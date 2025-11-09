Путешествие на остров Святой Маргариты и остров Святого Онората - это возможность окунуться в атмосферу истории и тайн.
На острове Святой Маргариты вы увидите знаменитый Королевский форт, где содержался загадочный человек в железной маске.
Остров Святого Онората предлагает посетить Леринский монастырь, основанный святителем Гоноратом Арелатским.
Это уникальное сочетание исторических достопримечательностей и живописной природы, которое оставит незабываемые впечатления
6 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Увидеть Королевский форт
- 🔍 Узнать тайны Железной маски
- 🌿 Прогуляться по живописным островам
- 🙏 Посетить Леринский монастырь
- 📜 Погрузиться в историю XVII века
- 🐟 Ощутить атмосферу рыбацкой деревни
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что можно увидеть
- Королевский форт
- Леринский монастырь
Описание экскурсииОстров Святой Маргариты Это самый большой остров Леринского архипелага, расположенный в полумиле от набережной Круазет. Главная достопримечательность острова — Королевский форт, в котором в XVII веке действительно содержался человек в железной маске, личность которого так и не была разгадана. Сегодня на территории форта находится Морской Музей, коллекция которого состоит из находок, поднятых с затопленных сарацинских и римских кораблей. Гости могут осмотреть казематы, среди которых есть и камера Железной маски. Кроме форта, на острове находится около 20 домов, в которых живут местные рыбаки. Сент-Онора Это меньший среди двух крупнейших из Леринских островов, расположенный в трех километрах от мыса Пальм-Бич в городе Канны. Длина острова — около 1,5 км, ширина — 400 метров. Назван в честь святителя Гонората Арелатского, который основал на острове Леринский монастырь. На сегодняшний день в монастыре поживает около 30 монахов.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Святой Маргариты
- Королевский форт
- Морской Музей
- Остров Сент-Онора
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Что не входит в цену
- Билет на катер (примерно 15 евро на человека)
- Билет в музей.
Место начала и завершения?
Отель, в котором вы остановились
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.