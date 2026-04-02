51 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Экскурсия «Ницца - первое свидание» позволит вам ощутить дух этого удивительного города.Вас ждут не только знаковые достопримечательности, такие как площадь Массена и Английский променад, но и уникальные истории, связанные с

известными обитателями Ниццы. Вы познакомитесь с культурой через вкусные блинчики и пироги на местном рынке, а также получите ценные советы, которые пригодятся вам в дальнейшем путешествии по городу. Экскурсовод откроет вам секреты Дворца Ласкари и Замкового холма, а также поделится легендами, окружающими дом Матисса. Эта экскурсия - идеальный способ влюбиться в Ниццу и унести с собой незабываемые впечатления

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии в Ницце - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время город оживает, погода теплая и солнечная, а море приятно освежает. Весной и осенью, в апреле, мае и октябре, здесь также комфортно, но может быть чуть прохладнее, что подходит для тех, кто предпочитает меньшее количество туристов. Зимой, с ноября по март, экскурсия все равно будет интересной, хотя и прохладной, но в это время вы сможете насладиться более спокойной атмосферой города.

Сейчас август — это идеальное время.