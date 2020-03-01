51 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Что вас ожидает

Ницца: история и судьбы

В первой части экскурсии вы посетите площадь Массена и услышите связанные с ней пикантные факты. Я расскажу трагическую историю здания Оперы, дотла уничтоженного пожаром и впоследствии восстановленного. Вместе мы отыщем на одной из уютных улочек старейшую карту города и посмотрим, как выглядела Ницца много веков назад. Далее зайдем на рыночную площадь, которая покорит вас красками и разнообразием выбора. Вы сможете попробовать местные блинчики Сокка из бобовой муки и пироги Писаладье с карамелизованным луком. Также я с удовольствием расскажу истории знаменитых людей, связанных с Ниццей: Паганини, Матисса, Фицджеральда и даже легендарного городского грабителя.

Ницца с высоты птичьего полета

Вы увидите кафедральный собор Ниццы, построенный в 17 веке, и узнаете легенду о святой Репарате. Посетите Замковый холм, где раньше находилась крепость, и насладитесь свежестью искусственного водопада неподалеку от смотровой площадки. С холма вам откроются захватывающие панорамные виды на старую Ниццу, порт и великолепный Английский променад. Следом я покажу знаменитую башню Тур Белланда, Дворец правосудия и прилегающую к нему площадь, а также старинные отели, построенные на пике туристического бума 19 века. В завершение вы заглянете в церковь Иисуса и рассмотрите изящный фасад Дворца Ласкари, где расположен музей старинных музыкальных инструментов.