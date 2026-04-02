51 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Вместе мы раскроем тайны Ниццы, пройдемся по историческим местам и отведаем традиционные угощения
Экскурсия «Ницца - первое свидание» позволит вам ощутить дух этого удивительного города.
Вас ждут не только знаковые достопримечательности, такие как площадь Массена и Английский променад, но и уникальные истории, связанные с читать дальшеуменьшить
известными обитателями Ниццы.
Вы познакомитесь с культурой через вкусные блинчики и пироги на местном рынке, а также получите ценные советы, которые пригодятся вам в дальнейшем путешествии по городу.
Экскурсовод откроет вам секреты Дворца Ласкари и Замкового холма, а также поделится легендами, окружающими дом Матисса. Эта экскурсия - идеальный способ влюбиться в Ниццу и унести с собой незабываемые впечатления
Лучшее время для экскурсии в Ницце - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время город оживает, погода теплая и солнечная, а море приятно освежает. Весной и осенью, в апреле, мае и октябре, здесь также комфортно, но может быть чуть прохладнее, что подходит для тех, кто предпочитает меньшее количество туристов. Зимой, с ноября по март, экскурсия все равно будет интересной, хотя и прохладной, но в это время вы сможете насладиться более спокойной атмосферой города.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Площадь Массена
Английский променад
Дворец Ласкари
Замковый холм
Дом Матисса
Опера
Рыночная площадь
Кафедральный собор Ниццы
Башня Тур Белланда
Дворец правосудия
Церковь Иисуса
Описание экскурсии
Ницца: история и судьбы
В первой части экскурсии вы посетите площадь Массена и услышите связанные с ней пикантные факты. Я расскажу трагическую историю здания Оперы, дотла уничтоженного пожаром и впоследствии восстановленного. Вместе мы отыщем на одной из уютных улочек старейшую карту города и посмотрим, как выглядела Ницца много веков назад. Далее зайдем на рыночную площадь, которая покорит вас красками и разнообразием выбора. Вы сможете попробовать местные блинчики Сокка из бобовой муки и пироги Писаладье с карамелизованным луком. Также я с удовольствием расскажу истории знаменитых людей, связанных с Ниццей: Паганини, Матисса, Фицджеральда и даже легендарного городского грабителя.
Ницца с высоты птичьего полета
Вы увидите кафедральный собор Ниццы, построенный в 17 веке, и узнаете легенду о святой Репарате. Посетите Замковый холм, где раньше находилась крепость, и насладитесь свежестью искусственного водопада неподалеку от смотровой площадки. С холма вам откроются захватывающие панорамные виды на старую Ниццу, порт и великолепный Английский променад. Следом я покажу знаменитую башню Тур Белланда, Дворец правосудия и прилегающую к нему площадь, а также старинные отели, построенные на пике туристического бума 19 века. В завершение вы заглянете в церковь Иисуса и рассмотрите изящный фасад Дворца Ласкари, где расположен музей старинных музыкальных инструментов.
Организационные детали
Дети до 14 лет — бесплатно
По желанию можно увеличить или уменьшить продолжительность экскурсии
В стоимость экскурсии не включена дегустация местной еды на рынке — 3 евро с человека
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Площадь Массена, около фонтана Аполлон
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина — ваш гид в Ницце
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2037 туристов
Я много путешествовала по Франции, изучая её историю и язык. За это время мне довелось узнать множество удивительных фактов и легенд, которыми я с радостью поделюсь с вами. Общение с путешественниками дарит мне истинное удовольствие. На моих экскурсиях вы будете чувствовать себя комфортно, сблизитесь с чудесными южными городками и увидите их с лучшей стороны!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 168 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
165
4
1
3
2
2
–
1
–
Yulia
Полина чудесный экскурсовод, интеллигентная и спокойная. Мы были с подростками и всё зашло. нам очень понравилась.
Вам был полезен этот отзыв?
В
Владимир
Нам очень понравилась экскурсия с Полиной.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Анастасия
Полина прекрасный и интересный гид, вся прогулка прошла на одном дыхании, рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Ефимова
все интересно. познавательно. со вкусом. Интересная история, русское место в истории. Очень понравилось, рекомендую всем!
Вам был полезен этот отзыв?
О
Ольга
Полина отличный гид, интересный маршрут, увлекательный рассказ о городе и его истории. Получили огромное удовольствие от прогулки
Вам был полезен этот отзыв?
К
Катерина
Спасибо Полине за интересную и легкую экскурсию по Ницце! Идеальный вариант для тех кто остается в городе ненадолго. Общение с Полиной помогло нам понять исторический контекст города, его современную жизнь и получить много полезных рекомендаций.