Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Путешествие на остров Святой Маргариты и остров Святого Онората - это возможность окунуться в атмосферу истории и тайн.



На острове Святой Маргариты вы увидите знаменитый Королевский форт, где содержался загадочный человек в железной маске.



Остров Святого Онората предлагает посетить Леринский монастырь, основанный святителем Гоноратом Арелатским.



Это уникальное сочетание исторических достопримечательностей и живописной природы, которое оставит незабываемые впечатления 6 причин купить эту экскурсию 🏰 Увидеть Королевский форт

🔍 Узнать тайны Железной маски

🌿 Прогуляться по живописным островам

🙏 Посетить Леринский монастырь

📜 Погрузиться в историю XVII века

🐟 Ощутить атмосферу рыбацкой деревни

Что можно увидеть Королевский форт

Леринский монастырь

Описание экскурсии Остров Святой Маргариты Это самый большой остров Леринского архипелага, расположенный в полумиле от набережной Круазет. Главная достопримечательность острова — Королевский форт, в котором в XVII веке действительно содержался человек в железной маске, личность которого так и не была разгадана. Сегодня на территории форта находится Морской Музей, коллекция которого состоит из находок, поднятых с затопленных сарацинских и римских кораблей. Гости могут осмотреть казематы, среди которых есть и камера Железной маски. Кроме форта, на острове находится около 20 домов, в которых живут местные рыбаки. Сент-Онора Это меньший среди двух крупнейших из Леринских островов, расположенный в трех километрах от мыса Пальм-Бич в городе Канны. Длина острова — около 1,5 км, ширина — 400 метров. Назван в честь святителя Гонората Арелатского, который основал на острове Леринский монастырь. На сегодняшний день в монастыре поживает около 30 монахов.

