанных с Ниццей: Паганини, Матисса, Фицджеральда и даже легендарного городского грабителя.

Ницца с высоты птичьего полета
Вы увидите кафедральный собор Ниццы, построенный в 17 веке, и узнаете легенду о святой Репарате. Посетите Замковый холм, где раньше находилась крепость, и насладитесь свежестью искусственного водопада неподалеку от смотровой площадки. С холма вам откроются захватывающие панорамные виды на старую Ниццу, порт и великолепный Английский променад. Следом я покажу знаменитую башню Тур Белланда, Дворец правосудия и прилегающую к нему площадь, а также старинные отели, построенные на пике туристического бума 19 века. В завершение вы заглянете в церковь Иисуса и рассмотрите изящный фасад Дворца Ласкари, где расположен музей старинных музыкальных инструментов.

Организационные детали

  • Дети до 14 лет — бесплатно
  • По желанию можно увеличить или уменьшить продолжительность экскурсии
  • В стоимость экскурсии не включена дегустация местной еды на рынке — 3 евро с человека
Ницца — первое свидание
Ницца — первое свидание
Ницца — первое свидание
Ницца — первое свидание
Ницца — первое свидание
Ницца — первое свидание
Ницца — первое свидание
Ницца — первое свидание
Ницца — первое свидание
Ницца — первое свидание
Ницца — первое свидание

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Площадь Массена, около фонтана Аполлон..
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Полина
Полина
Добрый день, меня зовут Полина. Я много путешествовала по Франции, изучая ее историю и язык. За это время мне довелось узнать множество удивительных фактов и легенд, которыми я с радостью поделюсь с вами. Общение с путешественниками дарит мне истинное удовольствие. На моих экскурсиях вы будете чувствовать себя комфортно, сблизитесь с чудесными южными городками и увидите их с лучшей стороны!
Напишите мне

51 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

1 марта 2020
Мы у Полины считай уже постоянные клиенты)) Взяли у Полины уже три экскурсии и наслаждаемся подачей информации, внимательным отношением и отличным времяпрепровождением. Очень советую брать экскурсию. Причем как тем, кто уже был в Ницце, так и тем кто в первый раз здесь. Мы очень довольны и благодарны Полине! Спасибо
22 февраля 2020
Полина - правильный гид.Такой,с которым доверительно,спокойно.С любовью к своему городу, вниманием к деталям.Она такая воодушевленная, что воодушевляешься сам.Искренняя,готова во всем помочь,обьяснить.Отдельное спасибо за запись на мастер-класс по изготовлению духов.Кого из гидов я не спрашивала до этого, никто ничего не знал. А с вами мечта сбылась. 😌🙏 Процветайте, будьте счастливы.😌
18 февраля 2020
Большое спасибо Полине за прекрасно организованную и содержательную экскурсию! Полина великолепный рассказчик, мы узнали много нового и интересного. Полина была с нами заботлива, выбирала наиболее комфортные пути во время экскурсии (у одного нашего участника проблемы с ногой), порекомендовала нам отличные рестораны, учитывала все наши просьбы и пожелания.
Марина
14 февраля 2020
Интересная, увлекательная, разнообразная экскурсия. Полина очень позитивный человек и видно что любит свое дело, плюс индивидуальный подход к людям. Очень-очень понравилось. Спасибо большое 😊
9 февраля 2020
Всем рекомендую Полину! Были с ней на экскурсии по Ницце 4-го февраля с.г. Очень душевная и контактная девушка. Знает историю, обычаи, отвечает на любые интересующие вопросы, поэтому спрашивайте и получите всю информацию. Несмотря, на то,что она не коренная француженка, думаю, даст фору некоторым местным гидам.. Экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо ей большое!
24 ноября 2019
Одна из лучших экскурсий в мем опыте..
Ксения
5 ноября 2019
Полина отличный гид, рекомендуем эту воспитанную, начитанную, умную девушку, в нашей группе кто-то был в Ницце и Каннах впервые, кто-то третий раз, но всем очень понравилось, для знакомства с Ниццей, Каннами, Монако, Сен-Полем и другими городами Лазурного берега рекомендуем! Продуманные маршруты, интересные экскурсии, красивый голос, милая девушка, с хорошими знаниями истории Франции, экскурсия пролетела на одном дыхании, мы не заметили как пролетели 2 часа. Полина ответила на все наши вопросы, дала рекомендации где поужинать, куда сходить, какие музеи посетить! Очень рады что познакомили нас и влюбили в города, которые Вы так любите! Группа туристок из Новосибирска)
26 октября 2019
Отличная экскурсия.
Полина показала нам не только Ниццу, но и Монако.
Экскурсия подошла как взрослым так и детям.
Были раззказаны не только исторические факты но также много интересного о том чем живут сейчас Ницца и Монако.
Спасибо огромное!
20 октября 2019
Даже ливень не смог помешать великолепной экскурсии.Полина, СПАСИБО!!!!
17 октября 2019
Спасибо огромное Полине за экскурсию для моих родителей!
Ещё 41 отзыв

Обзорные экскурсии в Ницце

Ежедневная прогулка по НиццеЕжедневная прогулка по НиццеЕжедневная прогулка по Ницце
20 за человека
2 часа
30 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
На нашей дружеской экскурсии по Ницце вы познакомитесь со всеми ее гранями: это город бутиков и старинных церквей, роскошных отелей и средневековых улочек. Мы обойдем главные места от Английской набережной до Старого города, обсудим понятия «Ривьера» и «Лазурный берег», поговорим о русской Ницце. А еще вы узнаете о жизни местных и получите полезные советы.
Шарм Лазурного БерегаШарм Лазурного БерегаШарм Лазурного Берега
416 за экскурсию
6 часов
25 отзывов
Побывать в знаменитых курортных городах Французской Ривьеры
Вы увидите все самые красивые и знаковые места Лазурного Берега, побываете в живописных деревушках, прекрасном княжестве Монако, в городе международных кинофестивалей – Каннах. Я познакомлю вас с историей знаменитого побережья, покажу самые интересные объекты и помогу погрузиться в особенную атмосферу роскоши и блаженства легендарного французского Средиземноморья.
Красавица НиццаКрасавица НиццаКрасавица Ницца
300 за экскурсию
3 часа
1 отзыв
Обзорная экскурсия на автомобиле: Старый город, античные руины и захватывающие панорамы
За три часа вы побываете в разных уголках города, подниметесь на холмы Ниццы и прокатитесь вдоль бухты Ангелов. Я расскажу вам историю города с древнеримских времен и до наших дней, объясню, как это место стало таким популярным у туристов. Вы увидите средневековые дома и особняки в стиле модерн, узнаете, что означают скульптуры на площади Массена и почему отель Негреско — это воплощенная мечта, и полюбуетесь городом с высоты птичьего полета.

Выбирайте и другие экскурсии в Ницце

За городомГрупповыеГастрономическиеСо скидкойИндивидуальныеИстория и архитектураВ другой городПешкомНеобычные маршрутыВсеОбзорныеНа автомобилеФотосессии