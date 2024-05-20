Необычные экскурсии по Ницце

Найдено 4 экскурсии в категории «Необычные» в Ницце на русском языке, цены от €99. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ницца: любовь с первого взгляда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
41 отзыв
Ницца: глубокое погружение в историю, культуру и гастрономию города
Познайте Ниццу через её историю, культуру и гастрономию в индивидуальной экскурсии, которая оставит незабываемые впечатления
Начало: Английская Набережная
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
140 за всё до 10 чел.
Хайкинг вокруг средневековой деревни Эз
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Хайкинг вокруг средневековой деревни Эз
Старая деревня Эз на высоте 427 м предлагает великолепные виды на Средиземное море. Прогулка по каменным улочкам и хайкинг на выбор: гора Бастид или форт Ревер
Начало: на площади Гарибальди
13 июня в 10:00
19 июня в 10:00
174 за всё до 4 чел.
Из Ниццы в гости к Ренуару в Кань-сюр-Мер
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Из Ниццы в гости к Ренуару в Кань-сюр-Мер
Огюст Ренуар был очарован яркими красками Лазурного берега и маленьким городком Кань-сюр-Мер. Узнайте, что вдохновляло художников
Начало: По договорённости
21 июня в 13:30
12 июля в 10:30
99 за всё до 4 чел.
Лазурный Берег в ярких кадрах: познавательная прогулка-фотосессия (на вашем авто)
Фотопрогулка
2 часа
Лазурный Берег в ярких кадрах: эксклюзивная фото-прогулка в Ницце
Погрузитесь в мир роскоши и красоты Ниццы во время уникальной фото-прогулки. Запечатлейте самые живописные уголки Лазурного Берега
10 июня в 14:00
13 июня в 14:00
139 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    20 мая 2024
    Ницца: любовь с первого взгляда
    Отличная экскурсия - насыщенная фактами, историческими событиями и в то же время легкая неутомительная подача. Получили истинное удовольствие, а Марие удалось за эти 2 часа влюбить нас в Ниццу)
  • И
    Ирина
    12 мая 2024
    Хайкинг вокруг средневековой деревни Эз
    К сожалению, не могу ничего сказать про экскурсию, так как она не состоялась. Первый раз мы перенесли экскурсию вместе с
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    Элиной по обоюдному согласию с 3 мая на 7 мая. Но 7 мая были какие- то проблемы на дороге в Эз: такси отказывались ехать, автобусы разворачивались, не доезжая до конечной точки (деревня Эз). Могу только сказать, что Элина очень ответственный человек, приятный в общении. Она приехала к нам в Ментон, где мы проживали, чтобы отдать аванс, который мы заплатили, и продукты, купленные на пикник, включенный в экскурсию. Уверена, что и экскурсия была бы проведена добросовестно, ответственно, душевно! Но на следующий день мы уже уезжали, к сожалению!

  • В
    Вероника
    10 мая 2024
    Ницца: любовь с первого взгляда
    Мария - чудесный гид! Отлично и интересно рассказала про Ниццу и за 2 часа мы погрузились в историю и узнали много интересных фактов! Отлично прогулялись и оставались довольны! Рекомендую Марию!
  • В
    Василий
    25 апреля 2024
    Ницца: любовь с первого взгляда
    Мария - супер-профессионал своего дела! Деликатна и образована! Было большим удовольствием погрузиться с головой в историю, искусство, события, традиции от истоков до современности. Восторг! Светлана и Василий
  • Ю
    Юлия
    11 октября 2023
    Из Ниццы в гости к Ренуару в Кань-сюр-Мер
    Отличная экскурсия, невероятные красоты и атмосфера. Живописный домик Ренуара с оригинальными полотнами, сохранивший очарование прошлого века. И средневековая деревушка на
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    холме с видами захватывающими дух. И, конечно, удивительный гид. Полина рассказывает очень интересно, живо, увлеченно и вместе с тем трогательно. Кажется знает всех художников лично, так легко и виртуозно вписывает в рассказ истории каждого и подробности творчества. Спасибо большое, получила огромное удовольствие. С нетерпением жду новой встречи ❣️

Ответы на вопросы от путешественников по Ницце в категории «Необычные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ницце
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Ницца: любовь с первого взгляда
  2. Хайкинг вокруг средневековой деревни Эз
  3. Из Ниццы в гости к Ренуару в Кань-сюр-Мер
  4. Лазурный Берег в ярких кадрах: познавательная прогулка-фотосессия (на вашем авто)
Какие места ещё посмотреть в Ницце
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Набережная
  2. Лавандовые поля
Сколько стоит экскурсия по Ницце в июне 2024
Сейчас в Ницце в категории "Необычные" можно забронировать 4 экскурсии от 99 до 174. Туристы уже оставили гидам 43 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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