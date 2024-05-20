1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Ницца: глубокое погружение в историю, культуру и гастрономию города
Познайте Ниццу через её историю, культуру и гастрономию в индивидуальной экскурсии, которая оставит незабываемые впечатления
Начало: Английская Набережная
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€140 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Хайкинг вокруг средневековой деревни Эз
Старая деревня Эз на высоте 427 м предлагает великолепные виды на Средиземное море. Прогулка по каменным улочкам и хайкинг на выбор: гора Бастид или форт Ревер
Начало: на площади Гарибальди
13 июня в 10:00
19 июня в 10:00
€174 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Из Ниццы в гости к Ренуару в Кань-сюр-Мер
Огюст Ренуар был очарован яркими красками Лазурного берега и маленьким городком Кань-сюр-Мер. Узнайте, что вдохновляло художников
Начало: По договорённости
21 июня в 13:30
12 июля в 10:30
€99 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Лазурный Берег в ярких кадрах: эксклюзивная фото-прогулка в Ницце
Погрузитесь в мир роскоши и красоты Ниццы во время уникальной фото-прогулки. Запечатлейте самые живописные уголки Лазурного Берега
10 июня в 14:00
13 июня в 14:00
€139 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина20 мая 2024Отличная экскурсия - насыщенная фактами, историческими событиями и в то же время легкая неутомительная подача. Получили истинное удовольствие, а Марие удалось за эти 2 часа влюбить нас в Ниццу)
- ИИрина12 мая 2024К сожалению, не могу ничего сказать про экскурсию, так как она не состоялась. Первый раз мы перенесли экскурсию вместе с
- ВВероника10 мая 2024Мария - чудесный гид! Отлично и интересно рассказала про Ниццу и за 2 часа мы погрузились в историю и узнали много интересных фактов! Отлично прогулялись и оставались довольны! Рекомендую Марию!
- ВВасилий25 апреля 2024Мария - супер-профессионал своего дела! Деликатна и образована! Было большим удовольствием погрузиться с головой в историю, искусство, события, традиции от истоков до современности. Восторг! Светлана и Василий
- ЮЮлия11 октября 2023Отличная экскурсия, невероятные красоты и атмосфера. Живописный домик Ренуара с оригинальными полотнами, сохранивший очарование прошлого века. И средневековая деревушка на
Ответы на вопросы от путешественников по Ницце в категории «Необычные»
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